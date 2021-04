Una battaglia di carenate con il campione del mondo in carica Mir quella di Jack Miller, pilota Ducati, in questa gara-2 in quel di Losail per il GP di Doha del Mondiale di MotoGP. Tantissimo tempo perso a lottare con l’iberico e una nona piazza finale tutt’altro che convincente. Andiamo a scoprire le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Sulla polemica con Mir: “Abbiamo un pochino in più di velocità in rettilineo, ma sembra che ogni volta volesse colpirmi, sin dalla prima curva. Mi sono trovato totalmente largo ed ho protetto la mia traiettoria e, come avete visto, c’è stato un contatto”. Successivamente: “Ho cercato di fare la mia gara, ma, dopo aver ripreso il gruppo di testa, sono andato in difficoltà”.

“Non voglio parlare troppo di questa cosa. Sono cose che in gara accadono, come avete visto io ho cercato di dimenticare l’episodio e concentrarmi sul mio lavoro. Non è stato un risultato ideale per noi, ma guardiamo avanti al prossimo Gran Premio cercando di migliorare”, ha aggiunto l’australiano.

Di seguito il video:

VIDEO JACK MILLER: “HO PROTETTO LA MIA TRAIETTORIA SU MIR”





Foto: MotoGP.com Press