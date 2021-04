MotoGP, Jorge Martin in pole nel GP di Doha alla seconda gara! Penultimo Valentino Rossi

Sarà Jorge Martin a scattare dalla pole position nel Gran Premio di Doha. Lo spagnolo della Ducati ha realizzato il miglior tempo nelle qualifiche odierne e sarà accompagnato in prima fila da Johann Zarco e Maverick Viñales. Valentino Rossi scatterà, invece, dalla penultima casella. Andiamo a vedere come si è giunti a questo risultato.

Q1 – I nomi più altisonanti impegnati nella fase iniziale sono quelli di Joan Mir e di Valentino Rossi. Il Campione del Mondo in carica si rivela di una categoria superiore a tutti gli altri contendenti, rifilando costantemente tre decimi all’avversario più vicino. Lotta serrata, invece, per il secondo pass al turno decisivo. Alla fine della bagarre, l’ultimo biglietto per il Q2 viene staccato dalla Ktm di Miguel Oliveira, che riesce a sopravanzare per appena 8 millesimi un brillante Luca Marini. “Maro” scatterà quindi dalla 13ma casella. Più indietro Danilo Petrucci (17°) ed Enea Bastianini (19°), peraltro vittima di un problema al cambio sulla moto prescelta per le qualifiche. Disastrosa, invece, la performance di Rossi, mestamente 21° e battuto da tutti gli avversari eccezion fatta per l’Aprilia di Lorenzo Savadori.

Q2 – Il primo time attack dice bene a sorpresa a Jorge Martìn, che ferma il cronometro sull’1’53”6 precedendo di una manciata di millesimi Fabio Quartararo. Si tratta, però, solo del trailer dei fuochi d’artificio successivi, perché il rookie spagnolo si spinge addirittura a 1’53”106, conquistando la prima pole position della carriera alla seconda presenza in MotoGP. L’iberico precede di 157 millesimi il compagno di squadra Johann Zarco e di 161 la Yamaha di Maverick Viñales. Quartararo scivola al quinto posto, scavalcato anche dall’altra Ducati di Jack Miller, mentre Francesco Bagnaia si deve accontentare del sesto tempo. Terza fila per l’Aprilia di Aleix Espargaro e le due Suzuki, mentre Franco Morbidelli non va oltre la decima performance.

Dunque le quattro Ducati ufficiali si attestano tutte nelle prime due file, intercalate solo dalle Yamaha del Factory team. Da rimarcare come prima di Jorge Martin, in passato solo Casey Stoner e Marc Marquez erano stati capaci di realizzare una pole position in MotoGP alla loro seconda presenza!

GP DOHA MOTO GP – RISULTATO QUALIFICHE

1 MARTIN Jorge Ducati 2 ZARCO Johann Ducati 3 VIÑALES Maverick Yamaha 4 MILLER Jack Ducati 5 QUARTARARO Fabio Yamaha 6 BAGNAIA Francesco Ducati 7 ESPARGARO Aleix Aprilia 8 RINS Alex Suzuki 9 MIR Joan Suzuki 10 MORBIDELLI Franco Yamaha 11 BRADL Stefan Honda 12 OLIVEIRA Miguel Ktm 13 MARINI Luca Ducati 14 MARQUEZ Alex Honda 15 ESPARGARO Pol Honda 16 NAKAGAMI Takaaki Honda 17 PETRUCCI Danilo Ktm 18 BINDER Brad Ktm 19 BASTIANINI Enea Ducati 20 LECUONA Iker Ktm 21 ROSSI Valentino Yamaha 22 SAVADORI Lorenzo Aprilia

Foto: MotoGP.com Press