9.23 Queste le dichiarazioni di Nibali: “Durante la tappa il dolore si è fatto sentire, ma non mi ha dato troppi problemi. Sembra che respirando profondamente non mi dia troppo fastidio. E’ frustrante, proprio ora mi ero ripreso dalla frattura al polso. I ritiri non mi piacciono, io il Giro lo onoro fino alla fine“.

9.20 Subito una notizia. Vincenzo Nibali oggi dovrebbe essere regolarmente in gara. Ieri lo Squalo è rimasto coinvolto nella maxi-caduta che ha portato al ritiro il tedesco Emanuel Buchmann ed il portoghese Ruben Antonio Guerreiro, riportando una forte contusione al costato.

9.18 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della Sacile-Cortina d’Ampezzo, sedicesima tappa del Giro d’Italia 2021.

PREVISIONI METEO TAPPA DI OGGI: PIOGGIA SICURA, RISCHIO VENISCHIO SUL PASSO GIAU

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2021. Quella odierna, da Sacile a Cortina d’Ampezzo, di 212 chilometri, sarà la frazione regina della 104esima edizione della Corsa Rosa, la tappa più dura con 5700 metri di dislivello: il tappone dolomitico per eccellenza.

Si salirà subito al Cansiglio attraverso il Passo de La Crosetta (km 25) da Vittorio Veneto. Questo è un GPM di prima categoria di 11,6 chilometri al 7,1% con punte dell’11%. Un centinaio di chilometri di saliscendi e gallerie porterà alla parte decisiva del giorno. Prima del gran finale ci saranno i due traguardi volanti del giorno: Agordo al chilometro 90,9, e Sottoguda al chilometro 119.

Da qui si salirà verso Montagna Pantani di questo Giro, il Passo Fedaia, di 14 chilometri al 7,6% con picchi del 18%. Neanche il tempo di scendere che si risalirà verso la Cima Coppi di questa edizione, il Passo Pordoi, a 2239 metri, con 11,8 chilometri al 6,8% e punte del 10%. Non è finita qui: discesa, breve tratto di fondovalle e l’ultima asperità, il Passo Giau, durissimo, con 9,9 chilometri al 9,3%, massimo al 14%. Occhio anche alla discesa che porterà alla Perla delle Dolomiti, Cortina d’Ampezzo, la città che ospiterà nel 2026 le Olimpiadi Invernali.

Largo agli uomini di classifica per la frazione regina e più spettacolare di questo Giro. La maglia rosa Egan Bernal e tutta la sua Ineos Grenadiers avranno l’occasione di dimostrare ancora una volta di essere i padroni indiscussi di questa edizione. Il colombiano e la corazzata britannica peró, non dovranno minimamente sottovalutare il meteo, che non promette nulla di buono, e le numerose discese che faranno un’ulteriore selezione oltre alle ascese mostruose del giorno.

Per quanto riguarda gli avversari, il secondo della generale Simon Yates (Team BikeExchange), passando per Damiano Caruso (Bahrain Victorius), Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech), sino al quinto, Hugh Carthy (EF Education Nippo), sono distanziati da pochissimi secondi l’uno dall’altro, che in un tappone come quello odierno significano davvero poco. Potrebbe succedere di tutto.

Attesi ad una prova di forza anche Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), che però potrebbe temere un po’ le discese del giorno, e Romain Bardet (Team DSM), uno dei più abili del gruppo su questi tracciati. Da non sottovalutare il giovanissimo Tobias Foss (Jumbo-Visma) e il più esperto Dan Martin (Israel Start-Up Nation).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2021 dalle ore 10.30. Buon divertimento!

