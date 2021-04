Il venerdì del Gran Premio di Doha 2021, secondo round stagionale del Mondiale MotoGP, si è chiuso con un bilancio abbastanza positivo per Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha ufficiale vanta il quarto tempo assoluto nella classifica combinata, il migliore tra i centauri che non guidano una Ducati. Le prime tre posizioni di giornata sono state infatti occupate dal terzetto di Desmosedici formato da Jack Miller, Francesco Bagnaia e Johann Zarco.

“È stata dura, e purtroppo oggi non avevo feeling. Ho fatto il mio giro più veloce andando al limite ovunque, non mi sentivo bene. Cercherò di migliorare un po’ il feeling domani, perché le condizioni sono cambiate. Abbiamo avuto problemi di chatter e poco grip oggi“, sono le dichiarazioni del nizzardo classe 1999 al termine della giornata.

“Speriamo in condizioni migliori domani – prosegue il Diablo – La qualifica è solo questione di mettere tutto quello che hai in un giro, frenando il più tardi possibile. Per le qualifiche non sono così preoccupato, e per la gara farò molti giri in più con la combinazione di gomme soft-soft. Non vedo l’ora che arrivi domani“.

Credit: MotoGP.com Press