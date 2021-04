Moto3, risultati FP3 GP Doha 2021: Dupasquier svetta su Foggia in un turno interlocutorio e rovinato dal forte vento

Jason Dupasquier sfida il vento e chiude in vetta la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Doha, secondo appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Sul tracciato di Losail, baciato dal sole ma con temperature meno torride rispetto a ieri (30° per quanto riguarda l’atmosfera e 42° sull’asfalto) i tempi rimangono comunque nettamente più alti rispetto alla FP2, per cui non viene modificata la top14 che qualifica direttamente alla Q2. Il grande protagonista diventa il vento, che inizia a soffiare in maniera impetuosa negli ultimi minuti del turno e, quindi, ora potrebbe andare a incidere pesantemente sulle prossime sessioni.

In una condizione letteralmente complicata, lo svizzero del team KTM Pruestel ha concluso la FP3 in 2:07.244 a quasi tre secondi dal miglior tempo del fine settimana. Alle sue spalle il nostro Dennis Foggia (Honda Leopard) in 2:07.407 a 163 millesimi, mentre è terzo il britannico John McPhee (Honda Petronas) in 2:07.557 a 313 millesimi.

Quarta posizione per lo spagnolo Izan Guevara (Gas Gas Gaviota) in 2:07.625 a 381 millesimi, quinta per il suo connazionale Xavier Artigas (Honda Leopard) a 478, mentre è sesto il nostro Niccolò Antonelli (KTM Avintia Esponsorama) a 544. Settima posizione per Darryn Binder (Honda Petronas) a 570 millesimi, quindi è ottavo lo spagnolo Sergio Garcia (Gas Gas Gaviota) a 629. Nono il nostro Andrea Migno (Honda Snipers) in 2:07.907 a 663 millesimi, davanti agli spagnoli Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) a 811 ed al suo compagno di team Jaume Masià, undicesimo a 990. Si ferma in dodicesima posizione il nostro Stefano Nepa (KTM BOE) a 991 millesimi, quindi ventiquattresimo Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) a 1.477, con Riccardo Rossi (KTM BOE) ventisettesimo e penultimo a 2.295.

A questo punto la classe più leggera si concentra in vista delle qualifiche che prenderanno il via alle ore 16.30 con la Q1, mentre la Q2 che andrà a comporre la griglia di partenza, scatterà alle ore 16.55. Già al turno decisivo Binder, Garcia, Rodrigo, McPhee, Suzuki, Masià, Guevara, Alcoba, Acosta, Fenati, Nepa, Yamanaka, Toba e Antonelli. Foggia e Dupasquier, quindi, saranno costretti alla Q1.

CLASSIFICA TEMPI FP3 GRAN PREMIO DOHA 2021 – MOTO3

1 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 230.7 2’07.244

2 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 224.5 2’07.407 0.163 / 0.163

3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 224.5 2’07.557 0.313 / 0.150

4 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Gaviota Aspar Team GASGAS 222.6 2’07.625 0.381 / 0.068

5 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 225.4 2’07.722 0.478 / 0.097

6 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 229.2 2’07.788 0.544 / 0.066

7 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 223.6 2’07.814 0.570 / 0.026

8 11 Sergio GARCIA SPA GASGAS Gaviota Aspar Team GASGAS 219.5 2’07.873 0.629 / 0.059

9 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 220.8 2’07.907 0.663 / 0.034

10 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 221.7 2’08.055 0.811 / 0.148

11 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 223.6 2’08.234 0.990 / 0.179

12 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 224.5 2’08.235 0.991 / 0.001

13 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 219.9 2’08.252 1.008 / 0.017

14 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 222.6 2’08.313 1.069 / 0.061

15 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 220.8 2’08.424 1.180 / 0.111

16 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 219.0 2’08.447 1.203 / 0.023

17 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 221.7 2’08.463 1.219 / 0.016

18 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 219.9 2’08.492 1.248 / 0.029

19 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 216.8 2’08.522 1.278 / 0.030

20 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 224.5 2’08.547 1.303 / 0.025

21 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 225.9 2’08.635 1.391 / 0.088

22 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 227.3 2’08.689 1.445 / 0.054

23 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 219.9 2’08.693 1.449 / 0.004

24 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 225.0 2’08.721 1.477 / 0.028

25 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 227.3 2’09.018 1.774 / 0.297

26 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 225.4 2’09.211 1.967 / 0.193

27 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 218.1 2’09.539 2.295 / 0.328

28 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 224.5 2’10.266 3.022 / 0.727

LA CLASSIFICA COMBINATA DELLE TRE SESSIONI GP DOHA 2021 – MOTO3

1 40 D.BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 2’06.821 11 2’04.781 3 2’07.814 3

2 11 S.GARCIA SPA GASGAS Gaviota Aspar Team GASGAS 2’06.956 3 0.040 0.040 2’04.821 10 2’07.873 13

3 2 G.RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 2’07.184 9 0.112 0.072 2’04.893 8 2’08.447 8

4 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 2’06.215 11 0.187 0.075 2’04.968 3 2’07.557 4

5 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 2’07.398 2 0.242 0.055 2’05.023 10 2’08.424 5

6 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’05.360 12 0.297 0.055 2’05.078 8 2’08.234 4

7 28 I.GUEVARA SPA GASGAS Gaviota Aspar Team GASGAS 2’06.778 13 0.323 0.026 2’05.104 6 2’07.625 13

8 52 J.ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 2’07.845 6 0.362 0.039 2’05.143 8 2’08.492 9

9 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’07.029 11 0.388 0.026 2’05.169 11 2’08.055 12

10 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 2’06.710 7 0.490 0.102 2’05.271 6 2’08.721 3

11 82 S.NEPA ITA BOE Owlride KTM 2’07.002 8 0.548 0.058 2’05.329 12 2’08.235 4

12 6 R.YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 2’06.929 8 0.611 0.063 2’05.392 7 2’08.313 8

13 27 K.TOBA JPN CIP Green Power KTM 2’06.675 11 0.616 0.005 2’05.397 13 2’08.463 4

14 23 N.ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 2’07.518 8 0.631 0.015 2’05.412 3 2’07.788 11

15 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 2’05.922 10 0.640 0.009 2’05.421 11 2’07.407 9

16 31 A.FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 2’06.874 11 0.657 0.017 2’05.438 11 2’09.018 2

17 50 J.DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 2’07.081 12 0.726 0.069 2’05.507 7 2’07.244 12

18 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 2’06.397 11 0.745 0.019 2’05.526 10 2’08.693 4

19 12 F.SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 2’06.155 11 0.756 0.011 2’05.537 6 2’08.252 7

20 16 A.MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2’06.989 3 0.768 0.012 2’05.549 3 2’07.907 4

21 99 C.TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 2’07.347 12 0.874 0.106 2’05.655 10 2’08.522 7

22 73 M.KOFLER AUT CIP Green Power KTM 2’06.789 13 0.884 0.010 2’05.665 6 2’09.211 13

23 43 X.ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA 2’06.536 11 1.100 0.216 2’05.881 11 2’07.722 9

24 54 R.ROSSI ITA BOE Owlride KTM 2’06.810 11 1.143 0.043 2’05.924 7 2’09.539 10

25 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’06.860 12 1.361 0.218 2’06.142 2 2’08.689 4

26 19 A.IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA 2’06.279 12 1.438 0.077 2’06.219 13 2’10.266 2

27 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’07.708 12 1.472 0.034 2’06.253 3 2’08.547 4

28 20 L.FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’07.086 7 2.035 0.563

Credit: MotoGP.com Press