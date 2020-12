F1, Romain Grosjean chiede un test per chiudere la carriera. Toto Wolff gli offre la Mercedes

Romain Grosjean ha dovuto chiudere anzitempo la propria stagione e probabilmente ha concluso la sua carriera in F1 in maniera traumatica. Il terribile incidente di settimana scorsa, quando riuscì a evadere dalla sua monoposto in fiamme, gli ha procurato alcune ustioni alle mani e dunque dovrà osservare un periodo di riposo. Salterà il GP del Sakhir in programma oggi pomeriggio e anche il GP di Abu Dhabi di domenica 13 dicembre. Il prossimo anno non correrà più per la Haas e dunque il GP del Bahrain potrebbe essere stato il suo ultimo Gran Premio nel Circus (conclusosi nel corso del primo giro in un modo terribile).

L’incidente in curva 3 che ha spaccato letteralmente in due la sua vettura è ancora nella mente di tutti, il transalpino è rimasto intrappolato in quell’inferno di fuoco per 28 secondi ed è vivo per miracolo. Romain Grosjean vorrebbe chiudere degnamente la propria carriera nella massima categoria automobilistica e ha bussato alle varie scuderie per dargli un’ultimissima possibilità: “Chiamerò ogni singolo team per vedere se qualcuno potrà darmi la possibilità di effettuare un test privato a gennaio, o anche dopo, così da poter tornare in macchina e potermi godere 10-15 giri“.

E all’appello ha subito risposto Toto Wolff, team principal della Mercedes: “Se ci sarà consentito, e nessuno dei team con i quali ha corso vorrà dargli questa opportunità, ci piacerebbe realizzare questo suo desiderio”. La W10 del 2019, vettura capace di vincere il Mondiale, sarebbe a disposizione del transalpino, il quale potrebbe così chiudere un cerchio con la migliore macchina in circolazione.

Foto: Lapresse