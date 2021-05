CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.15 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete cronaca, classifica, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tantissimo altro! Un saluto sportivo.

16.13 Vincenzo Nibali ci ha provato con il cuore gettandosi in fuga, ma la condizione è ben distante da quella ideale. Voleva onorare il Giro e lo ha fatto.

16.11 Egan Bernal è superiore a tutti, ormai non è più un mistero. Ogni volta che c’è una salita, stacca tutti come faceva Marco Pantani a fine anni ’90. Per l’Italia continua il Giro oltre le aspettative di Caruso e Ciccone, veramente straordinari. Va detto ‘grazie’ a questi ragazzi, perché, siamo sinceri, alla partenza di Torino non davamo per scontata una presenza di un azzurro in top10. Ci stanno piacevolmente stupendo.

16.10 La nuova classifica generale:

1 1 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 20 66:36:04

2 3 ▲1 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 2:24

3 5 ▲2 CARTHY Hugh EF Education – Nippo 3:40

4 4 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 4:18

5 2 ▼3 YATES Simon Team BikeExchange 4:20

6 6 – CICCONE Giulio Trek – Segafredo 4:31

7 9 ▲2 BARDET Romain Team DSM 5:02

8 8 – MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 7:17

9 10 ▲1 FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 8:20

10 13 ▲3 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 10:01

16.08 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi:

1 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 100 80 4:22:41

2 BARDET Romain Team DSM 40 50 0:27

3 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 20 35 ,,

4 CICCONE Giulio Trek – Segafredo 12 25 1:18

5 CARTHY Hugh EF Education – Nippo 4 18 1:19

6 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 15 1:21

7 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 12 2:11

8 IZAGIRRE Gorka Astana – Premier Tech 10 2:31

9 FORMOLO Davide UAE-Team Emirates 8 2:33

10 FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 6 ,,

11 YATES Simon Team BikeExchange 5 2:37

12 PEDRERO Antonio Movistar Team 4 2:51

13 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 3 3:13

16.05 Oggi è successo di tutto, cerchiamo di sintetizzare. Tappa mutilata senza Fedaia e Pordoi e portata da 212 a 153 km. Nibali in fuga con Formolo, ma ripresi grazie al forcing della EF. Bernal stacca tutti sul Giau. Evenepoel va alla deriva, in crisi anche Vlasov (frenato da un incidente meccanico) e Yates. Da sogno Caruso, 3° all’arrivo e secondo in classifica generale. Strenua difesa anche per Giulio Ciccone, in lizza per il podio finale a Milano!

16.03 Daniel Martinez chiude a 3’12” da Bernal.

16.02 Vlasov all’arrivo paga 2’10” da Bernal. Yates a 2’36”

16.02 Evenepoel transita ora sul Giau con 21 minuti di ritardo! Dire che è alla deriva è poco.

16.01 Splendido Ciccone, è 4° a 1’17”, subito dietro di lui Carthy e Almeida.

16.01 Bardet 2° a 26″, 3° Caruso con lo stesso tempo.

16.00 Egan Bernal taglia il traguardo in solitaria a Cortina d’Ampezzo dopo essersi tolto la mantellina.

15.59 ULTIMO CHILOMETRO PER EGAN BERNAL! Il colombiano si avvicina alla seconda vittoria di tappa in questo Giro.

15.58 Bardet ha ripreso Caruso. Per loro 32″ da Bernal. Vlasov si è ripreso in questa fase.

15.57 Damiano Caruso deve dare tutto in questo finale. Il 2° posto in classifica è ad un passo. Un risultato assolutamente insperato per l’Italia ad inizio Giro.

15.56 3 km all’arrivo. Ora la strada tornerà a salire dolcemente verso l’arrivo di Cortina d’Ampezzo.

15.55 Torna a guadagnare Bernal. 40″ su Caruso e 45″ su Bardet. Il francese è uno specialista delle discese, uno dei migliori al mondo.

15.54 Egan Bernal non si sta prendendo rischi eccessivi in discesa. D’altronde ha il Giro d’Italia in mano, non sembra avere rivali.

15.52 7 km all’arrivo. Bernal ha fatto il vuoto sul Giau, ma l’Italia si esalta con uno straordinario Damiano Caruso! Bravo anche Giulio Ciccone, che manterrà una buona posizione in classifica generale.

15.50 CARUSOOOOOOOOOOOOOOO!!! IMMENSOOOOOOOOO!!! EPOCALEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Guadagna su Bernal in discesa, 30″ da recuperare! Bardet a 46″.

15.49 10 km all’arrivo per Bernal.

15.48 Vlasov in grande difficoltà, Yates sta andando a riprenderlo.

15.47 Bernal al comando con 43″ su Caruso e 52″ su Bardet. A 2’40” Yates, che si sta riportando su Vlasov: il russo ha proprio paura in discesa.

15.46 12 km all’arrivo per Bernal. Bardet è un grande discesista e si sta riportando su Caruso. Era prevedibile.

15.44 SPROFONDA SIMON YATES! 2’40” da Bernal, dunque sta perdendo quasi 2 minuti da un incommensurabile Damiano Caruso! Vlasov è poco davanti a Yates. Il Giau sta frantumando la classifica, ma gli italiani stanno rispondendo presente! Chiaramente Bernal è di un altro pianeta: quando è così in forma, solo Pogacar può batterlo.

15.43 Ora una discesa molto insidiosa che porterà a Cortina d’Ampezzo. Caruso sta davvero dando spettacolo, al momento sarebbe 2° in classifica generale!

15.42 Ciccone e Carthy hanno 1’30” da Bernal, dunque l’abruzzese ha limitato i danni.

15.41 45″ di ritardo per Caruso al GPM, ha perso tanto negli ultimi 2 km da Bernal. Comunque è 2° in classifica. A 1’13” Bardet, poco dietro Carthy e Ciccone.

15.40 Bernal si avvicina anche alla vetta della classifica della maglia azzurra, ovvero quella del miglior scalatore.

15.38 Bernal transita per primo al GPM del Passo Giau.

15.36 PAZZESCO CARUSOOOOOOOOOOOO!!! Sta dando tutto, sta recuperando su Bernal! Che cuore il siciliano, ci sta emozionando!

15.35 Yates e Vlasov a 1’00” da Bernal.

15.34 Ciccone non è andato alla deriva. Al momeno è a 52″ da Bernal e a 7″ da Carthy. Poi in discesa potrà provare a recuperare.

15.33 Bernal si avvicina al GPM.

15.32 A 33″ Bardet, a 45″ Pedrero e Carthy.

15.32 Bernal ha già guadagnato 25″ su Caruso, solo all’inseguimento del colombiano!

15.30 Ciccone deve assolutamente stringere i denti per difendere il 6° posto in classifica. Oggi Bardet guadagnerà tante posizioni. Caruso invece al momento è virtualmente secondo!

15.29 21 km all’arrivo, ancora 3 km prima della vetta de Giau.

15.28 La maglia rosa raggiunge e salta a velocità tripla Pedrero. Bernal solo al comando sul Giau.

15.27 Bernal ha staccato tutti. Lo inseguono Caruso, Bardet e Carthy. Più indietro Ciccone.

15.26 Bernal sta andando a riprendere Pedrero.

15.26 Ciccone e Caruso non hanno risposto subito a Bernal, stanno salendo con il proprio passo.

15.24 ATTACCA EGAN BERNAL! La maglia rosa rompe gli indugi, vuole dimostrare di non avere rivali! Hugh Carty risponde con facilità.

15.24 Scende a 49″ il vantaggio di Pedrero nei confronti del gruppetto maglia rosa. Se nessuno scatta, lo spagnolo potrebbe farcela. 4 km al GPM.

15.22 Pedrero al comando con 14″ su Formolo e Almeida. Nibali a 24″. A 1’04” il gruppetto maglia rosa.

15.21 Attenzione a Bardet: se il francese non si staccherà, potrebbe provare il colpaccio in discesa.

15.19 Impressionante il passo dettato da Carr, gregario inglese di Hugh Carthy.

15.19 Pedrero purtroppo stacca Davide Formolo.

15.18 SI STACCA SIMON YATES! Vlasov invece sta provando a rientrare.

15.17 Caruso, Bernal, Martinez, Carr, Carthy, Bardet, Ciccone, Yates. Sono gli 8 rimasti nel gruppetto maglia rosa a 1’26” da Formolo e Pedrero a 24 km dall’arrivo.

15.16 Yates in ultima posizione nel gruppetto Bernal. Sempre la EF di Carthy a dettare il passo con Carr.

15.16 E’ diventata pesante la pedalata di Formolo, che sta venendo ripreso da Pedrero.

15.15 Anche Foss si è staccato, era 10° in classifica generale.

15.15 12″ di ritardo per Vlasov dal gruppetto Bernal.

15.14 Vlasov è staccato dopo l’incidente meccanico. Con Bernal è rimasto il solo Daniel Martinez.

15.13 25 km all’arrivo, sempre la EF di Carthy a tirare il grupperto maglia rosa in cui sono rimasti 8 corridori, compresi Ciccone e Caruso.

15.12 Nibali ha finito le energie. Si stacca anche da Pedrero e viene ripreso da Almeida. Lo Squalo ci ha provato con il cuore, ma la forma non c’è. Comunque ha onorato il Giro, proprio come aveva detto.

15.11 Formolo ha staccato Nibali e Pedrero. Ha solo 1’43” sul gruppo maglia rosa, deve davvero fare un’impresa.

15.10 FORMOLO SI ALZA SUI PEDALI E STACCA Nibali e Pedrero! Lo Squalo sale con il proprio passo.

15.08 PROBLEMA MECCANICO PER VLASOV! La mantellina si incastra nella catena! Ha perso diversi secondi!

15.07 Formolo e Nibali si riportano sullo spagnolo Pedrero. Per loro 1’58” sul gruppo maglia rosa.

15.07 I corridori trovano subito la pendenza al 14%!

15.06 Pedrero se ne va tutto solo. Formolo e Nibali al suo inseguimento, mentre si stacca Almeida.

15.05 INIZIATO IL PASSO GIAU!

PREVISIONI METEO TAPPA DI OGGI: PIOGGIA SICURA, RISCHIO VENISCHIO SUL PASSO GIAU

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2021. Quella odierna, da Sacile a Cortina d’Ampezzo, di 212 chilometri, sarà la frazione regina della 104esima edizione della Corsa Rosa, la tappa più dura con 5700 metri di dislivello: il tappone dolomitico per eccellenza.

Si salirà subito al Cansiglio attraverso il Passo de La Crosetta (km 25) da Vittorio Veneto. Questo è un GPM di prima categoria di 11,6 chilometri al 7,1% con punte dell’11%. Un centinaio di chilometri di saliscendi e gallerie porterà alla parte decisiva del giorno. Prima del gran finale ci saranno i due traguardi volanti del giorno: Agordo al chilometro 90,9, e Sottoguda al chilometro 119.

Da qui si salirà verso Montagna Pantani di questo Giro, il Passo Fedaia, di 14 chilometri al 7,6% con picchi del 18%. Neanche il tempo di scendere che si risalirà verso la Cima Coppi di questa edizione, il Passo Pordoi, a 2239 metri, con 11,8 chilometri al 6,8% e punte del 10%. Non è finita qui: discesa, breve tratto di fondovalle e l’ultima asperità, il Passo Giau, durissimo, con 9,9 chilometri al 9,3%, massimo al 14%. Occhio anche alla discesa che porterà alla Perla delle Dolomiti, Cortina d’Ampezzo, la città che ospiterà nel 2026 le Olimpiadi Invernali.

Largo agli uomini di classifica per la frazione regina e più spettacolare di questo Giro. La maglia rosa Egan Bernal e tutta la sua Ineos Grenadiers avranno l’occasione di dimostrare ancora una volta di essere i padroni indiscussi di questa edizione. Il colombiano e la corazzata britannica peró, non dovranno minimamente sottovalutare il meteo, che non promette nulla di buono, e le numerose discese che faranno un’ulteriore selezione oltre alle ascese mostruose del giorno.

Per quanto riguarda gli avversari, il secondo della generale Simon Yates (Team BikeExchange), passando per Damiano Caruso (Bahrain Victorius), Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech), sino al quinto, Hugh Carthy (EF Education Nippo), sono distanziati da pochissimi secondi l’uno dall’altro, che in un tappone come quello odierno significano davvero poco. Potrebbe succedere di tutto.

Attesi ad una prova di forza anche Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), che però potrebbe temere un po’ le discese del giorno, e Romain Bardet (Team DSM), uno dei più abili del gruppo su questi tracciati. Da non sottovalutare il giovanissimo Tobias Foss (Jumbo-Visma) e il più esperto Dan Martin (Israel Start-Up Nation).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2021 dalle ore 10.30. Buon divertimento!

Foto: Lapresse