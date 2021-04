Un terzo e un sesto posto per un totale di 26 punti. È questo il bilancio di Francesco Bagnaia al termine del double header di Losail, sede delle prime due tappe stagionali del Mondiale MotoGP 2021. Il piemontese della Ducati Factory si trova in quarta posizione nella classifica generale del campionato piloti, a -14 dal francese Johann Zarco (Ducati Pramac) e soprattutto a -10 dalle Yamaha ufficiali di Fabio Quartararo e Maverick Viñales.

“Pecco” ha impressionato positivamente soprattutto nel corso del primo weekend di gara, mentre in questo fine settimana è stato meno brillante sia sul giro secco che sul passo durante il Gran Premio di Doha 2021. Il campione mondiale Moto2 del 2018, dopo aver chiuso le qualifiche di ieri in sesta piazza, non è stato in grado di azzeccare una partenza ottimale dovendo affrontare di conseguenza una corsa in rimonta.

Uno schema di gara diametralmente opposto rispetto a gara-1, andata in scena sette giorni fa, in cui Bagnaia aveva conservato la pole position dettando il passo per oltre tre quarti di Gran Premio prima di scivolare in terza piazza a causa di un brusco calo di rendimento degli pneumatici. Quest’oggi il 24enne torinese avrebbe voluto gestire le gomme con maggiore tranquillità in vista degli ultimi giri decisivi, ma un pessimo start (in relazione al potenziale del mezzo in accelerazione) lo ha costretto a spingere fin da subito e a correre alcuni rischi di troppo nel tentativo di risalire il gruppo.

Il motore della Desmosedici (oltre ad una guida pulita ed efficace) gli ha comunque consentito di effettuare una bella rimonta dal nono al terzo posto, ma un errore in staccata alla prima curva si è rivelato fatale per le sue chance di podio. Alla fine il centauro azzurro si è dovuto accontentare della sesta piazza al traguardo, con 2″6 di ritardo dal vincitore Fabio Quartararo e poco più di 1″ dalla top3. La stagione è comunque ancora lunghissima e presenterà circuiti sicuramente diversi rispetto a Losail, quindi non ci resta che attendere l’inizio del tour europeo per avere un quadro più preciso della situazione.

Credit: MotoGP.com Press