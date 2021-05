Egan Bernal si conferma in maglia rosa al Giro d’Italia 2021, ma ha fatto grandissima fatica sulla salita conclusiva che conduceva in cima a Punta di Ala, dove si è conclusa la 17ma tappa della Corsa Rosa. Il colombiano ha fatto lavorare a lungo la sua Ineos Grenadiers, ma poi sull’accelerazione di uno scatenato Simon Yates a 4 km dal traguardo ha pagato dazio. Il vincitore del Tour de France 2019 non ne aveva proprio più a un certo punto, forse anche affaticato dal mal di schiena.

Simon Yates ha continuato a martellare e ha riaperto la lotta per la conquista del Trofeo Senza Fine: questo Egan Bernal potrebbe anche saltare nelle ultime tappe di motnagna… Il britannico ha inflitto 53” di distacco al colombiano ed è risalito fino al terzo posto, a 3’23” dalla maglia rosa. A vincere la tappa è stato l’irlandese Dan Martin (fuggitivo della prima ora) davanti al portoghese Joao Almeida e allo stesso Yates.

Prova coriacea di un sempre più maestoso Damiano Caruso. Il siciliano è rimasto a lungo in maniera pimpante alla ruota di Egan Bernal, poi ha pagato dazio sull’allungo di Yates ma non è andato alla deriva e infatti successivamente è rientrato su Bernal (negli ultimi 100 metri ha allungato e ha recuperato 3 secondi). Il capitano della Bahrain-Victorious ha guadagnato terreno prezioso sul britannico Hugh Carthy e sul russo Aleksandr Vlasov, andati in difficoltà fin dalle prime rampe: ora si trova in seconda posizione a 2’21” di ritardo dalla maglia rosa: il podio finale di Milano è sempre più nel mirino del nostro portacolori, anche perché ha 1’02” di margine su Yates e 3’42” su Vlasov.

Giulio Ciccone, fino a questa mattina sesto in classifica generale, aveva cambiato la propria bicicletta poco dopo il GPM di San Valentino. In discesa, nel tentativo di rientrare rapidamente sul gruppo maglia rosa, è purtroppo caduto a terra insieme a Vincenzo Nibali e al belga Remco Evenepoel. L’abruzzese ha pagato a caro prezzo lo sforzo effettuato successivamente per riprendere le ruote del drappello dei migliori prima della salita conclusiva e si è staccato sulle prime rampe dell’ascesa di Sega di Ala. Ha perso quattro posizioni e ora è decimo in classifica.

Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2021 al termine della diciassettesima tappa. Domani è prevista la frazione più lunga di questa Corsa Rosa: 231 km quasi completamente pianeggianti da Rovereto a Stradella. Nel finale sono previsti due strappi, ma nulla di problematico per i big: il percorso sembra disegnato per finisseur e velocisti, prima di un weekend davvero di fuoco con due giornate in alta montagna e la cronometro conclusiva di Milano.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D ‘ITALIA 2021 (dopo la 17ma tappa)

1 1 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 20 71:32:05

2 2 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 2:21

3 5 ▲2 YATES Simon Team BikeExchange 3:23

4 4 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 6:03

5 3 ▼2 CARTHY Hugh EF Education – Nippo 6:09

6 7 ▲1 BARDET Romain Team DSM 6:31

7 8 ▲1 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 7:17

8 10 ▲2 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 8:45

9 9 – FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 9:18

10 6 ▼4 CICCONE Giulio Trek – Segafredo 11:06

11 12 ▲1 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 13:37

12 14 ▲2 BENNETT George Team Jumbo-Visma 19:08

13 17 ▲4 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 27:30

14 16 ▲2 BOUWMAN Koen Team Jumbo-Visma 27:43

15 11 ▼4 FORMOLO Davide UAE-Team Emirates 29:17

16 13 ▼3 VALTER Attila Groupama – FDJ 35:12

17 21 ▲4 FORTUNATO Lorenzo EOLO-Kometa 38:31

18 22 ▲4 PEDRERO Antonio Movistar Team 38:37

Foto: Lapresse