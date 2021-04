MotoGP, GP Doha 2021. Fabio Quartararo impone la sua legge. Due Ducati sul podio. 16° Valentino Rossi

Il Gran Premio di Doha, secondo atto del Mondiale di MotoGP disputato sulla pista di Losail, è stato vinto da Fabio Quartararo. L’alfiere della Yamaha ha preceduto le Ducati di Johann Zarco e Jorge Martìn, che gli hanno fatto compagnia sul podio. Valentino Rossi, reduce dalla peggior qualifica della carriera, ha chiuso mestamente 16°.

Alla partenza le Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco restano in prima e seconda piazza, ma dietro di loro sono l’Aprilia di Aleix Espargaro e la Ktm di Miguel Oliveira a fare la voce grossa, issandosi rispettivamente in terza e quinta posizione. Bene anche le Suzuki, che risalgono al quarto posto con Alex Rins e al sesto con Joan Mir. Al contrario, perdono terreno le due Yamaha e le due Ducati ufficiali. Jack Miller, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia si ritrovano tra la settima e la nona piazza, mentre Maverick Viñales è addirittura undicesimo, dietro anche alla Ktm di Brad Binder. Nelle fasi iniziali Rins è scatenato. Lo spagnolo della Suzuki impiega quattro giri per portarsi in seconda posizione, ma Zarco si rivela un osso duro e ingaggia una dura battaglia. Nel frattempo Bagnaia e Miller risalgono la china, mentre Quartararo e Viñales restano sornioni. Le Ktm, invece, scivolano inesorabilmente indietro. A metà distanza i primi nove sono ancora racchiusi in un secondo e mezzo! L’ordine è Martìn, Zarco, Rins, Bagnaia, Miller, Mir, A. Espargaro, Quartararo, Viñales.

A dieci giri dal termine Bagnaia scavalca Rins, mentre Mir e Miller si prendono letteralmente a carenate, facendo il gioco di Quartararo e Aleix Espargaro, che li sorpassano. Il francese della Yamaha si sbarazza poi anche di Rins, ponendosi all’inseguimento delle tre Ducati. Alla sestultima tornata però Bagnaia commette un errore, finendo lungo alla prima staccata e scivolando al settimo posto. Nel finale le Yamaha ufficiali alzano prepotentemente i toni e prendono il sopravvento. In particolare Quartararo si pone al comando a quattro giri dal termine, mentre Viñales fatica a disfarsi delle Ducati Pramac.

El Diablo vola via e conquista la quarta vittoria della carriera in MotoGP. Invece la lotta per gli altri due gradini del podio è furibonda. Al penultimo giro Viñales commette un errore e perde terreno dai due Pramac, così Zarco strappa in extremis la seconda posizione a Martìn il quale resiste comunque in terza piazza. Rins nel finale beffa il già citato Viñales. Bagnaia si deve accontentare del sesto posto. Per quanto riguarda gli altri italiani, bella rimonta di Enea Bastianini, che chiude 11° appena davanti a Franco Morbidelli (12°). Fuori dalla zona punti, invece, Valentino Rossi (16°), Luca Marini (18°), Danilo Petrucci (19°) e Lorenzo Savadori (20°).

Nel Mondiale comanda Zarco con 40 punti, seguito a 36 da Quartararo e Viñales, mentre Bagnaia è quarto a 26. Prossimo appuntamento in Portogallo tra due settimane.

GP DOHA MOTOGP – RISULTATO

1 QUARTARARO Fabio Yamaha 2 ZARCO Johann Ducati 3 MARTIN Jorge Ducati 4 RINS Alex Suzuki 5 VIÑALES Maverick Yamaha 6 BAGNAIA Francesco Ducati 8 MIR Joan Suzuki 8 BINDER Brad Ktm 9 MILLER Jack Ducati 10 ESPARGARO Aleix Aprilia 11 BASTIANINI Enea Ducati 12 MORBIDELLI Franco Yamaha 13 ESPARGARO Pol Honda 14 BRADL Stefan Honda 15 OLIVEIRA Miguel Ktm 16 ROSSI Valentino Yamaha 17 NAKAGAMI Takaaki Honda 18 MARINI Luca Ducati 19 PETRUCCI Danilo Ktm 20 SAVADORI Lorenzo Aprilia RET MARQUEZ Alex Honda RET LECUONA Iker Ktm

Foto: MotoGP.com Press