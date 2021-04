MotoGP su TV8, GP Doha 2021: orari, programma in chiaro, diretta in chiaro FP4 e qualifiche

Sabato 3 aprile si disputano le qualifiche del GP di Doha, seconda tappa del Motomondiale 2021. Si corre per il secondo weekend consecutivo sul tracciato di Losail, che settimana scorsa ha ospitato il Gran Premio del Qatar. Il double header non era previsto nel calendario originale, ma la Dorna ha deciso di crearlo a causa del rinvio dei GP di Argentina e delle Americhe. Dunque, doppio appuntamento qatariota e nuova battaglia per la pole position a distanza di sette giorni dalla prima.

Una settimana fa, in MotoGP, Ducati e Yamaha si sono rivelate decisamente superiori alla concorrenza, spartendosi le prime due file. “Pecco” Bagnaia era risultato il più veloce di tutti, precedendo Fabio Quartararo e Maverick Viñales, che però è stato il primo a passare sotto la bandiera a scacchi. Valentino Rossi aveva realizzato un incoraggiante quarto tempo, prima di sprofondare al dodicesimo posto finale in gara. Vedremo se, quest’oggi, le altre moto sapranno spezzare questo duopolio. In particolare riuscirà la Suzuki, molto efficiente sul passo, a migliorare anche sul giro secco?

Guarda il GP di Doha live su DAZN

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in diretta le qualifiche di tutte le classi, nonché l’ultima sessione di prove libere della MotoGP.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno in diretta le prove libere e le qualifiche di tutte le classi

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA QUALIFICHE GP DOHA MOTOGP 2021

GUIDA TV8 (DIRETTA)

SABATO 3 APRILE (ORARI ITALIANI)

16.30-16.45 Moto3, Qualifiche – Q1

16.55-17.10 Moto3, Qualifiche – Q2

17.25-17.40 Moto2, Qualifiche – Q1

17.50-18.05 Moto2, Qualifiche – Q2

18.20-18.50 MotoGP, prove libere 4

19.00-19.15 MotoGP, Qualifiche – Q1

19.25-19.40 MotoGP, Qualifiche – Q2

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

SABATO 3 APRILE (ORARI ITALIANI)

12.25-13.05 Moto3, prove libere 3

13.20-14.00 Moto2, prove libere 3

14.15-15.00 MotoGP, prove libere 3

16.30-16.45 Moto3, Qualifiche – Q1

16.55-17.10 Moto3, Qualifiche – Q2

17.25-17.40 Moto2, Qualifiche – Q1

17.50-18.05 Moto2, Qualifiche – Q2

18.20-18.50 MotoGP, prove libere 4

19.00-19.15 MotoGP, Qualifiche – Q1

19.25-19.40 MotoGP, Qualifiche – Q2

Foto: MotoGP.com Press