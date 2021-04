VIDEO MotoGP, GP Doha 2021: gli highlights delle qualifiche. Martin in pole, Valentino Rossi penultimo

Jorge Martín, uno dei debuttanti della MotoGP, si è esaltato nelle qualifiche del GP di Doha, secondo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Losail il centauro spagnolo della Ducati Pramac ha fermato i cronometri sul tempo di 1:53.106 all’ultimo giro del Q2, conquistando una pole alla sua seconda gara della carriera in top-class.

Grande prestazione della Pramac, tenuto conto del secondo posto del pilota francese Johann Zarco. A seguire troviamo: 3° Vinales, vincitore del GP del Qatar, 4° Miller, 5° Quartararo, 6° Bagnaia. La prima delle altre Case è l’Aprilia, settima al via con Aleix Espargaró.

Notte fonda per Valentino Rossi. Il “Dottore” non va oltre la 21ma posizione in griglia: non era mai successo di finire così indietro in tutte le classi in cui ha corso da 26 anni a questa parte. Decimo Franco Morbidelli alle spalle del campione mondiale uscente della Suzuki, Joan Mir. Gli altri italiani: 13° Marini (Ducati Esponsorama), 19° il suo compagno di squadra Bastianini, 17° Petrucci (KTM Tech), 22° Savadori (Aprilia).

Di seguito gli highlights delle qualifiche:

VIDEO HIGHLIGHS QUALIFICHE MOTOGP GP DOHA 2021





Credit: MotoGP.com Press