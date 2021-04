Si aspettava sicuramente qualcosa di meglio Franco Morbidelli in questo inizio del Mondiale 2021 di MotoGP. Il centauro della Yamaha Petronas, infatti, con il diciottesimo posto della prima gara e il dodicesimo della seconda esce dal doppio round di Losail (Qatar) con tanti punti interrogativi.

Giorni difficili sono stati per lui e sicuramente spunti di riflessione non mancheranno: “Non sono veloce sul dritto e questo non mi ha permesso di sorpassare e ho fatto fatica a gestire le gomme. Il degrado è stato importante e il risultato non è stato quello che volevo“, le sue parole (fonte: gpone.com).

Un contesto complicato reso tale anche dal fatto che Morbidelli non sia in possesso di una moto pienamente aggiornata: la sua Yamaha M1, infatti, è diversa rispetto a quella del compagno di squadra Valentino Rossi e del Team Factory. Per questo, incrociare i dati non rientra nelle sue possibilità: “Ho capito poco in questi nove giorni, non posso confrontare i miei dati con i loro e quindi non so come abbiano fatto ad andare così forte“, il commento del Morbido, riferendosi alle vittorie di Maverick Vinales e di Fabio Quartararo.

Ora si guarda a Portimao e sarà già una tappa importante perché in caso di situazione critica allora ci sarà da preoccuparsi.

Credit: MotoGP.com Press