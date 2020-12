F1, Antonio Giovinazzi: “Il tredicesimo posto era probabilmente il massimo che potevamo ottenere”

Antonio Giovinazzi commenta la propria prestazione al termine del Gran Premio di Sahkir, penultimo atto del Mondiale di F1 2020. L’italiano di casa Alfa Romeo completa al 13° posto la seconda competizione della stagione all’interno del Bahrain International Circuit. Il pilota italiano chiude il round arabo alle spalle del tedesco Sebastian Vettel, unica Ferrari arrivata al traguardo.

Il compagno di box di Kimi Raikkonen ha espresso la propria opinione in merito all’evento appena concluso, consapevole delle proprie possibilità. Il pugliese ha dichiarato ai microfoni della propria squadra: “Il tredicesimo posto era probabilmente il massimo che potevamo ottenere questa sera. Concludere davanti ai nostri rivali e mettersi dietro ad una Ferrari è quello che portiamo a casa dopo questo evento. I sorpassi sono stati molto difficili, anche se sembravamo essere abbastanza veloci in curva. Non siamo riusciti ad approfittare del vantaggio durante l’ultima safety car. Speriamo di poter essere più competitivi la prossima settimana e finire bene la stagione”.

Loading...

Loading...

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse