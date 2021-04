Un terzo posto che vale come una vittoria. Certo, Jorge Martin non è potuto salire sul gradino più alto del podio del Gran Premio di Doha, secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021, ma lo spagnolo chiude a pieni voti il suo fine settimana di gara sul tracciato di Losail. Dopo cinque giorni di test pre-stagionali nei quali ha dovuto fare la conoscenza con la sua Ducati del team Pramac, e un primo weekend nel quale aveva messo in mostra qualche passo in avanti, tra ieri e oggi, invece, ha davvero stupito.

Per prima cosa ha piazzato una pole position eccezionale, confermando le sue doti nel time attack, quindi ha disputato una corsa veramente sopra ogni aspettativa. Ottima partenza, gestione impeccabile di moto, gomme e sforzo e, solamente nel finale, ha dovuto chinare il capo nei confronti di uno scatenato Fabio Quartararo. A due curve dalla fine, invece, è arrivato il sorpasso del suo compagno di scuderia Johann Zarco ma, come abbiamo detto, il suo terzo posto è davvero scintillante.

La conferma arriva direttamente dalle parole di un soddisfatto Jorge Martin ai microfoni di Sky Sport: “Una gara davvero difficile, perché essendo un rookie sono alle prime esperienze in questa categoria. Per 18 giri ho dato tutto al comando, ho spinto al massimo e sono sempre stato al limite soprattutto sull’anteriore. Ho cercato di gestire le gomme nella maniera migliore, ogni volta che aprivo il gas lo davo dolcemente, per cui penso di avere completato una ottima gara sotto ogni punto di vista”.

Il momento decisivo è stato il sorpasso subito da Fabio Quartararo a pochi giri dalla conclusione: “Quando ho visto che mi passava ho capito che non sarebbe stato semplice rimanere nelle sue vicinanze perché ne aveva di più. Ho spinto ancora ma è arrivato anche il sorpasso di Johann Zarco. Se non fosse stato il mio compagno di squadra avrei provato di nuovo l’attacco, ma lui è in lotta per il titolo per cui mi sono tenuto stretto il terzo posto. Un risultato che voglio dedicare a tutta la squadra, alla mia famiglia e, soprattutto, a Fausto Gresini. Ci manca tanto, spero che da lassù possa essersi gustato la gara”.

Foto: MotoGP.com Press