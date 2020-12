F1, Ferrari: che pianto! Leclerc out, Vettel fuori dalla zona punti. Ennesima domenica umiliante

La Ferrari non vede l’ora di concludere questo 2020 davvero da incubo. Non appena prova ad illudersi che il peggio sia stato messo alle spalle ecco la dura realtà si ripresenta puntuale ed inesorabile. Il Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di F1 2020, scrive un’altra pagina davvero scialba della stagione della scuderia di Maranello. E pensare che, come detto, prima del via si sognava addirittura il podio.

Charles Leclerc nelle qualifiche di ieri era stato in grado di andare sopra i limiti della sua SF1000, centrando una quarta posizione, e quindi una seconda fila, davvero stellare. Forse anche per questo il monegasco oggi è partito con la lancia in resta come i cavalieri medievali. Per sua sfortuna, tuttavia, il classe 1997 ha rischiato troppo in curva 4, andando a centrare Sergio Perez (queste sì che sono delle sliding doors davvero notevoli) e chiudendo la sua domenica in largo, anzi larghissimo anticipo.

Loading...

Loading...

Quella che poteva essere una grande gara, con il podio che, come si è visto, sarebbe stato davvero alla portata, si trasforma subito in un altro capitolo nero del libro edizione 2020 della scuderia con il Cavallino Rampante. Tolto di mezzo Charles Leclerc, tutto rimaneva nelle mani di Sebastian Vettel. Il tedesco scattava dalla tredicesima casella della griglia con le gomme medie. Per sua sfortuna la sua prova è risultata quanto mai anonima. Mai nel vivo dell’azione, non dando mai la sensazione di avere a disposizione una macchina che poteva sfruttare per una rimonta. Nonostante ritiri altrui, Virtual Safety Car, Safety Car, e disastri della Mercedes, il nativo di Heppenheim non è andato oltre la dodicesima posizione.

Ancora una volta la Ferrari se ne va da un Gran Premio con nulla in mano. Ennesima occasione gettata alle ortiche. Fa letteralmente scalpore pensare come quando non ci sia la Mercedes, se così si può dire, la Rossa fallisca sempre l’occasione. La stagione 2020, fortunatamente, volge al termine. Sebastian Vettel conclude una stagione davvero da morale sotto i tacchi, Charles Leclerc dovrà ricaricare le batterie dopo gare da alti e bassi, confidando che la prossima monoposto, quantomeno, permetta di competere con i migliori senza salti mortali.

Foto: Lapresse