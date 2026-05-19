Davide Tardozzi: “Marquez in pista al Mugello? Farà un controllo nei prossimi giorni, poi decideremo”

Marc Marquez è stato il grande assente del Gran Premio di Catalogna di MotoGP. D’altronde, il trentatreenne iberico è in convalescenza dopo il doppio intervento chirurgico al quale si è dovuto sottoporre nei giorni scorsi, sia al piede destro infortunato in Francia, sia alla spalla offesa in autunno in Indonesia, dove è stato necessario intervenire nuovamente.

I tempi di recupero rimangono incerti, ma è ormai palese come il Campione del Mondo in carica farà di tutto per essere al via del Gran Premio d’Italia del Mugello, programmato dal 29 al 31 maggio. Lo ha ribadito anche Davide Tardozzi ai microfoni di Sky Sport durante i test effettuati al Montmelò subito dopo l’appuntamento agonistico del weekend.

Il team manager del Factory Team Ducati ha tenuto a specificare che “non sappiamo ancora se Marc potrà gareggiare al Mugello. Questa settimana effettuerà una visita di controllo e, a seconda del responso, valuteremo il da farsi”. In linea teorica, El Trueno de Cervera va considerato ancora in corsa per il titolo, perché 85 punti non sono un distacco irrecuperabile, soprattutto se Ducati dovesse confermare di essere tornata la moto egemone.

Il manager ducatista però non si cura di questo aspetto: “Lui deve ritornare in pista in buone condizioni, fisiche e mentali. Quindi valuteremo di gara in gara quando sarà il momento migliore per il suo comeback. Ora come ora, contano solo la sua salute e il suo pieno recupero”.

Dunque, Ducati e Marquez restano alla finestra. Non possono fare altro, perché la guarigione dal doppio intervento chirurgico è la discriminante cruciale. Va rimarcato che, qualunque cosa accada, al Mugello ci saranno due Desmosedici del Factory Team impegnate.

Difatti, se MM93 non dovesse farcela, allora sarà sostituito. Da chi non si può ancora sapere, tuttavia qualsiasi eventuale impiego di Nicolò Bulega è da escludere, vista la concomitanza con il round della Superbike in Aragona.