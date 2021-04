LIVE Moto2, GP Doha in DIRETTA: warm-up e gara in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm-up e del Gran Premio del Doha 2021, seconda tappa stagionale del Mondiale Moto2. Dopo le emozioni di sette giorni fa, i protagonisti della categoria si preparano per vivere la seconda competizione a Losail, unico circuito in cui il Motomondiale gareggia in notturna.

Sam Lowes ha firmato la pole-position nelle qualifiche di ieri sera. Il britannico di casa Marc VDS ha conquistato la prima casella dello schieramento davanti a 1.59.055. Secondo posto per l’australiano Remy Gardner (KTM) davanti a Marco Bezzecchi (Sky). Lo spagnolo Raul Fernandez (KTM) apre la seconda fila dove troviamo anche l’inglese Jack Dixon (Sprinta) ed Ai Ogura (Honda Asia), rispettivamente quinto e sesto.

Sono due le speranze italiane per il Gran Premio di Doha 2021: Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Il primo, a podio settimana scorsa in volata con il romagnolo di casa Sky, insegue la seconda Top3 della stagione in una gara dove è atteso ancora il vento, condizione che ha infastidito i piloti anche nel GP del Qatar.

Appuntamento alle 14.10 per warm-up, mentre dovremo attendere alle 17.20 per vivere la partenza del Gran Premio di Doha per quanto riguarda la Moto2. Un saluto a tutti!

Foto: MotoGP Press