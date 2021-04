LIVE Moto3, GP Doha 2021 in DIRETTA: Jaume Masià senza rivali in FP1, secondo posto per Dennis Foggia. Alle 17.10 la FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.33 La classifica finale della FP1 della Moto3:

1 5 J. MASIA 2:05.360 2 7 D. FOGGIA +0.562 3 12 F. SALAC +0.795 4 17 J. MCPHEE +0.855 5 19 A. IZDIHAR +0.919 6 92 Y. KUNII +1.037 7 43 X. ARTIGAS +1.176 8 27 K. TOBA +1.315 9 55 R. FENATI +1.350 10 28 I. GUEVARA +1.418

13.31 Impressionante prestazione di Masià! Lo spagnolo di casa KTM firma il best lap della FP1 in 2.05.360! Dennis Foggia insegue l’iberico davanti a Salac e McPhee.

13.30 Bandiera a scacchi! McPhee, Oncu, Fellon si migliorano e si confermano nella Top14. Attendiamo Masià.

13.29 Ultimo giro per tutti! Molti piloti si migliorano nei primi intertempi.

13.27 Kaito Toba (Green Power) sale al secondo posto! Il giapponese era stato il migliore settimana scorsa al termine delle tre libere in programma. Continua il lavoro di Guevara che al momento si trova davanti a Garcia, Foggia e Migno.

13.27 Ultimi giri per tutti, nessuno sembra in grado di beffare Masià.

13.25 La classifica aggiornata:

1 5 J. MASIA 2:06.611 2 28 I. GUEVARA +0.294 3 11 S. GARCIA +0.345 4 7 D. FOGGIA +0.374 5 16 A. MIGNO +0.378 6 82 S. NEPA +0.391 7 2 G. RODRIGO +0.573 8 53 D. ÖNCÜ +0.734 9 24 T. SUZUKI +0.787 10 37 P. ACOSTA +0.793

13.22 Ottimo esordio fino ad ora per Guevara e Acosta, due spagnoli che hanno tutte le possibilità di giocarsi il titolo da qui a Valencia.

13.20 Continua ad migliorarsi Masià! L’iberico si conferma al comando davanti a Guevara e Garcia.

13.18 Jaume Masià torna al comando! Il leader del Mondiale di casa KTM detta il passo in 2.06.834. Anche Binder si migliora in tutti i settori della pista.

13.16 La classifica aggiornata prima degli ultimi giri della FP1:

1 28 I. GUEVARA 2:06.905 2 5 J. MASIA +0.039 3 11 S. GARCIA +0.051 4 16 A. MIGNO +0.084 5 7 D. FOGGIA +0.118 6 24 T. SUZUKI +0.493 7 37 P. ACOSTA +0.499 8 31 A. FERNANDEZ +0.530 9 55 R. FENATI +0.542 10 92 Y. KUNII +0.589

13.14 Attenzione ai limiti della pista, ogni abuso sarà sanzionato con l’annullamento del tempo.

13.12 La temperatura dell’asfalto, in certi punti, sfiora i 60°! Al momento è difficile realizzare un crono interessante.

13.10 Solo 16° al momento il sudafricano Darryn Binder, autore sabato scorso della pole-position.

13.09 La classifica aggiornata:

1 28 I. GUEVARA 2:06.905 2 5 J. MASIA +0.039 3 11 S. GARCIA +0.051 4 16 A. MIGNO +0.084 5 7 D. FOGGIA +0.118 6 37 P. ACOSTA +0.419 7 24 T. SUZUKI +0.493 8 31 A. FERNANDEZ +0.530 9 55 R. FENATI +0.542 10 92 Y. KUNII +0.589

13.07 Molti piloti si preparano per tornare in pista dopo una piccola sosta ai box.

13.04 Izan Guevara (Aspar) guida la graduatoria! L”esordiente spagnolo firma il crono di 2.06.905 con 39 millesimi di margine su Masià. Garcia, Migno e Foggia completano la Top5.

13.02 Masià strappa a Garcia il best lap! 2.06.944 è il miglior crono del week-end. Lo spagnolo si conferma nella parte alta della classifica e sembra essere l’uomo da battere.

13.01 Si migliorano Migno e Masià che salgono rispettivamente al secondo ed al terzo posto. Garcia mantiene il comando della classifica con il crono di 2.06.956.

13.00 La classifica aggiornata:

1 11 S. GARCIA 2:07.137 2 7 D. FOGGIA +0.038 3 5 J. MASIA +0.084 4 37 P. ACOSTA +0.187 5 16 A. MIGNO +0.257 6 28 I. GUEVARA +0.346 7 92 Y. KUNII +0.357 8 31 A. FERNANDEZ +0.470 9 23 N. ANTONELLI +0.582 10 43 X. ARTIGAS +0.584

12.58 Lo spagnolo Sergio Garcia (Aspar) guida il gruppo davanti a Jaume Masià (KTM). Andrea Migno è terzo davanti all’iberico Izan Guevara, esordiente nel gruppo della Moto3.

12.56 Non c’è vento a Losail, protagonista domenica. Attendiamo i primi riscontri cronometrici.

12.54 Gli italiani sono pronti a dare battaglia dopo la mediocre prestazione di settimana scorsa. Niccolò Antonelli (Esponsorama) ed Andrea Migno (Snipers) guidano il gruppo dei nostri connazionali. Ci attendiamo una rivincita da parte da Dennis Foggia, out per un contatto dopo i primi chilometri.

12.52 Xavier Artigas, nuovo volto di Leopard, dovrà affrontare due long lap penalty in gara per aver causato un incidente nel GP del Qatar.

12.50 Semaforo verde! Inizia la FP1 del GP di Doha per il Mondiale Moto3!

12.47 I piloti si preparano a scendere in pista! Attendiamo la bandiera verde in fondo alla corsia dei box.

12.44 Sono 40 i gradi dell’aria. Come accaduto nei test e nel primo atto stagionale sarà difficile realizzare una prestazione interessante nella prima e nella terza libera. La seconda potrebbe essere nuovamente rilevante per accedere direttamente alla Q2.

12.41 Jaume Masià, a segno domenica, è il leader del Mondiale. Il pilota spagnolo ha vinto la volata di settimana scorsa contro il teammate Pedro Acosta, centauro che al debutto ha sfiorato il successo.

12.39 Lo spettacolo è assicurato nel fine settimana che ci apprestiamo a vivere. KTM si è mostrata superiore nell’opening round di sette giorni fa, ma tutto può essere ribaltato a partire dalle due sessioni che vivremo a partire dalle 12.50.

12. 36 La classifica del GP del Qatar, gara che si è decisa negli ultimi giri:

1 25 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 150.9 38’29.620

2 20 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 150.9 +0.042

3 16 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 150.9 +0.094

4 13 11 Sergio GARCIA SPA GASGAS Gaviota Aspar GASGAS 150.9 +0.435

5 11 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 150.8 +0.880

6 10 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 150.8 +0.899

7 9 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Gaviota Aspar GASGAS 150.8 +0.965

8 8 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 150.7 +2.214

9 7 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 150.8 +1.950

10 6 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 150.7 +2.219

11 5 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 150.7 +2.316

12 4 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 150.7 +2.298

13 3 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 150.7 +2.345

14 2 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 150.7 +2.434

15 1 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 149.9 +14.768

16 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 149.9 +14.834

17 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 149.5 +22.187

18 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 149.5 +22.277

19 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 149.1 +28.282

20 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 148.2 +41.283

21 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 148.0 +44.97

12.34 Gli iscritti al GP di Doha 2021 per quanto riguarda la Moto3:

2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda

5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM

6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM

7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda

11 Sergio GARCIA SPA GASGAS Gaviota Aspar Team GASGAS

12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda

16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda

17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda

r 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda

r 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda

23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM

24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda

27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM

r 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Gaviota Aspar Team GASGAS

r 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

r 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM

40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda

r 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda

50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM

52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda

53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM

54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM

55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM

73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM

82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM

92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda

99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM

12.32 Tutto è pronto da Losail per il secondo atto del Motomondiale 2021. In via eccezionale i protagonisti delle due ruote restano in Qatar per la prima edizione del GP di Doha, prova che originariamente non era prevista in calendario.

12.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP1 del Gran Premio di Doha per quanto riguarda la Moto.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Doha, secondo appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Tutto è pronto per la parte conclusiva della doppietta sul tracciato di Losail. Dopo l’esordio dello scorso weekend con il Gran Premio del Qatar, da oggi prende il via il secondo fine settimana di gare nel deserto. Si partirà con la prima sessione di prove libere delle ore 12.50 italiane (le 13.50 locali) mentre le FP2 scatteranno alle ore 17.10.

Cosa dobbiamo attenderci dal secondo appuntamento di Losail? Gara-1 ha messo in mostra una pattuglia spagnola in grandissimo spolvero con Jaume Masià che è andato a conquistare i primi 25 punti della stagione davanti al sorprendente rookie Pedro Acosta. Quarto Sergio Garcia e settimo Izan Guevara. Quattro iberici, dunque, nelle prime sette posizioni. Si è inserito bene il sudafricano Darryn Binder, poleman e terzo al traguardo, mentre il migliore degli italiani è stato Niccolò Antonelli, sesto. Il cattolichino, dopo mesi non semplici, prova a confermarsi dopo essere passato nel nuovo team, l’Avintia Esponsorama. Sempre sul fronte azzurro, cercheranno di rifarsi Romano Fenati (undicesimo in gara-1 dopo ben due long lap penalty) e, soprattutto, Andrea Migno e Dennis Foggia, finiti al tappeto già nel primo giro della gara del Gran Premio del Qatar.

Il venerdì del Gran Premio di Doha della Moto3 avrà il seguente programma: la prima sessione di prove libere delle ore 12.50 italiane mentre le FP2 scatteranno alle ore 17.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un istante delle emozioni sul tracciato di Losail.

