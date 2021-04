MotoGP, GP Doha 2021. Dominio Ducati nella FP2 con Miller davanti a Bagnaia e Zarco. In difficoltà Valentino Rossi, 14°

A Losail il venerdì del Gran Premio di Doha di MotoGP è ufficialmente andato in archivio. In tal senso, la seconda sessione di prove libere dovrebbe essere determinante nell’ottica delle qualifiche. Infatti la FP2 ha verosimilmente stabilito in maniera pressoché definitiva i dieci piloti qualificati direttamente alla Q2, essendo l’unico dei primi tre turni di prove libere a disputarsi in notturna. Nella FP3 di domani pomeriggio sarà quindi complicatissimo, per non dire impossibile, scardinare le attuali gerarchie, in quanto la pista illuminata dal Sole è generalmente più lenta di quanto non lo sia dopo il tramonto.

Dopo una sessione spettacolare, il miglior tempo è stato fatto segnare da Jack Miller, che ha fermato i cronometri sull’1’53”145, proponendosi come il grande favorito per realizzare la pole position nella giornata di domani. L’australiano guida la carica della Ducati, che monopolizza le prime tre posizioni. Alle spalle di Jackass troviamo infatti Francesco Bagnaia e Johann Zarco. Benissimo anche la quarta GP21 ufficiale, affidata a Jorge Martin, autore della quinta performance.

L’unico in grado di inserirsi nel festival della Casa di Borgo Panigale è stato Fabio Quartararo, quarto, mentre il compagno di squadra Maverick Viñales si è attestato in nona posizione. In casa Yamaha, accede direttamente al Q2 anche Franco Morbidelli, settimo. Si conferma nella top-ten l’Aprilia di Aleix Espargaro, che fa segnare il sesto tempo, a cui si aggiungono la Suzuki di Alex Rins e la Honda di Stefan Bradl.

Dunque, diversi nomi eccellenti dovranno prendere parte al Q1, a cominciare da Joan Mir e Valentino Rossi. Lo spagnolo non è riuscito a migliorarsi a sufficienza nella parte finale della sessione, realizzando il tredicesimo tempo. Invece il Dottore si è perennemente barcamenato nelle retrovie, non andando oltre la quattordicesima piazza finale. Passi avanti da parte della KTM, che sfiora la top ten con Miguel Oliveira e Danilo Petrucci, ma tutte le moto austriache dovranno passare a loro volta dal Q1.

GP DOHA MOTOGP – CLASSIFICA COMBINATA VENERDI’

POS PILOTA MOTO TEMPO 1 MILLER Jack Ducati 1’53″145 2 BAGNAIA Francesco Ducati 1’53″458 3 ZARCO Johann Ducati 1’53″537 4 QUARTARARO Fabio Yamaha 1’53″583 5 MARTIN Jorge Ducati 1’53″593 6 ESPARGARO Aleix Aprilia 1’53″646 7 MORBIDELLI Franco Yamaha 1’53″699 8 RINS Alex Suzuki 1’53″713 9 VIÑALES Maverick Yamaha 1’53″872 10 BRADL Stefan Honda 1’53″914 11 OLIVEIRA Miguel Ktm 1’53″944 12 PETRUCCI Danilo Ktm 1’53″969 13 MIR Joan Suzuki 1’54″012 14 ROSSI Valentino Yamaha 1’54″112 15 NAKAGAMI Takaaki Honda 1’54″127 16 MARQUEZ Alex Honda 1’54″148 17 ESPARGARO Pol Honda 1’54″205 18 BINDER Brad Ktm 1’54″237 19 BASTIANINI Enea Ducati 1’54″516 20 MARINI Luca Ducati 1’54″692 21 SAVADORI Lorenzo Aprilia 1’54″971 22 LECUONA Iker Ktm 1’55″526

Foto: MotoGP.com Press