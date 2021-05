Davanti ad una tragedia di così alto impatto come quella avvenuta domenica 23 maggio, sulla funivia che collega la città di Stresa alla cima del Mottarone, tutto il resto è semplicemente un contorno. Così, anche il Giro d’Italia 2021 e gli organizzatori di RCS Sport, dinnanzi alla diciannovesima tappa prevista per venerdì 28 maggio da Abbiategrasso ad Alpe di Mera, potrebbero trovarsi di fronte ad un altro possibile cambiamento del tracciato della Corsa Rosa, cancellando il passaggio sul Mottarone. Ma d’altro canto, sarebbe un gesto di grandissimo e più che doveroso rispetto nei confronti di chi, purtroppo, non c’è più.

Difatti, in questa terzultima frazione che porterà il Giro dalla Pianura Padana, passando per le sponde del Lago Maggiore, sino alla Valsesia, i corridori sarebbero dovuti transitare proprio sul GPM di prima categoria del Mottarone al km 85,1 di gara. Ma giustamente, secondo quanto si apprende da fonti locali, la Regione Piemonte, con l’assessore ai Trasporti e della Protezione Civile Marco Gabusi, avrebbero già inoltrato una richiesta ad RCS per deviare il percorso della tappa senza toccare l’ascesa del Mottarone, in segno di cordoglio per le 14 vittime di questa immane tragedia che ha scosso tutti quanti.

Questo è quanto riporta Il Messaggero in merito alle parole dell’assessore alla Protezione Civile Gabusi: “Sarebbe il caso di evitare il passaggio della Corsa Rosa, in modo da tenere lontani curiosi e morbosità, almeno in questo momento di lutto”. Secondo quanto appreso in una nota, anche il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, avrebbe richiesto agli organizzatori del Giro di modificare il percorso della terzultima tappa della gara cancellando il passaggio dal Mottarone.

Questo è ciò che è emerso dalla riunione tecnica svoltasi nella giornata di ieri a Stresa con istituzioni e autorità locali, dove il Ministro avrebbe per l’appunto contattato gli organizzatori in merito l’opportunità della modifica del tragitto, oltre alla più che doverosa richiesta di un momento di raccoglimento per ricordare le persone che hanno perso la vita nel tragico incidente.

