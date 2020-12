F1, Daniil Kvyat: “Gara durissima a livello mentale, nel finale la battaglia è stata emozionante”

Daniil Kvyat chiude con un buon settimo posto il Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di F1 2020. Il portacolori dell’Alpha Tauri ha concluso un fine settimana di alto livello con qualifiche e gara concluse sempre davanti al compagno di scuderia Pierre Gasly, e non è mai un aspetto di poco conto. Il suo commento finale conferma la sua soddisfazione.

“Posso dire che abbiamo corso una gara davvero durissima – ammette il russo ai microfoni di F1.com -. La concentrazione è stata massima lungo tutti gli 87 giri previsti e le ultime fasi, poi, sono state davvero complicate. Eravamo in tanti a combattere per la zona punti e eravamo molto ravvicinati. Sinceramente la seconda Safety Car non ci ha dato una grossa mano, ma questa è la F1 e sono cose che possono succedere. Dal mio punto di vista mi tengo stretto il settimo posto finale e porto a casa punti importanti”.

Il pilota russo conclude la sua chiacchierata parlando a livello generale del suo rapporto con l’ex Toro Rosso: “Sto andando a chiudere una bella avventura con il team di Faenza. Siamo cresciuti assieme se così si può dire. Anno dopo anno sono stati in grado di proporre vetture sempre migliori e non posso che fare loro tanti complimenti per i passi in avanti messi in atto. Sono davvero una grande squadra e sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto assieme”.

alessandro.passanti@oasport.it

Foto: Lapresse