MotoGP, Ducati senza un leader vero in pista? Bagnaia e Miller battuti dai piloti Pramac a Losail

Prime due gare a Losail (Qatar) per il Mondiale 2021 di MotoGP e doppio successo della Yamaha. Qualcosa non torna in casa Ducati Factory perché il solo podio di Francesco Bagnaia nel primo round non è ben augurante se si considera il layout qatariano una delle roccaforti della scuderia di Borgo Panigale.

In questo contesto, colpisce un’altra evidenza: i piloti della Ducati Pramac più convincenti di quelli ufficiali, pur disponendo di una GP20. E’ chiaro che da parte di Bagnaia e di Jack Miller c’è qualcosa da cambiare perché la velocità dimostrata non è stata all’altezza delle aspettative relativamente agli obiettivi fissati.

La Rossa puntava a dominare nelle prime due uscite per mettere insieme un tesoretto di punti prima di andare su tracciati che tradizionalmente sono ostici. Pertanto, il target non è stato centrato. Il motivo? L’impressione è che in pista manchi la figura del leader. Una guida che aveva rappresentato nelle ultime stagioni Andrea Dovizioso, anche se poi nel 2020 lo stesso forlivese aveva un po’ perso la bussola per lo scarso adattamento alle mescole Michelin.

“Pecco” e Jack sono dunque i primi a essere chiamati in causa e già nel prossimo appuntamento di Portimao lo spartito dovrà essere cambiato per non incappare in qualcosa di poco gradito.

Credit MotoGP.com Press