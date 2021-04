Maverick Vinales è soddisfatto al termine del Gran Premio di Doha, secondo atto della MotoGP 2021. Lo spagnolo di casa Yamaha ha tagliato il traguardo al quinto posto alle spalle del connazionale Alex Rins (Suzuki).

Il vincitore del Gran Premio del Qatar della settimana scorsa ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Il risultato odierno mi dà fiducia. Ho commesso qualche errore di troppo e sono andato lungo in più occasioni. Senza errori potevo raggiungere il podio”.

Vinales è consapevole del fatto che l’errore nel finale ha compromesso ogni occasione di contendersi i primi tre gradini del podio. Lo spagnolo ha affermato in merito: “Secondo me l’errore nel finale mi ha tolto l’occasione di vincere. Devo andare più forte. Portimao e Jerez mi piacciono molto ed abbiamo un buon potenziale per confermarci al vertice”.

Il team-mate del francese Fabio Quartararo, primo oggi, guarda al Portogallo, sede del prossimo evento del Motomondiale: “Dobbiamo pensare in positivo e sfruttare al massimo la moto a Portimao. Si può sempre migliorare, la nostra mente è già in Europa dopo due ottime corse in Qatar”.

Vinales è convinto della necessità di migliorare la partenza, aspetto in cui non riesce a fare la differenza: “Dobbiamo lavorare sullo start. Se non riusciamo con l’elettronica devo farcela io. Con una bella partenza oggi si poteva vincere, ma resto molto positivo e calmo. Fabio ha fatto un ottimo lavoro, una vittoria che serve a tutta la squadra”.

Foto: MotoGP Press