Il GP di Doha, secondo round del Mondiale 2021 di MotoGP, è da ricordare per un aspetto molto particolare: non era mai accaduto, infatti, che tra il vincitore e il 15° ci fossero meno di 15″. Ebbene, nella prova andata in scena ieri a Losail tra il francese Fabio Quartararo (Yamaha) e il portoghese Miguel Oliveira (KTM) c’è stato un distacco di 8″928.

Un dato non casuale sul grande equilibrio che c’è in questo momento nella classe regina. Una situazione dettata anche dall’assenza di una figura dominante come lo spagnolo Marc Marquez? Probabilmente la risposta è sì. Vero è che in questo contesto ancor privo del campione iberico, ogni costruttore ha piazzato almeno un rappresentante nella top-15 e, per essere ancora più precisi, il margine che c’è stato tra Yamaha, Ducati, Suzuki, KTM, Aprilia e Honda è stato di 6”063.

Considerando una sorta di graduatoria dei GP più combattuti, prendendo come parametro il gap tra il leader e il 15° (l’ultimo dei piloti a punti), si evince quanto segue:

1. Gran Premio di Doha 2021 (8”928 secondi)

2. Gran Premio del Qatar 2019 (15”093)

3. Gran Premio di Aragona 2020 (15”941)

4. Gran Premio d’Olanda 2018 (16”043)

5. Gran Premio del Qatar 2021 (16”422)

Un dato che potrebbe prefigurare un’annata in cui in ogni gara vi potrà essere un vincitore diverso? Non è da escludere e nel prossimo GP del Portogallo, sul circuito di Portimao, ne vedremo delle belle dal 16 al 18 aprile.

Credit: MotoGP-com Press