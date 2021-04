Alex Rins si riscatta parzialmente dal deludente 6° posto di gara-1 e raccoglie una buona quarta piazza in occasione del Gran Premio di Doha 2021, seconda tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il catalano della Suzuki ha disputato una gara praticamente perfetta, a partire da una buonissima partenza, occupando le posizioni di vertice per tutta la corsa e lottando a lungo per la vittoria con le Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco.

“È stata una buona gara. Ho fatto una buona partenza, ho cercato di guadagnare posizioni ma allo stesso tempo di gestire le gomme. Devo dire che la moto ha fatto un passo avanti rispetto al passato, abbiamo guadagnato in potenza e anche il pacchetto aerodinamico funziona”, ha detto il 25enne di Barcellona in conferenza stampa via Zoom.

“La differenza era maggiore nel 2017 e 2018, quando già lottavamo contro di loro in rettilineo – prosegue Rins, analizzando il gap velocistico rispetto a Ducati sul dritto -. Ora devo dire che abbiamo una buona moto. Lo sviluppo dei motori è congelato per regolamento, possiamo lavorare sull’aerodinamica. Alla luce delle nostre prestazioni, posso dire che guardo con fiducia alle prossime gare europee”.

“Penso che se fossi riuscito a passare Martin e aprire un po’ il gap, il podio sarebbe potuto essere alla portata. Quando ho capito che non ce l’avrei fatta, sono stato intelligente e mi sono messo a risparmiare le gomme perché arrivassero più fresche alla fine, a differenze di quanto accaduto nella gara precedente”, conclude il terzo classificato dell’ultimo Mondiale.

