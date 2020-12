F1, Sebastian Vettel: “Sono contento se potrò aiutare Mick Schumacher, ho un rapporto speciale col papà”

Sebastian Vettel si sta preparando per il GP del Sakhir 2020, penultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend sul circuito del Bahrain. Il pilota della Ferrari prevede un weekend particolarmente complicato, dopo che nell’ultimo fine settimana non era riuscito a entrare nella top-10. Il Cavallino Rampante soffrirà su un layout particolarmente veloce e il tedesco è stato molto chiara nella conferenza stampa della vigilia: “Voglio fare del mio meglio per la squadra, i meccanici e i ragazzi al box, anche se la pista non sembra il massimo per noi“.

Sebastian Vettel si è soffermato anche su Mick Schumacher, che si giocherà il titolo in F2 e che nella prossima stagione farà il proprio debutto nella categoria regina al volante della Haas: “Sono contento per lui, è un bravo ragazzo e ha fatto grandi progressi. Io ho un rapporto speciale con il padre, che ha rappresentato tanto per me: sarò contento se potrò aiutare Mick come Michael fece con me quando io gli chiedevo dei consigli“. E sul terribile incidente di Romain Grosjean: “È stato bello vederlo uscire sano dalla vettura, ma restano immagini molto dure da vedere“.

