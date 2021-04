MotoGP su TV8, GP Doha 2021: orari, programma in chiaro, diretta gara gratis e in chiaro

Nella domenica di Pasqua il mondo dei motori non rimane silente. A Losail va infatti in scena il Gran Premio di Doha, secondo appuntamento dell’edizione 2021 del Mondiale di MotoGP, Moto2 e Moto3. Si corre a sette giorni di distanza dal GP di Qatar, disputato sulla stessa pista nella giornata del 28 marzo. Nelle intenzioni della Dorna non avrebbe dovuto esserci alcun double header, cionondimeno il rinvio dei GP di Argentina e delle Americhe ha spinto il management del Motomondiale a raddoppiare l’appuntamento qatariota, in maniera tale da avere un solido inizio di stagione.

Una settimana fa, in MotoGP è andato in scena un entusiasmante duello tra Ducati e Yamaha, con la Suzuki a fare da terza incomoda. Alfine il successo è stato conquistato da Maverick Viñales, che ha condotto la sua M1 al successo davanti alle Desmosedici di Johann Zarco e “Pecco” Bagnaia, le quali hanno avuto ragione in volata della GSX-RR del Campione in carica Joan Mir. Prova da dimenticare invece per Valentino Rossi, dodicesimo, e Franco Morbidelli, oltremodo penalizzato da una gomma difettosa. In Moto2 e Moto3 sono passati per primi sotto la bandiera a scacchi il britannico Sam Lowes e lo spagnolo Jaume Masià. Qualcuno riuscirà a ripetersi, oppure avremo nuovi vincitori? Per scoprirlo basterà seguire la gara in TV.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in diretta le gare di tutte le classi.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno in diretta i warm-up e le gare di tutte classi

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA GARA GP DOHA MOTOGP 2021

GUIDA TV8

DOMENICA 4 APRILE (ORARI ITALIANI)

16.00 Moto3, GARA – Diretta

17.20 Moto2, GARA – Diretta

19.00 MotoGP, GARA – Diretta

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

DOMENICA 4 APRILE (ORARI ITALIANI)

13.40-14.00 Moto3, warm-up

14.10-14.30 Moto2, warm-up

14.40-15.00 MotoGP, warm-up

16.00 Moto3, GARA

17.20 Moto2, GARA

19.00 MotoGP, GARA

