Il sesto posto al termine delle qualifiche del GP di Doha, secondo round del Mondiale 2021 di MotoGP, non possono soddisfare Francesco Bagnaia.

Il pilota della Ducati, che nel primo round ottenne la pole-position, questa volta non ha sfruttato al meglio le gomme morbide per massimizzare la propria prestazione nn avendo quel feeling necessario per spingere e fare la differenza come altri piloti.

Partirà, dunque, in seconda fila il centauro piemontese, ma la voglia di imporsi c’è, confidente sul fatto che in gara le cose potrebbero andare meglio di quanto accaduto nel corso della prima apparizione mondiale, pur conclusa in terza posizione.

“È stato un turno più difficile di sabato scorso come qualifica. Nel primo weekend mi ero trovato davvero bene con la gomma posteriore, mentre in questi giorni faccio fatica. Questo è un punto in cui devo migliorare, ma sono sicuro di poterlo fare e per le prossime volte penso di essere più pronto ad affrontare una situazione del genere. Comunque in FP4 il mio passo con gomme usate era abbastanza buono, gli unici che ho visto più competitivi sono stati Zarco (con una gomma simile alla mia), Vinales e Quartararo“, ha spiegato Pecco ai microfoni di Sky Sport.

