Rush finale per il Giro d’Italia 2021. Egan Bernal è sempre più avviato verso la vittoria della Corsa Rosa dopo il gran numero di Cortina d’Ampezzo, ma le salite non sono ancora finite: altri 193 chilometri, si parte da Canazei per arrivare in vetta all’erta di Sega di Ala, salita inedita per il Giro ma già conosciuta dagli appassionati del Giro del Trentino, quando nel 2013 fu Vincenzo Nibali a prevalere.

PERCORSO

Primi 54 chilometri che saranno prevalentemente in discesa, per poi arrivare sul Muro di Sveseri, prima ascesa di giornata di terza categoria. Dopo questo breve impegno di tre chilometri, torna a scendere per altri 35 chilometri fino all’arrivo a Trento, dove è situato il primo traguardo volante. Da lì lungo tratto in pianura di circa 50 chilometri.

Dopo il secondo traguardo volante, la corsa inizia ad infiammarsi. Al chilometro 140 comincia il Passo di San Valentino, un prima categoria di quasi 15 chilometri: pendenza media del 7,8%, ma buona metà della salita tocca il 9%. Discesa di 25 chilometri per arrivare a Sega di Ala, salita finale di giornata di 11,2 chilometri con pendenza media del 9,8%. Verso il finale, fra i -4 ed i -2 dal traguardo, le pendenze si alzano al 12% e al 17% di picco massimo. L’ultimo chilometro e mezzo si addolcisce al 5%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA, TV E STREAMING

La diciassettesima tappa prenderà il via alle ore 12.00 e terminerà tra le 16.57 e le 17.35. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 11.00 con Villaggio di partenza, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, e alle per il Processo alla tappa al termine della frazione. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 11.55. Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 11.30.

Mercoledì 26 maggio

Diciassettesima tappa: Canazei-Sega di Ala (193 chilometri)

Partenza: ore 12.00

Arrivo: ore 16.57-17.35 circa

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 11.00, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 11.55

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 11.30

Foto: LaPresse