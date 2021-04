MotoGP oggi, GP Doha 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Nella domenica di Pasqua (4 aprile) andrà in scena il secondo round del Motomondiale. Sempre sul tracciato di Losail, in Qatar, i piloti si affronteranno con in palio i soliti 25 punti.

Nella classe regina c’è grande incertezza. Sarà ancora una volta un confronto tra Ducati e Yamaha? Il Team Pramac della Rossa ha dominato la scena nella qualifiche, con il rookie Jorge Martin velocissimo e in pole-position davanti al compagno di squadra Johann Zarco. Una grande dimostrazione di forza da parte dei due centauri, ma attenzione a Maverick Vinales che, in terza piazza, vorrà confermarsi il migliore in gara come una settimana fa.

Vorranno rispondere presente i due piloti della Team Factory di Borgo Panigale Jack Miller e Francesco Bagnaia. I due, dalla seconda fila, confidano in una buona partenza e si augurano di fare la differenza al cospetto dei rivali. Non sarà una cosa facile e, come accaduto nella prima uscita stagionale, il vento sarà un fattore.

E Valentino Rossi? Sarà una gara di grandissima sofferenza per il “Dottore”. Valentino, infatti, partirà dalla penultima casella e dovrà cercare di limitare i danni. Nella sua lunghissima carriera (26 anni) mai si era qualificato così indietro. E’ un segnale che in questo momento le cose vanno decisamente dal verso sbagliato e lo sfruttamento della sua Yamaha Petronas è pessimo. Ci si augura che in gara possa invertire il trend.

PROGRAMMA GARA GP DOHA MOTOGP 2021

Domenica 4 aprile

ore 13.40-14.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 14.10-14.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 14.40-15.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 16.00, Moto3, Gara, diretta

ore 17.20, Moto2, Gara, diretta

ore 19.00, MotoGP, Gara, diretta

GP DOHA MOTOGP 2021 IN TV

La copertura televisiva del GP di Doha del Motomondiale sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Da non dimenticare, la trasmissione in diretta da parte di DAZN. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà la trasmissione delle gare domenicali in diretta, mentre non è prevista quella dei warm-up. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Doha del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) Sky Sport MotoGP (208). Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le dirette delle gare domenicali, mentre non è prevista quella dei warm-up.

STREAMING – Il GP di Doha del Motomondiale potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it. Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMA TV8

Domenica 4 aprile

ore 16.00, Moto3, Gara, diretta

ore 17.20, Moto2, Gara, diretta

ore 19.00, MotoGP, Gara, diretta

