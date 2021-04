MotoGP, la griglia di partenza di oggi: Jorge Martin in pole a Losail, penultima fila per Valentino Rossi

I semafori del Losail International Circuit si spegneranno ufficialmente alle ore 19.00 e, a quel punto, sarà tempo di assistere al Gran Premio di Doha, secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Si concluderà la doppietta qatariota, con 22 giri che si annunciano quanto mai intensi. Ormai team e piloti, dopo 5 giorni di test e due weekend di gare, conoscono alla perfezione tracciato e rispettive moto, per cui la battaglia sarà davvero campale sotto i riflettori nel deserto vicino a Doha.

Davanti a tutti scatterà il rookie spagnolo Jorge Martin. Il portacolori del team Ducati Pramac ha piazzato la sorpresa di giornata, precedendo il suo compagno di scuderia, il francese Johann Zarco. In prima fila assieme a questo duo scatenato troveremo il vincitore del Gran Premio del Qatar, Maverick Vinales, a caccia del bis immediato. In seconda fila le due Ducati ufficiali, con Jack Miller quarto e Francesco “Pecco” Bagnaia sesto, mentre Fabio Quartararo ha spinto la sua Yamaha in quinta posizione.

Per gli altri italiani non c’è troppo di che sorridere. Franco Morbidelli sarà decimo e aprirà la quarta fila, quindi Luca Marini scatterà dalla tredicesima casella, quindi Danilo Petrucci sarà diciassettesimo. Pessime notizie per Valentino Rossi, che andrà a chiudere la settima fila per colpa del suo ventunesimo crono, mentre Lorenzo Savadori chiuderà il gruppo tutto solo in ottava fila con il ventiduesimo tempo.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la griglia di partenza del secondo appuntamento stagionale, il Gran Premio di Doha 2021 della MotoGP. Il via sarà dato alle ore 19.00 italiane.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI DOHA 2021 – MOTOGP

1 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI Q2 1’53.106 7 7 349.5

2 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI Q2 1’53.263 7 7 0.157 0.157 346.1

3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’53.267 6 6 0.161 0.004 336.4

4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’53.303 7 7 0.197 0.036 341.7

5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’53.469 7 7 0.363 0.166 336.4

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’53.654 7 7 0.548 0.185 339.6

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 1’53.705 7 7 0.599 0.051 337.5

8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’53.745 7 7 0.639 0.040 336.4

9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’53.785 7 7 0.679 0.040 332.3

10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’53.794 3 7 0.688 0.009 329.2

11 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA Q2 1’54.224 6 7 1.118 0.430 342.8

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’55.096 5 5 1.990 0.872 337.5

13 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama DUCATI Q1 1’54.228 7 7 (*) 0.297 343.9

14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q1 1’54.261 7 7 (*) 0.330 0.033 342.8

15 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’54.402 5 6 (*) 0.471 0.141 340.6

16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1 1’54.481 7 7 (*) 0.550 0.079 339.6

17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’54.528 6 7 (*) 0.597 0.047 341.7

18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’54.555 7 7 (*) 0.624 0.027 341.7

19 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing DUCATI Q1 1’54.632 6 6 (*) 0.701 0.077 336.4

20 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’54.731 7 7 (*) 0.800 0.099 340.6

21 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q1 1’54.881 3 7 (*) 0.950 0.150 336.4

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’55.823 3 7 (*) 1.892 0.942 333.3

Foto: MotoGP.com Press