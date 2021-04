Moto2, Raul Fernandez è il più rapido in FP2 nel GP di Doha. 2° un ottimo Di Giannantonio, 4° Bezzecchi

Raul Fernandez domina la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Doha 2021 e si candida al ruolo di favorito principale per la pole position in vista delle qualifiche di domani. Il rookie spagnolo del Team Red Bull KTM Ajo si conferma di fatto la grande rivelazione di questo inizio di Mondiale Moto2, chiudendo le FP2 con un mostruoso miglior tempo in 1’58″541 e rifilando addirittura mezzo secondo al primo degli inseguitori.

Fernandez è stato infatti l’unico centauro della classe mediana capace di scendere sotto il muro dell’1’59”, a testimonianza di un feeling strepitoso con la moto e con il tracciato di Losail. Seconda piazza a 517 millesimi di ritardo per Fabio Di Giannantonio, migliore degli italiani in sella alla Kalex del Team Federal Oil Gresini, mentre l’australiano Remy Gardner si è riscattato prontamente dopo una pessima FP1 stampando il terzo tempo a 0.647 dalla vetta.

Quarta posizione per un solido Marco Bezzecchi, sempre molto competitivo in Qatar sia sul passo che sul giro secco, pagando 667 millesimi dalla vetta ma appena un decimo e mezzo dalla piazza d’onore. 5° l’americano Joe Roberts, che precede il debuttante giapponese Ai Ogura ed il vincitore di gara-1, Sam Lowes. Molto bene un altro rookie come Celestino Vietti, 8° a 0.774 dal leader di giornata.

Virtualmente qualificati per il Q2 anche gli azzurri Nicolò Bulega e Stefano Manzi, rispettivamente decimo e undicesimo a oltre 1″ dalla cima della classifica combinata. Dovranno invece quasi sicuramente passare dal Q1 Tony Arbolino (21°), Lorenzo Dalla Porta (22°), Yari Montella (23°), Lorenzo Baldassarri (26°) e Tommaso Marcon (28°).

CLASSIFICA FP2 GP DOHA 2021 MOTO2

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 290.3 1’58.541

2 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 288.0 1’59.058 0.517 / 0.517

3 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 285.7 1’59.188 0.647 / 0.130

4 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 287.2 1’59.208 0.667 / 0.020

5 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 284.9 1’59.213 0.672 / 0.005

6 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 291.8 1’59.243 0.702 / 0.030

7 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 286.4 1’59.265 0.724 / 0.022

8 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 290.3 1’59.315 0.774 / 0.050

9 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 288.7 1’59.362 0.821 / 0.047

10 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 288.0 1’59.607 1.066 / 0.245

11 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 293.4 1’59.613 1.072 / 0.006

12 44 Aron CANET SPA Solunion Aspar Team Boscoscuro 288.7 1’59.664 1.123 / 0.051

13 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 287.2 1’59.748 1.207 / 0.084

14 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 289.5 1’59.777 1.236 / 0.029

15 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 289.5 1’59.782 1.241 / 0.005

16 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 288.7 1’59.785 1.244 / 0.003

17 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 288.7 1’59.792 1.251 / 0.007

18 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 286.4 1’59.861 1.320 / 0.069

19 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 284.9 1’59.896 1.355 / 0.035

20 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 284.2 1’59.907 1.366 / 0.011

21 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 291.8 1’59.915 1.374 / 0.008

22 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 290.3 1’59.981 1.440 / 0.066

23 5 Yari MONTELLA ITA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 284.2 2’00.244 1.703 / 0.263

24 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Boscoscuro 291.8 2’00.377 1.836 / 0.133

25 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 285.7 2’00.385 1.844 / 0.008

26 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 284.9 2’00.586 2.045 / 0.201

27 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 284.2 2’00.858 2.317 / 0.272

28 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 280.5 2’02.760 4.219 / 1.902

Credit: MotoGP.com Press