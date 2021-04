MotoGP oggi, GP Doha 2021: orari FP3, FP4 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky, TV8 e DAZN

Oggi, sabato 3 aprile, andranno in scena le FP3, FP4 e le qualifiche del GP di Doha, secondo round del Motomondiale 2021. Le squadre e i piloti saranno chiamati a trovare delle soluzioni in vista del time-attack e della corsa domenicale.

Nella classe MotoGP la Ducati sembra godere dei favori del pronostico. Contrariamente a quanto si era notato nel weekend scorso, la Rossa pare aver trovare delle soluzioni rispetto alla problematica della gestione gomme. L’australiano Jack Miller, Francesco Bagnaia e Johann Zarco sono stati velocissimi e su un layout da sempre favorevole alla moto italiana c’è da scommettere che i riscontri saranno favorevole al team di Borgo Panigale.

Dovranno inseguire le squadre giapponesi. Yamaha, che nel primo fine settimana dell’anno era stata portata in alto da Maverick Vinales, ha fatto fatica a trovare il giusto equilibrio nel set-up, mentre Suzuki lamenta problematiche di bilanciamento piuttosto evidenti. La Honda, priva del suo asso Marc Marquez, sembra una sorta di fantasma. Vedremo se nel corso della giornata odierna le cose miglioreranno per la squadra di Tokyo.

Guarda la MotoGP live su DAZN

PROGRAMMA GP DOHA MOTOGP 2021

Sabato 3 aprile

ore 12.25-13.05, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 13.20-14.00, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 14.15-15.00, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 16.30-16.45, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 16.55-17.10, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 17.25-17.40, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 17.50-18.05, Moto2, Qualifica 2, diretta

ore 18.20-18.50, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 19.00-19.15, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 19.25-19.40, MotoGP, Qualifica 2, diretta

GP DOHA MOTOGP 2021 IN TV

La copertura televisiva del GP di Doha del Motomondiale sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Da non dimenticare, la trasmissione in diretta da parte di DAZN. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà la trasmissione delle qualifiche (ivi compresa la FP4 di MotoGP) e delle gare domenicali in diretta. Escluse le FP3 delle tre classi. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Doha del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) Sky Sport MotoGP (208). Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le dirette delle qualifiche (ivi compresa la FP4 di MotoGP) e delle gare domenicali. Escluse le FP3 delle tre classi.

STREAMING – Il GP di Doha del Motomondiale potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it. Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMA TV8

Sabato 3 aprile

ore 16.30-16.45, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 16.55-17.10, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 17.25-17.40, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 17.50-18.05, Moto2, Qualifica 2, diretta

ore 18.20-18.50, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 19.00-19.15, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 19.25-19.40, MotoGP, Qualifica 2, diretta

Domenica 4 aprile

ore 16.00, Moto3, Gara, diretta

ore 17.20, Moto2, Gara, diretta

ore 19.00, MotoGP, Gara, diretta

Credit: MotoGP.com Press