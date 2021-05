Quest’oggi, mercoledì 26 maggio, il Giro d’Italia 2021 riparte verso la sua terza e ultima settimana: cinque giorni decisivi per il podio di Milano. La diciassettesima tappa prevista per la giornata odierna, ossia la Canazei-Sega di Ala di 193 chilometri, sarà una giornata interamente in territorio trentino lungo le sponde dell’Adige, contraddistinta da tre ascese di cui due, compresa la salita finale, di prima categoria; un GPM infernale che regalerà una grandissima battaglia. Adesso andiamo a scoprire il percorso della tappa odierna e il programma.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA DICIASSETTESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2021 DALLE ORE 11.30

Sarà una tappa d’alta montagna con la prima parte interamente in discesa sino al GPM di terza categoria di Sveseri al chilometro 57,9, lungo 2900 metri al 9,7% con punte del 14%. Si percorreranno in sequenza la Val di Fassa, la Val di Fiemme e l’altopiano di Pinè. Raggiunta Trento (km 91,3), primo traguardo volante di giornata, la corsa si disporrà sulla riva destra dell’Adige. Dopo Mori (km 121,6), secondo traguardo volante di questa tappa, si affronterà da Avio il GPM di prima categoria del Passo di San Valentino (km 155,2), un’ascesa di 14,8 chilometri al 7,8% con punte del 14%.

Seguirà dunque una discesa impegnativa su Chizzola. Dopo un breve tratto in pianura, da Sdruzzinà si affronterà la salita finale di prima categoria di Sega di Ala. Questa ascesa lunga 11,2 chilometri al 9,8%, presenta i primi 9,5 chilometri praticamente sempre sopra il 10% con punte prolungate attorno al 15% e picchi del 17/18% all’inizio. Dopo gli ultimi tornanti si entrerà nell’altopiano del Passo Fittanze, dove le pendenze si addolciscono fino alla linea d’arrivo.

PROGRAMMA, TV E STREAMING

Questa diciassettesima tappa prenderà il via alle ore 12.00 da Canazei, e terminerà intorno alle ore 17.15 a Sega di Ala. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 11.00 con Villaggio di partenza, seguito alle ore 12.00 da Prima Diretta, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, e alle ore 17.15 per il Processo alla tappa. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 11.55.

Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 11.30.

Mercoledì 26 maggio – Diciassettesima tappa Giro d’Italia 2021

Canazei-Sega di Ala (193 km)

Partenza: ore 12.00

Arrivo: ore 17.15 circa

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 11.00, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 11.55

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 11.30

Foto: Lapresse