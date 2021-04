LIVE MotoGP, GP Doha in DIRETTA: Valentino Rossi mai così male. La griglia di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DEL GP DI DOHA DI MOTOGP

GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE DI MOTO2

19.58 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete griglia di partenza, cronaca, dichiarazioni, video, analisi e tantissimo altro! Un saluto sportivo!

19.55 Il risultato della Q2:

1 89 J. MARTIN 1:53.106 Q2

2 5 J. ZARCO +0.157 Q2

3 12 M. VIÑALES +0.161 Q2

4 43 J. MILLER +0.197 Q2

5 20 F. QUARTARARO +0.363 Q2

6 63 F. BAGNAIA +0.548 Q2

7 41 A. ESPARGARO +0.599 Q2

8 42 A. RINS +0.639 Q2

9 36 J. MIR +0.679 Q2

10 21 F. MORBIDELLI +0.688 Q2

11 6 S.BRADL +1.118 Q2

12 88 M.OLIVEIRA +1.990 Q2

19.54 Valentino Rossi ha disputato la peggior qualifica della carriera. Non era mai partito penultimo sulla griglia di partenza. Manca completamente il feeling con la Yamaha Petronas, moto che non sta esaltando neppure Franco Morbidelli, oggi 10°.

19.52 Risultati e classifica della Q1:

1 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.4 1’53.931

2 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 339.6 1’54.220 0.289 / 0.289

3 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama Ducati 343.9 1’54.228 0.297 / 0.008

4 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 342.8 1’54.261 0.330 / 0.033

5 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 340.6 1’54.402 0.471 / 0.141

6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 339.6 1’54.481 0.550 / 0.079

7 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 341.7 1’54.528 0.597 / 0.047

8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.7 1’54.555 0.624 / 0.027

9 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing Ducati 336.4 1’54.632 0.701 / 0.077

10 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 340.6 1’54.731 0.800 / 0.099

11 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.4 1’54.881 0.950 / 0.150

12 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.3 1’55.823

19.51 Non è un avvio di stagione semplice per gli italiani. 6° Bagnaia a 0.548, 10° Morbidelli a 0.688. Tutti gli altri erano stati eliminati nella Q1. Ricordiamo che Valentino Rossi è giunto penultimo, dunque domani scatterà dalla 21ma posizione. E’ un periodo molto duro per il Dottore.

19.50 Le Suzuki, come di consueto, partiranno indietro. Tuttavia è lecito attendersi sia Rins sia Mir in lotta per il podio.

19.49 Per la Yamaha tutto sommato va bene così: 3° Vinales, 5° Quartararo. Il francese in questo avvio di stagione ha qualcosa in meno rispetto al compagno di squadra.

19.47 I piloti non ufficiali della Ducati (Martin e Zarco) hanno bastonato quelli ufficiali (Bagnaia e Miller). Domani peraltro Zarco può ambire alla vittoria, avendo denotato un ottimo passo nelle FP4, simile a quello di Vinales e Quartararo.

19.45 Martin (Ducati Pramac) ha preceduto di 157 millesimi il compagno di squadra Zarco e di 161 Vinales. Questi tre piloti scatteranno dalla prima fila. Seguono Miller, Quartararo, Bagnaia, Aleix Espargarò con l’Aprilia, Rins, Mir, Morbidelli, Bradl e Oliveira.

19.43 Incredibile Jorge Martin. 1’53″106. Alla sua seconda gara in MotoGP, conquista la prima pole-position in carriera.

19.42 POLE DI JORGE MARTIN CON LA DUCATI PRAMAC!

19.41 JORGE MARTIN! Vola in testa lo spagnolo!

19.41 ZARCOOOOOOOOOOOOOO!!! INCREDIBILEEEEEEEE!! Beffa Vinales per 4 MILLESIMI!

19.40 1’53″267 per Vinales! Lo spagnolo sta dominando! Ma ora in tanti ci stanno provando!

19.39 Solo Vinales si sta migliorando al momento. Impressionante lo spagnolo!

19.38 Vinales, grazie ad un terzo settore super, vola in testa in 1’53″383! 214 millesimi meglio di Martin!

19.37 Inizia il giro lanciato di Morbidelli.

19.35 Cinque minuti al termine della Q2. Al momento la pole provvisoria è dello spagnolo Jorge Martin con la Ducati Pramac.

19.34 Piloti ai box, tra poco l’assalto finale con gomme soft nuove.

19.32 4° Morbidelli a 0.197, il romano ha perso tantissimo nel quarto settore della pista. 5° Bagnaia a 0.214, seguono Miller, Zarco, Mir, Vinales, Rins, Bradl e Oliveira (senza tempo).

19.31 Si migliora ancora Jorge Martin con la Ducati Pramac. E’ in testa in 1’53″597. 2° Quartararo a soli 17 millesimi! 3° Aleix Espargarò con l’Aprilia a 0.153.

19.29 1’53″892 per Martin, è in testa, ma sono tempi ancora decisamente migliorabili.

19.27 Inizia ora il giro lanciato di Francesco Bagnaia, la principale speranza dell’Italia per la pole. Vedremo se il piemontese saprà ripetere il colpaccio di sabato scorso.

19.26 Chiaramente tutti i piloti vanno a caccia del tempo con le gomme soft. Mir e Oliveira avranno un treno di pneumatici nuovi in meno, essendo transitati dalla Q1.

19.25 INIZIATA LA Q2! Sarà battaglia tra Ducati e Yamaha per la pole! In particolare Miller, Bagnaia e Zarco contro Vinales e Quartararo.

19.22 Alle 19.25 inizierà la Q2, che durerà 15 minuti. Sarà battaglia per la pole!

19.21 Luca Marini, da rookie, ha sfiorato una clamorosa qualificazione per la Q2. Il portoghese Oliveira lo ha beffato per 8 millesimi, ma va comunque bene così. Partirà 13° in gara.

19.19 Uno dei momenti più bui della carriera di Valentino Rossi, che ha chiuso a 0.950 da Mir. Partirà dalla 21ma posizione sulla griglia di partenza, penultimo. Alle sua spalle il solo Lorenzo Savadori con l’Aprilia.

19.16 Oliveira (Ktm) chiude secondo a 0.289 da Mir. 3° Marini a 0.297. Che beffa per il fratello di Valentino Rossi. 4° Alex Marquez, poi Pol Espargarò, Nakagami, Petrucci, Binder, Bastianini e Lecuona. 11° e penultimo Valentino Rossi, 12° Savadori.

19.16 Che beffa per Luca Marini! E’ fuori per 8 millesimi!

19.15 1’53″931 per Mir, si migliora ancora!

19.15 Niente da fare per Valentino Rossi.

19.14 PAZZESCO MARINI! E’ secondo a 79 millesimi da Mir!

19.13 Petrucci sale in seconda posizione a 0.214 da Mir. Basterà?

19.13 Valentino Rossi non si migliora nel suo primo tentativo.

19.12 Casco rosso per Petrucci ai primi due intermedi!

19.11 Marini prova a prendere la scia di Mir.

19.09 I piloti stanno montando le gomme soft nuove per l’ultimo assalto al tempo. Questi pneumatici consentono due giri ad altissimo livello, poi degradano.

19.08 Valentino Rossi al momento è fuori per due decimi e mezzo. Non sono proprio pochi. Il 42enne di Tavullia dovrà superarsi.

19.07 Problema al cambio per Enea Bastianini, che sale sulla seconda moto.

19.06 4° Marini, 6° Rossi, 10° Savadori, ancora nessun tempo per Bastianini. Al momento gli italiani sarebbero tutti fuori.

19.06 Mir sposta in alto l’asticella. 1’54″314, è in testa con 305 millesimi su Binder e 348 su Petrucci.

19.04 Binder fa meglio di Mir con la Ktm: 1’54″619. 4° Valentino Rossi a 7 decimi.

19.04 Mir si mette subito a dettare il passo in 1’54″754.

19.03 Tutti in pista con gomme soft, ad eccezione di Lecuona che ha una media all’anteriore.

19.02 Mir chiaramente favorito per superare il taglio, poi per il resto può succedere di tutto.

19.01 Petrucci, Marini, Bastianini, Lecuona, Nakagami, Savadori, Binder, Mir, Pol Espargarò, Valentino Rossi, Oliveira ed Alex Marquez. Sono i piloti in pista in questa Q1.

19.00 Iniziata la Q1! 15 minuti di durata: solo i primi due classificati accederanno alla Q2. Tutti gli altri scatteranno sulla griglia di partenza dalla 13ma posizione in poi.

18.59 Tra poco le qualifiche!

18.57 Franco Morbidelli è più lento di 3-4 decimi sulla distanza rispetto ai piloti ufficiali della Yamaha. Valentino Rossi invece paga oltre un secondo. Il Dottore proprio non riesce a trovare il giusto feeling con la Petronas.

18.56 La Suzuki, come di consueto, ha dimostrato una gestione delle gomme sapiente. Le Ducati ufficiali di Bagnaia e Miller hanno lavorato con gomme molto, molto usurate.

18.55 Le FP4 hanno confermato un Vinales solidissimo sul passo, ma Zarco ha dimostrato di poter tenere testa allo spagnolo, così come Quartararo (soprattutto nel finale il francese ha ben impressionato).

18.53 Gli altri italiani: 12° Marini, 13° Bastianini, 19° Petrucci, 22° Savadori.

18.52 Completano la top10 Rins, Aleix Espargarò, Martin, Bagnaia e Bradl.

18.50 Si chiudono le FP4. Miglior tempo per Zarco con la Ducati Pramac: 1’54″543. 2° Vinales a 0.155, 3° Mir 0.285, 4° Quartararo a 0.312, 5° Morbidelli a 0.452.

18.49 Scivolata senza conseguenze per il tedesco Bradl con la Honda.

18.48 Morbidelli è 3-4 decimi a giro più lento rispetto a Vinales.

18.48 Chiude forte la Suzuki, sembra già di vedere la gara…1’54″828, è terzo.

18.46 Ed ecco Mir…Sale in quarta piazza a 0.384 da Zarco. La Suzuki c’è.

18.45 Bagnaia sale in settima piazza. Bene l’Aprilia, Aleix Espargarò è quinto.

18.44 Si alza ora il passo di Zarco, un paio di decimi più alto rispetto a Vinales e Quartararo, che girano sull’155″ basso.

18.43 Valentino Rossi rientra in pista dopo una sosta ai box piuttosto lunga, in cui ha parlato a lungo con i tecnici. Il Dottore è 20°.

18.42 Stupisce non vedere le Suzuki nelle prime posizioni. Mir è decimo a 9 decimi, Rins, addirittura 17° a 1″240. Ma possiamo dare per scontato che entrambi gli spagnoli saranno tra i più performanti domani negli ultimi giri.

18.40 La Ducati, Zarco a parte, è lontana, almeno con i suoi piloti ufficiali Bagnaia e Miller. Entrambi però stanno lavorando con gomme molto usurate. Stanno dunque simulando la parte finale della gara.

18.39 Quartararo è un paio di decimi più lento di Vinales sulla lunga distanza. Lo spagnolo fa la differenza con la costanza.

18.37 Gli altri italiani: ottimo settimo Luca Marini, 15° Enea Bastianini, 17° Danilo Petrucci, 22° Lorenzo Savadori.

18.36 Valentino Rossi non ingrana. E’ 18° a 1″445 e, in generale, appare lento anche nella simulazione di gara.

18.35 Il passo di Vinales varia tra 1’54″5 e 1’55″3. E’ il migliore insieme a Zarco. Quartararo fatica a tenere il passo del compagno di squadra.

18.34 Francesco Bagnaia, con gomme soft usate, è nono a 9 decimi da Zarco. Miller è solo 19°. Come già accaduto nello scorso fine settimana, la Ducati sembra più competitiva sul giro secco che sul passo.

18.33 Zarco e Morbidelli, a differenza di Vinales e Quartararo, stanno utilizzando delle gomme usate.

18.33 Franco Morbidelli prova a carburare. Sale in quarta piazza a 0.650 da Zarco. Il francese è al comando davanti a Vinales e Quartararo.

18.32 Altro 1’54″6 per Zarco. E se il francese, già secondo domenica scorsa, fosse il pilota di punta della Ducati quest’anno?

18.31 Zarco si porta al comando con la Ducati Pramac. Fa 47 millesimi meglio di Vinales.

18.30 Gli italiani stanno facendo fatica. Morbidelli e Bagnaia girano 8-9 decimi più lenti di Vinales sul passo, Valentino Rossi addirittura 1″2.

18.28 Zarco è secondo a 2 decimi da Vinales, 3° Quartararo a 0.311.

18.27 Vinales continua a migliorarsi. 1’54″751. Iniziano ad essere tempi importanti in proiezione gara.

18.26 Vinales fa subito la voce grossa. 1’55″315. Vedremo se inizierà a martellare…Morbidelli paga 2 decimi ed è quinto. Al momento 18° Valentino Rossi.

18.24 Zarco in testa in 1’55″803. Ora i tempi inizieranno ad abbassarsi.

18.22 Scelta insolita per Danilo Petrucci con la Ktm Tech3: media-hard.

18.21 Quasi tutti i top-rider montano gomme soft all’anteriore e al posteriore. Le eccezioni sono le Suzuki: Mir e Rins hanno optato per soft all’anteriore e media al posteriore.

18.20 INIZIATE LE FP4! Ultimo turno di prove libere del GP di Doha, classe MotoGP!

18.16 Le FP4 dureranno 30 minuti. Poi alle 19.00 inizieranno le qualifiche.

18.12 Le Ducati hanno girato poco o nulla nel corso delle FP3. La potenza del motore della moto di Borgo Panigale è nota a tutti. Queste FP4 serviranno per apportare le migliorie necessarie per non perdere troppo terreno nel misto da Yamaha e Suzuki.

18.08 Sarà una sessione decisiva per Valentino Rossi. Il Dottore è apparso in crescita nelle FP3, ma è durante le FP4 che dovrà valutare il degrado delle gomme.

18.04 Attenzione perché c’è vento ed i tratti della pista non in traiettoria sono ricoperti da uno strato di sabbia…

18.01 Le FP4 saranno fondamentali perché si svolgeranno quasi alla stessa ora della gara. Dunque vedremo tante simulazioni di passo gara.

17.57 La classifica combinata dopo FP1, FP2 e FP3:

1 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’55.984 12 1’53.145 13

2 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’56.119 7 0.313 0.313 1’53.458 15 1’57.335 6

3 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’56.743 9 0.392 0.079 1’53.537 17

4 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’55.303 16 0.438 0.046 1’53.583 15 1’56.064 12

5 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’55.019 15 0.448 0.010 1’53.593 17

6 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’54.779 11 0.501 0.053 1’53.646 10 1’58.633 3

7 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’55.125 10 0.554 0.053 1’53.699 11 1’56.660 12

8 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’54.839 15 0.568 0.014 1’53.713 15 1’56.347 12

9 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’54.864 13 0.727 0.159 1’53.872 18 1’56.647 6

10 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’55.393 17 0.769 0.042 1’53.914 18 1’57.450 12

11 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’55.770 5 0.799 0.030 1’53.944 16 1’56.855 14

12 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’55.263 10 0.824 0.025 1’53.969 15 1’56.614 5

13 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’55.349 14 0.867 0.043 1’54.012 17 1’56.450 9

14 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’55.925 6 0.967 0.100 1’54.112 18 1’56.718 15

15 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’55.448 18 0.982 0.015 1’54.127 9 2’03.348 2

16 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’55.597 17 1.003 0.021 1’54.148 13 1’56.701 6

17 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’55.507 18 1.060 0.057 1’54.205 13 1’56.789 10

18 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’55.846 16 1.092 0.032 1’54.237 13 1’56.933 14

19 23 E.BASTIANINI ITA Esponsorama Racing DUCATI 1’55.677 15 1.371 0.279 1’54.516 14 1’56.668 10

20 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama DUCATI 1’55.454 16 1.535 0.164 1’54.680 16

21 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’56.561 16 1.826 0.291 1’54.971 11 1’57.378 15

22 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’56.023 5 2.224 0.398

17.55 La classifica delle FP3:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 330.2 1’56.064

2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.4 1’56.347 0.283 / 0.283

3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.2 1’56.450 0.386 / 0.103

4 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 332.3 1’56.614 0.550 / 0.164

5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 329.2 1’56.647 0.583 / 0.033

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 328.2 1’56.660 0.596 / 0.013

7 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing Ducati 331.2 1’56.668 0.604 / 0.008

8 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 333.3 1’56.701 0.637 / 0.033

9 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 332.3 1’56.718 0.654 / 0.017

10 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 332.3 1’56.789 0.725 / 0.071

11 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 331.2 1’56.855 0.791 / 0.066

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.3 1’56.933 0.869 / 0.078

13 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 332.3 1’56.981 0.917 / 0.048

14 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 336.4 1’57.335 1.271 / 0.354

15 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.2 1’57.378 1.314 / 0.043

16 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 332.3 1’57.450 1.386 / 0.072

17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 335.4 1’58.633 2.569 / 1.183

18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 328.2 2’03.348 7.284 / 4.715

5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati

10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama Ducati

43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati

89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati

17.52 Alle 18.20 assisteremo alle FP4, ultima sessione di prove libere. Poi le qualifiche dalle 19.00.

17.50 Ben ritrovati amici di OA Sport alla Diretta Live del GP di Doha 2021 di MotoGP.

ORARIO MOTOGP SU TV8: A CHE ORA VEDERE LE QUALIFICHE DEL GP DI DOHA

LA CRONACA DELLE FP3 DI MOTOGP

RISULTATI E CLASSIFICA FP3 MOTOGP

LA CRONACA DELLA FP3 DELLA MOTO2

LA CRONACA DELLA FP3 DELLA MOTO3

15.13 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 18.20 per le FP4 e le qualifiche! A più tardi, un saluto sportivo.

15.12 La classifica delle FP3:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 330.2 1’56.064

2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.4 1’56.347 0.283 / 0.283

3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.2 1’56.450 0.386 / 0.103

4 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 332.3 1’56.614 0.550 / 0.164

5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 329.2 1’56.647 0.583 / 0.033

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 328.2 1’56.660 0.596 / 0.013

7 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing Ducati 331.2 1’56.668 0.604 / 0.008

8 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 333.3 1’56.701 0.637 / 0.033

9 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 332.3 1’56.718 0.654 / 0.017

10 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 332.3 1’56.789 0.725 / 0.071

11 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 331.2 1’56.855 0.791 / 0.066

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.3 1’56.933 0.869 / 0.078

13 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 332.3 1’56.981 0.917 / 0.048

14 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 336.4 1’57.335 1.271 / 0.354

15 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.2 1’57.378 1.314 / 0.043

16 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 332.3 1’57.450 1.386 / 0.072

17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 335.4 1’58.633 2.569 / 1.183

18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 328.2 2’03.348 7.284 / 4.715

5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati

10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama Ducati

43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati

89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati

15.10 La Ducati ha pressoché disertato in blocco questa sessione di prove: la scuderia di Borgo Panigale punterà tutto su FP4 e qualifiche.

15.09 E’ stata una sessione decisamente interlocutoria e poco indicativa, con la pista che ha consentito tempi di 3 secondi più lenti rispetto a ieri. Valentino Rossi ha mostrato qualche piccolo passo in avanti, ma è presto per giudicare. Ne sapremo di più durante le FP3, quando i piloti gireranno in assetto da gara.

15.08 I tempi di ieri non sono migliorati. Questi dunque i 10 piloti qualificati per la Q2 tenendo conto della classifica combinata delle prove libere:

1 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’55.984 12 1’53.145 13

2 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’56.119 7 1’53.458 15 0.313 0.313

3 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’56.743 9 1’53.537 17 0.392 0.079

4 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’55.303 16 1’53.583 15 0.438 0.046

5 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’55.019 15 1’53.593 17 0.448 0.010

6 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’54.779 11 1’53.646 10 0.501 0.053

7 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’55.125 10 1’53.699 11 0.554 0.053

8 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’54.839 15 1’53.713 15 0.568 0.014

9 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’54.864 13 1’53.872 18 0.727 0.159

10 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’55.393 17 1’53.914 18 0.769 0.042

15.07 Non sono neanche scese in pista le Ducati di Miller, Martin e Zarco.

15.06 Gli altri italiani: 14° Bagnaia, 15° Savadori, nessun tempo per Marini.

15.03 Fabio Quartararo completa le FP3 davanti a tutti. 2° Rins a 0.283, 3° Mir a 0.386, 4° Petrucci con la Ktm Tech3 a 0.550, Vinales chiude la top5 a 0.583. Seguono Morbidelli, Bastianini, Alex Marquez, Valentino Rossi e Pol Espagarò.

15.01Quartararo chiude davanti a tutti! 1’56″064 con gomme soft!

15.01 Morbidelli perde tantissimo nel quarto settore.

15.01 Si stanno migliorando le Yamaha nel giro finale.

14.59 Vinales sale in terza piazza alle spalle delle Suzuki. 4° Morbidelli.

14.59 Bastianini si conferma un ottimo rookie e sale in quarta posizione.

14.57 Altro buon giro di Valentino Rossi. Si migliora, ma resta settimo a 0.593 dalla vetta.

14.57 Scala la classifica Franco Morbidelli, quarto a 0.362 da Rins.

14.56 Rins vola in testa con la Suzuki in 1’56″347.

14.55 Bel salto in avanti ora di Valentino Rossi, settimo a 0.957 da Mir, che resiste al comando.

14.53 Si migliore Valentino Rossi, ma resta 11° a 1″6 da Mir. Il Dottore non se la sente di spingere a fondo con tutta questa sabbia in pista.

14.52 In pista anche Luca Marini con la Ducati VR46.

14.52 Ovviamente, come vi avevamo anticipato, siamo lontanissimi dai migliori tempi di ieri. Pensate che Miller aveva realizzato un crono di 1’53″145. Ora Mir è in testa in 1’56″450…Oltre tre secondi di differenza.

14.51 Alex Marquez sale in decima piazza e fa perdere una posizione a Valentino Rossi, ora 11°.

14.50 Si fa vedere in pista anche Maverick Vinales a 10 minuti dal termine. Gomme soft usate per l’iberico.

14.49 Gli italiani: 5° Bastianini, 7° Savadori, 10° Valentino Rossi, 12° Morbidelli, 14° Bagnaia, senza tempo Petrucci e Marini.

14.47 Mir e Quartararo hanno ottenuto i loro migliori tempi con gomme soft usate. Rins monta invece due gomme hard, Lecuona ha una soft all’anteriore e hard al posteriore.

14.44 Bagnaia è 14° ad oltre 5 secondi, ma ha effettuato appena 2 giri. Le altre Ducati di Miller, Zarco e Martin non sono neppure scese in pista.

14.43 Molto attivo Iker Lecuona con la Ktm Tech3. Stupisce Savadori: è settimo con l’Aprilia!

14.42 Suzuki protagoniste in questa fase. Rins è terzo a 0.385 dal compagno di squadra Mir.

14.40 Lampo del campione del mondo. Joan Mir vola in testa in 1’56″450, 0.273 meglio di Quartararo.

14.38 Tanti piloti non sono proprio scesi in pista: Zarco, Petrucci, Marini, Vinales, Alex Marquez e Martin.

14.37 Mir scala la classifica ed è terzo a sei decimi dalla vetta.

14.37 Risale Valentino Rossi con le gomme hard. E’ nono a 1″7 da Quartararo.

14.35 Al comando Fabio Quartararo in 1’56723, seguito da Lecuona a 0.310 e Bastianini a 0.772. 4° Oliveira a 0.885, 12° Valentino Rossi a 2″669.

14.33 Jack Miller se la ride amabilmente con i tecnici. Non ne vuole proprio sapere di scendere in pista. Considera inutile farlo: fa caldo, c’è vento, si vede poco, questa sera le condizioni saranno agli antipodi. Dunque l’australiano preferisce non rischiare.

14.33 Jack Miller se la ride amabilmente con i tecnici. Non ne vuole proprio sapere di scendere in pista. Considera inutile farlo: fa caldo, c’è vento, si vede poco, questa sera le condizioni saranno agli antipodi. Dunque l’australiano preferisce non rischiare.

14.31 Valentino Rossi, dopo una breve sosta ai box, rientra in pista ancora con gomme hard.

14.30 Al momento Franco Morbidelli è 10°, Valentino Rossi 11°, Francesco Bagnaia 14°.

14.28 Guardate in che condizioni stanno girando i piloti…Il vento sta alzando una sorta di “nebbia di sabbia”.

14.27 Momento di gloria per Lorenzo Savadori, ottavo con l’Aprilia.

14.26 Lecuona si porta in seconda piazza a 0.121 da Quartararo. Ottimo 3° Bastianini a 0.583.

14.25 Il miglior italiano è Enea Bastianini, 5° a 1″3. Classifica molto interlocutoria.

14.24 Si migliora Quartararo, 1’56″912. Seguono a 0.905 e 0.923 le Suzuki di Rins e Mir.

14.23 1’57″296, il francese Quartararo sale in testa con la Yamaha. Ieri aveva affermato di non aver avuto buone sensazioni.

14.22 Miller per ora se ne sta bello comodo ai box con la Ducati. In questa sessione le condizioni sono completamente differenti rispetto a quelle che i piloti troveranno in qualifiche e gara.

14.20 Lo spagnolo Iker Lecuona (Ktm Tech3) al comando in 1’58″979, un tempo altissimo. 2° Mir a 0.125.

14.19 Immagini di Valentino Rossi…sulla sabbia!

MotoGP FP3 goes green! 🚥 These conditions will pose a real challenge! 💨#DohaGP 🏁 pic.twitter.com/oAaD6Pd3vJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 3, 2021

14.17 Nonostante la sabbia sull’asfalto, quasi tutti i piloti sono scesi in pista. Occhio alle scivolate, le condizioni sono molto pericolose…

14.16 Coppia di soft invece per il campione del mondo Joan Mir (Suzuki).

14.15 Valentino Rossi e Franco Morbidelli non perdono tempo. Entrambi scendono in pista con una coppia di gomme hard nuove.

14.15 INIZIATE LE FP3!

14.10 Cinque minuti all’inizio delle FP3.

14.07 Le FP3 dureranno 45 minuti.

14.03 Il commento delle prove libere di ieri di Francesco Bagnaia: “Sono molto contento di come abbiamo lavoro oggi. Ho cercato di compiere un po’ più di giri con la gomma soft e il ritmo era abbastanza costante, tanto che l’ultima tornata prima di fermarmi per il time attack ero ancora sull’1:54.4, quindi siamo quasi più preparati del weekend scorso”.

13.59 Ieri Franco Morbidelli ha accusato problemi tecnici a ben due motori della Yamaha Petronas! Questo il commento del romano: “Abbiamo avuto un problema uguale ad entrambi i motori, che non sembra essere grave. Per sicurezza comunque abbiamo deciso di sbloccare un motore perché la FP2 era molto importante e non potevamo permetterci di sbagliare. In generale ho avuto sensazioni migliori dall’ammortizzatore e dalla moto. La direzione è giusta. Se più avanti ci saranno dei venerdì più calmi, cercheremo di capire meglio cos’è successo esattamente domenica scorsa”.

13.55 Questa la nube di sabbia che avvolge la pista durante la terza sessione di libere di Moto2.

13.54 E’ un momento difficile per Valentino Rossi, che non sta riuscendo a trovare il feeling con la Yamaha Petronas. Questo il commento sconsolato di ieri del Dottore: “Sono più in difficoltà di venerdì scorso. Ho tanti problemi con il posteriore, ho fatto nove giri con un ritmo troppo lento rispetto ai rivali. Domani (oggi, ndr) sarà impossibile entrare in Q2 e quindi dovremo lavorare. L’altra volta la gomma mi ha abbandonato dopo pochi giri, in questo caso ho più costanza, ma gli altri sono più prestazionali“.

13.52 Valentino Rossi ha accusato Brad Binder di averlo portato largo in curva 1 del GP del Qatar domenica scorsa. Il Dottore è stato molto chiaro, affermando che alcuni piloti, tra cui il sudafricano, non hanno lo stesso rispetto in pista di altri. L’alfiere della KTM ha voluto replicare al centauro di Tavullia in un’intervista concessa ad Autosport: “Ho avuto due episodi con lui. Uno in Austria lo scorso anno, quando entrambi siamo andati completamente fuori dalla pista. Questo è comprensibile. Quindi penso che per una seconda volta sia normale essere un po’ infastiditi”.

Binder ha proseguito: “Ad essere onesti non l’ho toccato per niente e credo che forse sia un po’ sensibile. Ma oltre quello, non penso di aver fatto qualcosa di male. Ero accanto a lui, ho iniziato a frenare, ha lasciato il freno e voleva chiudere la traiettoria. Quindi ho lasciato i freni anche io, fine della storia”. Oggi sono in programma le qualifiche del GP del Doha 2021, seconda tappa del Mondiale MotoGP, sempre sul circuito di Losail. Si definisce la griglia di partenza per la gara di domani.

Foto: Valerio Origo

13.50 Al momento c’è tanto vento e sull’asfalto si è riversata davvero tanta sabbia.

13.48 Come già accaduto la scorsa settimana, sarà impossibile migliorare nelle FP3 i tempi delle FP2. Il motivo? Al pomeriggio fa molto caldo e ciò rende l’asfalto molto più lento rispetto alla sera. Questo significa che Joan Mir e Valentino Rossi saranno obbligati a transitare per la Q1, mentre i top10 sono già certi di disputare la Q2.

13.45 La classifica combinata delle prime due sessioni di prove libere di ieri:

1 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’55.984 12 1’53.145 13

2 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’56.119 7 1’53.458 15 0.313 0.313

3 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’56.743 9 1’53.537 17 0.392 0.079

4 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’55.303 16 1’53.583 15 0.438 0.046

5 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’55.019 15 1’53.593 17 0.448 0.010

6 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’54.779 11 1’53.646 10 0.501 0.053

7 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’55.125 10 1’53.699 11 0.554 0.053

8 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’54.839 15 1’53.713 15 0.568 0.014

9 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’54.864 13 1’53.872 18 0.727 0.159

10 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’55.393 17 1’53.914 18 0.769 0.042

11 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’55.770 5 1’53.944 16 0.799 0.030

12 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’55.263 10 1’53.969 15 0.824 0.025

13 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’55.349 14 1’54.012 17 0.867 0.043

14 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’55.925 6 1’54.112 18 0.967 0.100

15 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’55.448 18 1’54.127 9 0.982 0.015

16 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’55.597 17 1’54.148 13 1.003 0.021

17 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’55.507 18 1’54.205 13 1.060 0.057

18 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’55.846 16 1’54.237 13 1.092 0.032

19 23 E.BASTIANINI ITA Esponsorama Racing DUCATI 1’55.677 15 1’54.516 14 1.371 0.279

20 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama DUCATI 1’55.454 16 1’54.680 16 1.535 0.164

21 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’56.561 16 1’54.971 11 1.826 0.291

22 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’56.023 5 1’55.369 15 2.224 0.398

13.42 Alle 14.15 scatterà la terza sessione di prove libere sul circuito di Losail.

13.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di questo sabato dedicato al GP di Doha di MotoGP.

PROGRAMMA MOTOGP SU TV8 SABATO 3 APRILE

I PROBLEMI DI VALENTINO ROSSI

ORARI FP3, FP4 E QUALIFICHE GP DOHA MOTOGP OGGI (SABATO 3 APRILE)

LA PRESENTAZIONE DELLE QUALIFICHE

LA CRONACA DELLA FP2

I RISULTATI E LA CLASSIFICA DELLA FP2

VALENTINO ROSSI: “VADO PEGGIO DI VENERDI’ SCORSO”

JOAN MIR ARRABBIATISSIMO: “GRAVE ERRORE TATTICO”

FABIO QUARTARARO: “CONDIZIONI CAMBIATE, NON AVEVO FEELING”

MAVERICK VINALES: “PENSIAMO CHE LA GOMME MEDIA NON SIA OTTIMALE”

FRANCO MORBIDELLI: “GIORNATA MOVIMENTA, PROBLEMI AL MOTORE ANCHE SE NON GRAVI”

FRANCESCO BAGNAIA: “MOLTO CONTENTO DEL LAVORO ODIERNO”

DUCATI LANCIA IL GUANTO DI SFIDA ALLA YAMAHA

VIDEO DAVIDE TARDOZZI: “BICCHIERE MEZZO VUOTO IN QATAR”

VIDEO MARC MARQUEZ, VISITA DAI MEDICI IL 12 APRILE

LA CRONACA DELLA FP2 MOTO2

VIDEO HIGHLIGHTS PROVE LIBERE MOTO2

LE DICHIARAZIONI DI JACK MILLER

VIDEO HIGHLIGHTS PROVE LIBERE MOTO3

19.53 Per il momento i tempi vengono confermati. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla giornata di domani. Grazie per la cortese attenzione!

19.51 Come detto in apertura, domani la FP3 non andrà a migliorare i tempi viste le temperature torride, per cui i primi 10 saranno già in Q2.

19.50 Quartararo, quinto, e Vinales, nono, fanno il loro, mentre continua a sorprendere Aleix Espargarò, sesto. Bene anche Rins e Bradl, mentre sono fuori dai 10 Mir e Rossi!

19.49 Ancora una volta Ducati impressionanti a Losail! Miller chiude su Bagnaia e Zarco, mentre Martin è quinto. Vedremo se tutti i tempi saranno confermati per le bandiere gialle di Nakagami e Marquez…

19.48 ECCO I DIECI CHE DOMANI SCATTERANNO DALLA Q2:

1 43 J. MILLER 1:53.145 2 63 F. BAGNAIA +0.313 3 5 J. ZARCO +0.392 4 20 F. QUARTARARO +0.438 5 89 J. MARTIN +0.448 6 41 A. ESPARGARO +0.501 7 21 F. MORBIDELLI +0.554 8 42 A. RINS +0.568 9 12 M. VIÑALES +0.727 10 6 S. BRADL +0.769

19.47 Vinales acciuffa la nona posizione! Mir ci prova all’ultimo ma non ce la fa! 13°!

19.46 Rins non migliora, poi cade Marquez, Bagnaia secondo, Zarco, poi Quartararo, Matin, Rossi ci prova ma non basta ed è 13°

19.45 BANDIERA A SCACCHI!!!!!!!!! ANDIAMO A VEDERE GLI ULTIMI TEMPI!!!!!! Migliorano tutti! Quartararo secondo a 438 millesimi intanto!

19.44 Dopo due ottimi settori Rossi peggiora nel T3 e chiude in 1:54.169 12° a 1.024.

19.43 Miller spaventoso nel T1!! 271 millesimi quindi 423 al T2! L’australiano arriva al T3 con 346 millesimi e stampa un impressionante 1:53.145!!!!!!!!!!! Mezzo secondo di vantaggio!!!!!!!!!!!!!!!

19.42 Nakagami fa segnare ottimi intermedi e conclude in 1:53.869 ma tempo cancellato! Sarebbe stato terzo! Rins migliora a sua volta ed è lui terzo a 67 millesimi dalla vetta

19.41 Rossi torna ai box e esce per l’ultimo time attack, Joan Mir fa segnare i suoi migliori parziali e chiude in 1:54.277 ed è solo 13° a 631.

19.40 5 minuti alla fine, Jack Miller spinge e fa segnare tre record ma torna ai box dopo un erroraccio nel T4! Vinales si mette quinto a 390 millesimi dietro a Rins a 323.

19.39 Franco Morbidelli fa segnare il record nel T2 per 183 millesimi, diventano 97 al T3, chiude in 1:53. 699 ed è secondo a 53 millesimi! Rossi decimo a 566 ma tempo cancellato per essere uscito di pista!

19.38 Zarco sesto a 429 millesimi, si rilancia Rossi con 157 millesimi al T1 e 219 al T2.

19.37 Valentino Rossi si mette in 13a posizione a 872 millesimi, Morbidelli settimo a 522

19.35 Valentino Rossi arriva al T1 con 261 millesimi di distacco, ma intanto Aleix Espargarò vola!! 1:53.646 ed è primo!!!!!! 280 millesimi su Quartararo!!

19.34 Mentre Luca Marini sale in 13a posizione a 723 millesimi, Quartararo spinge, fa segnare due settori record, quindi chiude in 1:53.926 ed è primo per 43 millesimi!!

19.32 Jorge Martin di nuovo record nel T1 per 168 millesimi! Diventano 139 al T2, quindi 90 al T3. Conclude con il tempo di 1:54.056 ed è primo, ma arriva Rins con un grandissimo 1:53.969!

19.30 Jorge Martin fa segnare 1:54.168 ed è terzo a 94 millesimi! Rins settimo a 366, Bradl quinto a 170.

19.28 Rossi arriva al T2 con 857 millesimi di ritardo, al T3 con 1.161 e non migliora di nuovo. Martin record nel T1 per 63 millesimi, Mir per 26, Bastianini 15° in 1:54.968

19.27 Gran giro di Nakagami che si porta in seconda posizione in 1:54.127 a 53 millesimi da Bagnaia! Sesto Binder a 472. Parte Rossi ma accusa già 441 al T1.

19.25 Danilo Petrucci, dalla 14a posizione, fa segnare i suoi migliori settori ma non migliora. Lo fa, eccome, Nakagami, quinto in 1:54.404 a 380 millesimi.

19.23 Alex Marquez fa segnare un 1:54.831 e si mette 12°, con Nakagami 14° a 953 millesimi. Oliveira non migliora.

19.22 Si lanciano Oliveira e Marquez con i loro migliori T1, Nakagami, invece, fa segnare il suo migliore T2. Vediamo chi riuscirà a migliorare.

19.21 Quasi tutti i big ora sono tornati ai box, ne esce Bagnaia, autore di un time attack in precedenza. Rossi sta lavorando sulle gomme, mentre Bastianini sale in 15a posizione in 1:55.499 a 1.425.

19.20 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2

1 63 F. BAGNAIA 1:54.074 2 41 A. ESPARGARO +0.158 3 89 J. MARTIN +0.327 4 12 M. VIÑALES +0.346 5 36 J. MIR +0.498 6 88 M. OLIVEIRA +0.533 7 21 F. MORBIDELLI +0.610 8 5 J. ZARCO +0.647 9 43 J. MILLER +0.674 10 6 S. BRADL +0.677

19.19 Vinales chiude un altro ottimo giro poi alza il ritmo, Valentino Rossi chiude una tornata sull’1:55.7 e non migliora il suo 1:55.526.

19.18 Rossi apre il suo nono giro con doppia gomma soft, ma sempre su tempi alti. Vinales, Quartararo e Aleix Espargarò piazzano il record nel T1 ma nessuno migliora.

19.17 Aleix Espargarò vola in seconda posizione in 1:54.232 a 158 millesimi da Bagnaia! Lo spagnolo gira con doppia soft, mentre Vinales ha la media al posteriore e continua a martellare! 1:54.420 quarto a 346 millesimi. Che ritmo!

19.16 Franco Morbidelli si porta in sesta posizione in 1:54.684 a 610 millesimi dalla vetta. Valentino Rossi ora è 18° in 1:55.551 a 1.477.

19.15 Mentre Joan Mir sale in quarta posizione con il tempo di 1:54.572 con 498 millesimi da Bagnaia, Vinales spinge, fa segnare il record nel T1, quindi conclude in 1:54.543 e non migliora per 4 centesimi.

19.13 Joan Mir migliora in ogni settore ma non il tempo complessivo, Alex Rins lo imita. Al momento tutti sopra i propri parziali. Rossi è 19° ma non riesce a migliorare.

19.12 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2

1 63 F. BAGNAIA 1:54.074 2 89 J. MARTIN +0.327 3 12 M. VIÑALES +0.476 4 88 M. OLIVEIRA +0.533 5 5 J. ZARCO +0.647 6 43 J. MILLER +0.674 7 21 F. MORBIDELLI +0.679 8 36 J. MIR +0.694 9 6 S. BRADL +0.806 10 42 A. RINS +0.948

19.11 Mir è ottavo a 694 millesimi, Rins decimo a 948. Rossi riparte ma su tempi altissimi.

19.10 Rossi migliora ma è 15° a 1.642, Marini 12° a 1.388 mentre Martin vola in seconda posizione in 1:54.401 a 327 millesimi da Bagnaia!

19.09 Miller si porta in quarta posizione a 674 millesimi, Morbidelli è settimo, mentre Vinales migliora in ogni settore e sale al secondo posto in 1:54.550 a 476

19.08 Morbidelli va al comando in 1:55.124 ma Bagnaia lo scalza in 1:54.074! Che tempo! Secondo Oliveira a 533 millesimi, poi Zarco terzo a 647.

19.07 Quartararo sale in quinta posizione a 589 millesimi da Bagnaia, Vinales sale in vetta in 1:55.180! Ottavo Rossi a 861.

19.06 Sale in vetta Bagnaia in 1:55.407 con 160 millesimi su Miller, poi Morbidelli e A. Espargarò

19.05 Il primo tempo di questa sessione è di Franco Morbidelli in 1:55.750

19.03 Il momento del via della FP2

Will the Q2 spots be effectively decided in the next 45 minutes? 👀 FP2 is off and running! 🚥#DohaGP 🏁 pic.twitter.com/wTLn36OehB — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 2, 2021



19.02 Gli ultimi ad entrare in scena sono i due piloti del team Yamaha ufficiale, mentre Morbidelli sta già completando il suo giro di lancio

19.01 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 45 minuti della sessione. Sembra che Morbidelli girerà con un motore depotenziato per evitare il rischio di una nuova rottura!

19.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!! SCATTA LA FP2 DEL GP DI DOHA DELLA MOTOGP!!!!!!!

18.57 Ancora pochi istanti e si parte! Si scaldano i motori in vista della seconda sessione di Losail

18.54 Al momento a Losail le condizioni del meteo parlano di 26 gradi per quel che riguarda l’atmosfera e 30 per l’asfalto.

18.51 I TEMPI DELLA FP2 della scorsa settimana. Vedremo chi sarà in grado di migliorare i crono del primo appuntamento della stagione

1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 351.7 1’53.387

2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 349.5 1’53.422 0.035 / 0.035

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 345.0 1’53.575 0.188 / 0.153

4 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 354.0 1’53.586 0.199 / 0.011

5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 345.0 1’53.623 0.236 / 0.037

6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 346.1 1’53.639 0.252 / 0.016

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 341.7 1’53.676 0.289 / 0.037

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.8 1’53.727 0.340 / 0.051

9 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 343.9 1’53.874 0.487 / 0.147

10 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 350.6 1’53.901 0.514 / 0.027

11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.8 1’53.914 0.527 / 0.013

12 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 348.3 1’54.115 0.728 / 0.201

13 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 352.9 1’54.178 0.791 / 0.063

14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 348.3 1’54.199 0.812 / 0.021

15 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing Ducati 348.3 1’54.228 0.841 / 0.029

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 348.3 1’54.371 0.984 / 0.143

17 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama Ducati 349.5 1’54.432 1.045 / 0.061

18 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 348.3 1’54.634 1.247 / 0.202

19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 347.2 1’54.756 1.369 / 0.122

20 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 343.9 1’54.774 1.387 / 0.018

21 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 349.5 1’55.098 1.711 / 0.324

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.6 1’55.674 2.287 / 0.576

18.47 FP1 nerissima, invece, in casa Yamaha Petronas. Valentino Rossi non è andato oltre la 17a posizione, mentre Franco Morbidelli (comunque quinto) ha rotto ben due motori sulla sua M1

18.44 Al quarto posto, invece, un sorprendente Jorge Martin. Lo spagnolo del team Ducati Pramac appare in crescita dopo qualche difficoltà iniziale e conferma come la moto di Borgo Panigale sia ideale per questo tracciato. Solamente 22°, invece, il suo compagno di team Johann Zarco

18.41 Buona conferma per Maverick Vinales. Lo spagnolo, dopo la brillante vittoria di domenica, oggi ha chiuso al terzo posto la FP1 con soli 85 millesimi di distacco dalla vetta. Sembra davvero che la nuova M1 si sposi in maniera perfetta con la guida del catalano…

18.38 Salto in avanti, rispetto alla scorsa settimana, anche per Alex Rins. Lo spagnolo cerca di rifarsi sotto, e la sua Suzuki conferma una bella crescita. Ci saranno anche le moto di Hamamatsu nella lotta per il successo di domenica

18.35 Davanti a tutti, quindi, un sorprendente Aleix Espargarò. Lo spagnolo dell’Aprilia ha messo in mostra un time attack importante, vedremo se sarà in grado di crescere anche sul passo gara

18.32 I TEMPI DELLA FP1 DI QUESTA MATTINA

1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 347.2 1’54.779

2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 347.2 1’54.839 0.060 / 0.060

3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 342.8 1’54.864 0.085 / 0.025

4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 351.7 1’55.019 0.240 / 0.155

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 341.7 1’55.125 0.346 / 0.106

6 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 345.0 1’55.263 0.484 / 0.138

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 341.7 1’55.303 0.524 / 0.040

8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 343.9 1’55.349 0.570 / 0.046

9 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 349.5 1’55.393 0.614 / 0.044

10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 347.2 1’55.448 0.669 / 0.055

11 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama Ducati 347.2 1’55.454 0.675 / 0.006

12 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 351.7 1’55.507 0.728 / 0.053

13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 346.1 1’55.597 0.818 / 0.090

14 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing Ducati 348.3 1’55.677 0.898 / 0.080

15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.7 1’55.770 0.991 / 0.093

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 349.5 1’55.846 1.067 / 0.076

17 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 347.2 1’55.925 1.146 / 0.079

18 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 350.6 1’55.984 1.205 / 0.059

19 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 348.3 1’56.023 1.244 / 0.039

20 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 348.3 1’56.119 1.340 / 0.096

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.6 1’56.561 1.782 / 0.442

22 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 352.9 1’56.743 1.964 / 0.182

18.29 Iniziamo l’avvicinamento alla FP2 con la CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTOGP 2021

1 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 25

2 Johann ZARCO Ducati FRA 20

3 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 16

4 Joan MIR Suzuki SPA 13

5 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 11

6 Alex RINS Suzuki SPA 10

7 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 9

8 Pol ESPARGARO Honda SPA 8

9 Jack MILLER Ducati AUS 7

10 Enea BASTIANINI Ducati ITA 6

11 Stefan BRADL Honda GER 5

12 Valentino ROSSI Yamaha ITA 4

13 Miguel OLIVEIRA KTM POR 3

14 Brad BINDER KTM RSA 2

15 Jorge MARTIN Ducati SPA 1

18.26 Come successo la scorsa settimana, infatti, la FP2 che si disputa alle ore 20.00 locali presenterà temperature meno torride e una pista più veloce. La FP3 di domani, quindi, sarà interlocutoria con tempi che non potranno andare a migliorare lo scenario.

18.23 Siamo al secondo appuntamento consecutivo sul tracciato qatariota, per cui sappiamo come (almeno sulla carta) dovrebbe svilupparsi questo fine settimana: il turno decisivo in vista delle qualifiche sarà questo.

18.20 Buongiorno e bentornati a Losail, tra 40 minuti prenderà il via la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Doha

DIRETTA PROVE LIBERE MOTO3 – DIRETTA PROVE LIBERE MOTO2

LA CRONACA DELLE FP1 DI MOTOGP

DOPPIA ROTTURA DEL MOTORE PER FRANCO MORBIDELLI NELLE FP1

15.35 Grazie per averci seguito, l’appuntamento è alle 19.00 per le FP2. Vi aspettiamo. Un saluto sportivo!

15.33 Risultati e classifica FP1:

1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 347.2 1’54.779

2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 347.2 1’54.839 0.060 / 0.060

3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 342.8 1’54.864 0.085 / 0.025

4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 351.7 1’55.019 0.240 / 0.155

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 341.7 1’55.125 0.346 / 0.106

6 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 345.0 1’55.263 0.484 / 0.138

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 341.7 1’55.303 0.524 / 0.040

8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 343.9 1’55.349 0.570 / 0.046

9 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 349.5 1’55.393 0.614 / 0.044

10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 347.2 1’55.448 0.669 / 0.055

11 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama Ducati 347.2 1’55.454 0.675 / 0.006

12 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 351.7 1’55.507 0.728 / 0.053

13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 346.1 1’55.597 0.818 / 0.090

14 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing Ducati 348.3 1’55.677 0.898 / 0.080

15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.7 1’55.770 0.991 / 0.093

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 349.5 1’55.846 1.067 / 0.076

17 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 347.2 1’55.925 1.146 / 0.079

18 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 350.6 1’55.984 1.205 / 0.059

19 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 348.3 1’56.023 1.244 / 0.039

20 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 348.3 1’56.119 1.340 / 0.096

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.6 1’56.561 1.782 / 0.442

22 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 352.9 1’56.743 1.964 / 0.182

15.32 E’ notte fonda invece per la Yamaha Petronas. Franco Morbidelli ha rotto addirittura due moto nell’arco di 20 minuti, peraltro con la medesima dinamica: è uscito del fumo bianco dal motore…Valentino Rossi è 17° a 1″146 da Vinales. Che fatica per un team che nel 2020 aveva dato spettacolo.

15.31 Turno interlocutorio per le Ducati, che con ogni probabilità hanno preferito non forzare in vista delle FP2 serali dove, con temperature molto più basse, cambierà tutto.

15.30 Cosa ci ha detto questa prima sessione? Vinales e le Suzuki possiedono il miglior passo sulla lunga distanza, nessun dubbio su questo. Quartararo fa più fatica rispetto al compagno di squadra della Yamaha. In miglioramento Honda e Ktm, mentre Aprilia si conferma competitiva sul giro secco.

15.29 Gli altri italiani: 11° Luca Marini, 14° Enea Bastianini, 17° Valentino Rossi, 20° Francesco Bagnaia, 21° Lorenzo Savadori.

15.27 Si chiude la prima sessione di prove libere. In testa l’Aprilia di Aleix Espararò in 1’54″779. 2° Rins a 0.060, 3° Vinales a 0.085. Seguono Martin, Morbidelli, Petrucci, Quartararo, Mir, Bradl e Nakagami.

15.26 Rins, con una coppia di gomme soft, sale in seconda piazza a 60 millesimi dalla vetta.

15.24 Aprilia sempre performante sul giro secco. 1’54″779 per Aleix Espargarò, che torna in vetta con 0.085 su Vinales.

15.23 Vinales si migliora: 1’54″864. Ottimo secondo Aleix Espargarò a soli 4 millesimi. Sale in terza piazza Jorge Martin a 0.174. 4° Morbidelli, che purtroppo non sta girando.

15.22 Valentino Rossi è 14° a 8 decimi da Vinales. Anche il Dottore non riesce a trovare la quadra.

15.20 Ecco il momento in cui Morbidelli ha nuovamente accusato problemi alla Yamaha Petronas.

The troubles continue for @FrankyMorbido12! ⚙️ Moments after going fastest, he’s forced to pull off again due to yet more smoke! 💨#DohaGP 🏁 pic.twitter.com/9X387PsIR5 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 2, 2021

15.19 Maverick Vinales sale in vetta con 30 millesimi di vantaggio sullo sfortunatissimo Morbidelli, che ha accusato problemi di affidabilità ad entrambe le moto nel giro di 20 minuti.

15.18 Yamaha e Suzuki si confermano le migliori sul passo, come era già accaduto nella gara di domenica scorsa. Sin qui Ducati non pervenute: la migliore è quella di Jorge Martin, 12°.

15.16 Franco Morbidelli stava girando davvero forte, ma la moto lo ha lasciato a piedi. Certo che due rotture nel giro di 20 minuti…Yamaha Petronas in grandissima difficoltà.

15.15 LA SFORTUNA BERSAGLIA FRANCO MORBIDELLI! Problema tecnico anche alla seconda moto! Incredibile, due moto su due danneggiate. Quasi certi i problemi al motore.

15.14 Esce ancora del fumo bianco dalla moto di Morbidelli.

15.13 Grandissimo giro per Morbidelli, vanificato tuttavia dall’aver ecceduto il track limit.

15.12 Ci pensa Franco Morbidelli a ridare un po’ di morale all’Italia. Il romano sale in vetta in 1’55″125, 138 millesimi meglio di Petrucci.

15.10 Va bene che questa sessione è poco indicativa in vista di qualifiche e gara, tuttavia è indubbio come gli italiani non stiano brillando.

15.08 Petrucci è il nuovo leader davanti ad Aleix Espargarò, Rins, Nakagami, Quartararo, Bradl, Vinales e Mir. Italiani tutti fuori dai 10: 11° Morbidelli, 12° Valentino Rossi, 17° Bagnaia, 18° Marini, 19° Bastianini, 21° Savadori.

15.07 1’55″263, SORPRESA PETRUCCI! Si porta in testa con la KTM Tech3!

15.07 Migliora la Honda, Bradl in quinta posizione.

15.06 Molto solido il passo delle Suzuki di Rins e Mir, entrambi con coppia di gomme hard.

15.05 1’55″584 per Fabio Quartararo, si migliora ed è 4° a 0.155 dalla vetta.

15.03 Resiste il miglior tempo di Aleix Espargarò: 1’55″429.

15.02 Sale in decima piazza con la Honda il tedesco Bradl, ovvero il sostituto di Marc Marquez.

15.00 Sbanda tantissimo la moto di Franco Morbidelli! Il romano finisce nella ghiaia in fondo al rettilineo, proprio non riesce a trovare il feeling con la Yamaha Petronas.

14.59 La prima KTM è quella di Miguel Oliveira, settimo a 0.341 da Aleix Espargarò. L’Aprilia resiste davanti a tutti, il problema della moto di Noale è il passo gara.

14.57 Franco Morbidelli torna in pista con la moto di riserva dopo aver accusato un problema tecnico, probabilmente al motore.

14.55 Vinales risale in quarta piazza a poco più di un decimo da Espargarò. Per ora Bagnaia è 14°, ma sappiamo che il piemontese cresce con il passare dei turni.

14.55 Nakagami (Honda LCR) sale in seconda piazza a 0.046 da Vinales.

15.44 Mezz’ora al termine della prima sessione. Sin qui Maverick Vinales sta mostrando un passo molto interessante, si conferma il punto di riferimento dopo la vittoria di domenica scorsa.

14.53 In testa Aleix Espargarò davanti a Rins, Quartararo e Vinales. 5° Mir, 8° Morbidelli, 9° Rossi, 14° Petrucci, 15° Marini, 16° Bagnaia, 17° Bastianini, 20° Savadori.

14.52 CADUTA PER JOHANN ZARCO! Finisce a terra la Ducati Pramac. Nessuna conseguenza per il pilota.

14.51 Morbidelli rientra ai box, dovrà utilizzare dunque la seconda moto.

14.50 PROBLEMA TECNICO PER FRANCO MORBIDELLI! Davvero un inizio di stagione da incubo per il romano.

Turn 1 isn’t @FrankyMorbido12‘s friend this afternoon! 👀 The Italian is back out on his second machine but overshoots the first corner again! ✊#DohaGP 🏁 pic.twitter.com/N2qWAA3WRu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 2, 2021

14.49 Fabio Quartararo sale in seconda posizione a 0.155. Il francese

14.48 Buon passo per Valentino Rossi, che è sesto a 6 decimi dalla vetta.

14.47 Aleix Espargarò (hard all’anteriore e media al posteriore) in testa con l’Aprilia in 1’55″429. Seguono Rins e Morbidelli rispettivamente a 0.311 e 0.418.

14.47 Si abbassano i tempi, si comincia a fare sul serio.

14.44 Valentino Rossi parte fortissimo ed è primo in 1’56″804, 2° Mir a soli 28 millesimi.

14.42 Le due Yamaha di Quartararo e Vinales in pista con due gomme hard.

14.41 Anche Francesco Bagnaia opta per una coppia di mescole hard. Le Ducati non ufficiali di Bastianini e Martin hanno scelto una soft all’anteriore.

14.41 Doppia gomma hard per Franco Morbidelli. Valentino Rossi monta una media all’anteriore e dura al posteriore.

14.40 INIZIATE LE PROVE LIBERE 1 DEL GP DI DOHA! SEMAFORO VERDE!

14.38 Le FP1 dureranno 45 minuti.

14.32 La KTM e la Honda erano uscite con le ossa rotte dal QP del Qatar. Riusciranno a trovare le contromisure per accorciare il gap da Yamaha, Ducati e Suzuki?

14.27 E’ terminata ora la prima sessione di prove libere della Moto2 con Fabio Di Giannantonio al comando davanti a Marco Bezzecchi. 3° il leader del Mondiale, il britannico Sam Lowes.

14.25 La Suzuki si è confermata una moto da gara. Durante le prove non brilla quasi mai sul giro secco, tuttavia sia Mir sia Rins danno vita sempre a rimonte furibonde nei giri conclusivi. Il bolide giapponese sa “accarezzare” le gomme, riducendo al minimo il degrado.

14.22 Valentino Rossi e Franco Morbidelli dovranno assolutamente provare a resettare quanto accaduto 5 giorni fa. Il romano non ha mai trovato il ritmo per tutto il fine settimana nel corso delle sessioni serali, mentre Valentino Rossi ha dovuto fare i conti con il degrado eccessivo delle gomme.

14.16 La Ducati ha ottenuto un doppio podio lo scorso fine settimana con Johann Zarco e Francesco Bagnaia, tuttavia la scuderia di Borgo Panigale non può di certo essere soddisfatta. La pista di Losail è storicamente amica, dunque la sconfitta patita per mano della Yamaha suona come un campanello d’allarme in vista degli appuntamenti europei.

14.12 Sarà ancora Maverick Vinales l’uomo da battere? Lo spagnolo punta al bis che gli darebbe una bella spinta in classifica generale. Non sarebbe affatto male poter contare su 50 punti di vantaggio nei confronti di Marc Marquez, il quale dovrebbe tornare in gara dal GP del Portogallo.

13.59 Come abbiamo già visto lo scorso fine settimana, quando si è corso sempre a Losail, la sessione più importante sarà la seconda, perché si svolge di sera, quando le temperature sono molto più basse (anche di 20 gradi) rispetto al pomeriggio. La pista dunque risulta più veloce ed è in quel frangente che va ottenuto il tempo per accedere direttamente alla Q2, senza dover transitare dalla Q1.

13.56 Si comincia alle 14.40 con le FP1, mentre le FP2 scatteranno alle 19.00.

13.55 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del GP di Doha 2021 di MotoGP.

Il programma del GP Doha (2 aprile) – La presentazione del GP Doha – Le cinque risposte del GP Doha

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Doha, secondo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Si torna a girare sulla pista di Losai dopo l’esordio stagionale, team e piloti dovranno fin da subito adoperarsi per trovare la messa a punto ideale e arrivare pronti alle qualifiche e alla corsa domenicale.

Nella classe regina si prospetta un nuovo confronto tra le Yamaha e le Ducati. Lo spagnolo Maverick Vinales vorrà confermarsi ad altissimo livello, dopo lo splendido successo di domenica scorsa. Una prestazione molto consistente quella del Top Gun spagnolo alla luce delle difficoltà invece dei compagni di marca. Il riferimento è alla questione gomme che ha riguardato sia il team-mate Fabio Quartararo che Valentino Rossi.

Il “Dottore”, in sella alla M1 del Team Petronas, è incappato in una bruttissima prestazione in corsa, con il 12° posto finale a evidenziare ciò. Ancora una volta le criticità sulla gomma posteriore a limitare Valentino e comprenderne la causa non sarà facile. Di sicuro, Rossi, forte delle informazioni raccolte nel precedente fine settimana, cercherà di ribaltare il quadro e di essere all’altezza di chi comanda. Lo stesso proposito lo avrà il compagno di squadra Franco Morbidelli, anch’egli in difficoltà per una questione tecnica nella prima uscita.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Doha, secondo round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 14.40 con la FP1, mentre la FP2 andrà in scena alle 19.00 italiane. Buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press