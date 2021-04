LIVE Moto3, GP Doha in DIRETTA: warm-up e gara in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Doha, secondo appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Sul tracciato di Losail, dove abbiamo già assistito al Gran Premio del Qatar della scorsa settimana, siamo pronti a vivere una giornata di capitale importanza per la classe più leggera, con altri 25 punti in palio.

La domenica scatterà alle ore 13.40 con il warm-up, ovvero gli ultimi venti minuti a disposizione di team e piloti per mettere mano alle rispettive moto con le ultime modifiche. Alle ore 16.00, invece, si farà sul serio, con la gara vera e propria. Davanti a tutti scatterà il poleman di ieri,Jaume Masiá a caccia del bis, in un festival spagnolo. Migliore dei nostri Andrea Migno in seconda fila.

Come sempre la classe più leggera ci proporrà una battaglia dal primo all’ultimo giro, ma vedremo anche gli stessi risultati? Sette giorni fa arrivò la doppietta spagnola Jaume Masià-Pedro Acosta con Darryn Binder a completare il podio. Per l’Italia il migliore è risultato Niccolò Antonelli, ma ci attendiamo qualcosa in più anche da Dennis Foggia, Andrea Migno e Romano Fenati.

La domenica del Gran Premio di Doha della Moto3 scatterà alle ore 13.40 con il warm-up, mentre dalle ore 16.00 si spegneranno i semafori per la seconda gara della stagione. OA Sport vi propone, come sempre, la DIRETTA LIVE della corsa in quel di Losail, per non perdere nemmeno un secondo dello show della classe più leggera.

Credit: MotoGP.com Press