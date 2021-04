Fabio Quartararo ha vinto il Gran Premio di Doha 2021, secondo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il francese della Yamaha Factory, al quarto successo della carriera nella classe regina del Motomondiale, si è imposto a Losail con una bella gara in progressione precedendo sul podio le Ducati Pramac del francese Johann Zarco e del rookie spagnolo Jorge Martin.

Con questo risultato, il nizzardo classe 1999 si porta a 4 punti dal leader del campionato Zarco dopo i primi due GP, esattamente a pari merito con il compagno di squadra spagnolo Maverick Vinales. “Non ho ancora vinto molte gare in MotoGP, ma questa è stata davvero speciale. In partenza mi sono ritrovato circa in ottava posizione ed il mio passo è stato totalmente diverso rispetto alle FP4 e al warm-up, infatti ho deciso di mantenere le gomme fino alla fine. Quando ho visto che Maverick stava arrivando, a quel punto ho cominciato a spingere e a fare i sorpassi“, dichiara Quartararo ai microfoni di Sky Sport.

“È davvero un momento fantastico per me – prosegue il centauro francese -. Ho sempre sognato di vincere qui in Qatar e ci sono riuscito al secondo tentativo. Ho lavorato molto nei test per raggiungere questi obiettivi. C’è sempre una pressione extra quando devi prendere il posto di Valentino, anche dal punto di vista mediatico, ma voglio ringraziare tutta la mia famiglia, la Yamaha e tutti i miei amici“.

Credit: MotoGP.com Press