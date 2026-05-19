Superbike, brutto incidente per Danilo Petrucci a Most: come sta il pilota italiano della BMW

Un duro colpo nel paddock della Superbike e a farne le spese è stato Danilo Petrucci. Il pilota italiano è rimasto coinvolto in un violento incidente durante il weekend di Most, in Cechia, teatro dell’ultimo appuntamento del Mondiale 2026. Una caduta pesante che ha immediatamente fatto temere conseguenze importanti e che ha costretto il ternano a interrompere anzitempo il fine settimana ceco.

Petrucci si presentava a Most dopo aver già convissuto con i postumi dell’incidente rimediato in Ungheria, dove era stato costretto a saltare gara-2 in seguito al contatto con Bahattin Sofuoglu. Nonostante la forte contusione riportata all’anca sinistra, il centauro della BMW era riuscito a recuperare in extremis per tornare regolarmente in pista nel round successivo.

La sua permanenza nella manche, però, è durata pochi minuti. Nel corso del primo giro di gara-1, infatti, il pilota italiano è stato sbalzato violentemente dalla moto a causa di un brutto highside. L’impatto con l’asfalto è apparso subito molto duro, tanto da richiedere l’immediato intervento dei soccorsi. Dopo le prime cure ricevute a bordo pista, Petrucci è stato trasportato al Centro Medico in barella e successivamente ricoverato in ospedale per ulteriori controlli specialistici.

Gli esami clinici effettuati nelle ore successive hanno evidenziato la frattura del coccige, accompagnata da diverse contusioni localizzate nella zona lombare, al bacino e all’anca sinistra. Un quadro che, pur escludendo complicazioni più gravi, ha naturalmente impedito al pilota di prendere parte alle restanti gare del fine-settimana.