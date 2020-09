LIVE Tour de France 2020 DIRETTA: pagelle e classifica. Lo scatto di Bernal e la risposta di Roglic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.00 La nostra DIRETTA LIVE finisce qua, grazie per averci seguito. Ora vi aspettiamo anche domani!

17.57 La classifica generale:

1 Primož ROGLIC PRIMOŽ ROGLIC 11 TEAM JUMBO – VISMA 61h 03′ 00” – B : 21” –

2 Tadej POGACAR TADEJ POGACAR 131 UAE TEAM EMIRATES 61h 03′ 44” + 00h 00′ 44” B : 18” –

3 Egan BERNAL GOMEZ EGAN BERNAL 1 INEOS GRENADIERS 61h 03′ 59” + 00h 00′ 59” – –

4 RIGOBERTO URAN 71 EF PRO CYCLING 61h 04′ 10” + 00h 01′ 10” – –

5 NAIRO QUINTANA 81 TEAM ARKEA – SAMSIC 61h 04′ 12” + 00h 01′ 12” – –

6 MIGUEL ANGEL LOPEZ 141 ASTANA PRO TEAM 61h 04′ 31” + 00h 01′ 31” – –

7 ADAM YATES 161 MITCHELTON – SCOTT 61h 04′ 42” + 00h 01′ 42” B : 12” –

8 MIKEL LANDA 61 BAHRAIN – MCLAREN 61h 04′ 55” + 00h 01′ 55” – –

9 RICHIE PORTE 101 TREK – SEGAFREDO 61h 05′ 06” + 00h 02′ 06” – –

10 ENRIC MAS 94 MOVISTAR TEAM 61h 05′ 54” + 00h 02′ 54” – –

11 GUILLAUME MARTIN 121 COFIDIS 61h 06′ 14” + 00h 03′ 14” B : 4” –

12 TOM DUMOULIN 14 TEAM JUMBO – VISMA 61h 07′ 32” + 00h 04′ 32” – –

13 RICHARD CARAPAZ 3 INEOS GRENADIERS 61h 08′ 11” + 00h 05′ 11” – –

14 ALEJANDRO VALVERDE 91 MOVISTAR TEAM 61h 09′ 22” + 00h 06′ 22” – –

15 DAMIANO CARUSO 63 BAHRAIN – MCLAREN 61h 10′ 02” + 00h 07′ 02” – –

16 SERGIO ANDRES HIGUITA 74 EF PRO CYCLING 61h 29′ 12” + 00h 26′ 12” – –

17 WARREN BARGUIL 83 TEAM ARKEA – SAMSIC 61h 30′ 11” + 00h 27′ 11” – –

18 SEPP KUSS 16 TEAM JUMBO – VISMA 61h 37′ 16” + 00h 34′ 16” – P : 20”

19 ESTEBAN CHAVES 164 MITCHELTON – SCOTT 61h 39′ 09” + 00h 36′ 09” – –

20 MARC SOLER 97 MOVISTAR TEAM 61h 40′ 53” + 00h 37′ 53” B : 5” –

17.56 Soren Kragh Andersen vince a Lione con una stoccata ai -3 che ha sorpreso il gruppo. La frazione è stata spumeggiante e nel finale hanno attaccato diversi corridori, tra cui Egan Bernal, Julian Alaphilippe e Marc Hirschi. Bene l’Italia con Simone Consonni terzo e Matteo Trentin e Sonny Colbrelli che hanno chiuso in top-10.

17.53 La top-10 odierna:

1. Soren Kragh Andersen (Sunweb)

2. Luke Mezgec (Mitchelton-Scott)

3. Simone Consonni (Cofidis)

4. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

5. Casper Pedersen (Sunweb)

6. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

7. Matteo Trentin (CCC)

8. Oliver Naesen (Ag2r)

9. Sonny Colbrelli (Bahrain-McLaren)

10. Marc Hirschi (Sunweb)

17.50 Secondo Mezgec, terzo un ottimo Simone Consonni.

14.45 SOREN KRAGH ANDERSEN! Il danese corona il grande lavoro della Sunweb.

14.44 9″ per il danese a due chilometri dalla fine.

14.43 Riparte Soren Kragh Andersen e nessuno lo segue.

14.42 Sagan chiude su Hirschi con Van Avermaet a ruota.

14.41 Hirschi va a riprendere il gruppo di Alaphilippe e, poi, scatta!

17.40 Si è mosso anche Bernal, ma la Jumbo non lascia spazio.

17.39 Attacca Alaphilippe! Prima si era mosso anche De Gendt.

17.38 Inizia la salita. Porte aveva avuto un problema meccanico, ma è rientrato.

17.37 Ripreso Benoot, prova Kamna.

17.35 Ora un tratto in discesa e poi ci sarà la Côte de la Croix-Rousse.

17.34 Scatta anche Madouas.

17.33 Benoot ha preso un buon margine e dal gruppo si muove anche il suo compagno Soren Kragh Andersen.

17.32 Inizia la Côte de la Duchère con l’allungo di Benoot.

17.29 Tredici chilometri all’arrivo, grande caos in gruppo.

17.24 La Jumbo-Visma prende la testa del gruppo per proteggere Roglic.

17.20 22 chilometri al traguardo. Siamo vicini alla prima delle due cotes che precedono il traguardo.

17.15 27 chilometri all’arrivo. Il gruppo continua ad andare fortissimo mentre CCC e Bora tirano.

17.10 Sempre Bora e CCC in testa al gruppo.

17.06 36 chilometri al traguardo.

17.00 Media di 42,5 km/h.

16.54 Bennett si trova a quasi dieci minuti.

16.49 Il gruppo è in fila indiana, ma per ora non si spezza.

16.45 50 chilometri al traguardo.

16.40 Attenzione al vento, c’è il rischio ventagli. Intanto Adam Yates ha avuto un problema meccanico, ma non è lontano dal gruppo.

16.35 Per ora non succede nulla in gruppo, chi vuole anticipare lo sprint partirà sui due strappetti che precedono il traguardo.

16.30 60 chilometri al traguardo.

16.24 Davanti oltre ai favoriti Sagan, Van Aert e Van Avermaet c’è anche la coppia Mitchelton, molto pericolosa su questo tracciato, composta da Mezgec e Impey.

16.19 Ora che il gruppo Bennett ha mollato, davanti CCC e Bora hanno abbassato il ritmo.

16.15 68 chilometri al traguardo.

16.09 Molla definitivamente il gruppo di Bennett.

16.04 1’30” per il gruppo di Bennett da quello maglia gialla di cui fa parte Sagan.

16.00 Kung verrà ripreso a breve, probabilmente.

15.56 40 km/h la media.

15.52 91 chilometri al traguardo.

15.47 Quasi due minuti di vantaggio per il gruppo maglia gialla su quello maglia verde.

15.43 Tappa molto nervosa finora, ma mancano ancora 100 km al traguardo.

15.41 Alessandro De Marchi (CCC) si è portato in testa al gruppo per aiutare gli uomini della Bora-Hansgrohe.

15.39 Riepiloghiamo la situazione: Stefan Kung (Groupama-FDJ) in testa con 1’17” di vantaggio sul gruppo, mentre il drappello con Sam Bennett ha 1′ di ritardo dal plotone.

15.36 Foratura per Lukas Postlberger: un uomo in meno per la Bora-Hansgrohe.

15.33 Per Kung inizia ora la Côte de Courreau: è il terzo GPM di giornata (terza categoria, 4 km al 5.7%).

15.30 Edward Theuns è stato ormai ripreso dal gruppo, mentre il vantaggio di Stefan Kung sta calando rapidamente (1’40”).

15.27 Giunge intanto la notizia del ritiro di Pierre Latour (AG2R La Mondiale).

15.24 Il ritardo del drappello di Sam Bennett dal gruppo ha superato il minuto.

15.21 Non si sono fatti sorprendere gli uomini di classifica: alle spalle dei due uomini della Bora-Hansgrohe marciano Jumbo-Visma e Ineos.

15.18 Nel frattempo è calato il vantaggio del battistrada solitario Stefan Kung (Groupama-FDJ): 2’34”.

15.15 Bennett arriva allo scollinamento con un ritardo di 30”: ora il velocista della Deceuninck-Quick Step proverà a recuperare in discesa. C’è grande lotta per la maglia verde!

15.12 Gruppo allungatissimo: c’è un drappello con Sam Bennett e altri velocisti che sta cercando di rientrare in gruppo.

15.09 Un’immagine del forcing della Bora-Hansgrohe.

🚴 It's @BORAhansgrohe who lead the peloton, driving hard as the gap to the breakaway is now at 4'37".

15.06 Edward Theuns non riesce più a tenere il ritmo e lascia solo in testa Stefan Kung.

15.03 Sta perdendo contatto anche Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept), mentre Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) sta resistendo a fatica.

15.00 Lo sprinter in maggiore difficoltà è Caleb Ewan (Lotto Soudal), che si è staccato in maniera netta dal gruppo.

14.57 Si fa sentire l’azione della Bora-Hansgrohe: il ritardo dai fuggitivi è calato a 4’15”, mentre alcuni velocisti sono in evidente difficoltà e si stanno staccando dal gruppo.

14.54 Adesso in testa al plotone ci sono gli uomini della Bora-Hansgrohe, mentre la Deceuninck-Quick Step si è defilata per proteggere la maglia verde Sam Bennett.

14.50 Ora anche il gruppo sta affrontando l’ascesa del Col du Beal.

14.47 Cresce ancora il vantaggio dei battistrada, che ora si attesta a 5’45”.

14.44 Kung e Theuns stanno affrontando ora la salita del Col du Beal: si tratta di un GPM di seconda categoria, 10.2 km al 5.6% di pendenza media.

14.41 Ecco i due attaccanti in azione.

🇧🇪 @EdwardTheuns and🇨🇭@stefankueng are now over 5′ ahead of the peloton, and the gap is increasing, as they head towards the second climb of the day!

14.37 Ora il distacco del gruppo dai due fuggitivi è superiore ai 5′.

14.33 Mancano 15 chilometri al Col du Beal, il secondo GPM di giornata.

14.30 4’20” di margine per la coppia di testa a 143 km dal traguardo.

14.26 A dettare l’andatura in testa al gruppo è la Deceuninck-Quick Step. La tappa di oggi sembra adattarsi molto bene alle caratteristiche di Julian Alaphilippe.

14.22 Continua a lievitare il vantaggio dei battistrada, che ha toccato quota 4′.

14.18 Rimangono stabilmente in testa lo svizzero Stefan Kung (Groupama-FDJ) e il belga Edward Theuns (Trek-Segafredo).

14.14 Siamo ormai al tramonto della prima ora di corsa.

14.11 Sagan è riuscito a passare per terzo e a conquistare punti preziosi per la classifica della maglia verde, mentre Bennett è arrivato sesto.

14.08 Grande accelerazione di Peter Sagan per passare per terzo al traguardo volante. Bennett ha provato a tenere botta, ma non è riuscito a resistere.

14.06 La velocità media finora registrata è di 42.1 km/h.

14.03 Il vantaggio della coppia di testa e ora di 3’40”.

14.00 I due fuggitivi si trovano ora ai piedi del primo GPM di giornata.

13.56 170 chilometri all’arrivo.

13.54 Davanti sono rimasti quindi Kueng e Theuns.

13.51 Stranissima la tattica della Sunweb: Bol e Pedersen si rialzano e attendono il gruppo.

13.49 Bol si è fermato per attendere Pedersen e riportarsi insieme sulla coppia al comando.

13.47 Il gruppo Maglia Gialla ora è staccato 1′ dalla vetta.

13.45 Parte da dietro Casper Pedersen (Sunweb).

13.42 180 chilometri al traguardo.

13.40 Stefan Küng prosegue l’azione con Bol e Theuns.

13.38 Il gruppo arriva da dietro, non si placa l’inseguimento.

13.36 Si riporta sugli attaccanti Stefan Kung.

13.34 Prosegue l’azione dell’olandese e del belga: 15” di margine sul gruppo che ovviamente ancora non ha lasciato andare.

13.31 Plotone ancora allungatissimo: velocità molto alta.

13.29 Ora attaccano in due: Cees Bol ed Edward Theuns.

13.26 Si muove anche il nostro Alessandro De Marchi, il plotone non lascia spazio.

13.24 Ci provano Asgreen e De Gendt.

13.22 Egan Bernal preoccupante, è nelle retrovie del plotone.

13.20 Provano ad attaccare Higuita e Kung, ora ci saranno ovviamente tantissimi scatti.

13.16 PARTITI! Subito attacchi.

13.13 Mancano 3 chilometri di trasferimento prima della partenza.

13.10 Il momento della partenza:

🚩 We are off for the départ fictif from @ClermontFd !

13.07 Le parole di Egan Bernal prima del via: “È la gara più dura del mondo. Sono orgoglioso di questa squadra e di essere terzo assoluto. Non posso essere deluso. Farò del mio meglio oggi e poi giorno dopo giorno fino a Parigi”.

13.04 È il momento della partenza fittizia: ora tratto di trasferimento e poi il via ufficiale.

13.00 Corridori che si stanno incolonnando sulla linea di partenza.

12.54 Anche oggi dovrebbe esserci gran battaglia per la fuga iniziale, che potrebbe andare in porto.

12.50 Come di consueto corridori che stanno completando le operazioni al foglio firma:

Follow the Signature Podium presented by Tissot live ahead of the 14th stage!

12.47 Alle 13.05 prevista la partenza fittizia, alle 13.20 quella ufficiale con il chilometro 0.

12.44 Sono ben cinque i GPM che i corridori dovranno affrontare lungo il percorso: la Côte du Chateau (quarta categoria, 1 km all’8,4% di pendenza media), il Col du Béal (seconda categoria, 10,2 km al 5.6%), la Côte de Courreau (terza categoria, 4 km al 5.7%) e, nel finale, all’interno di un percorso urbano nei pressi di Lione, la Côte de la Duchère (quarta categoria, 1,4 km al 5.6%) e la Côte de la Croix-Rousse (quarta categoria, 1,4 km al 4.8%). Nulla di trascendentale, ma sicuramente spettacolo che non mancherà.

12.42 Oggi in programma la quattordicesima tappa: costituita dai 194 chilometri che collegano Clermont-Ferand a Lione.

12.40 Buongiorno e ben ritrovati con la DIRETTA LIVE del Tour de France 2020.

17.21 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete classifiche, cronaca, dichiarazioni, video, analisi, pagelle, le Tour du directeur e tantissimo altro! Un saluto sportivo da Federico Militello.

17.20 Il miglior italiano in classifica generale resta Damiano Caruso, 16°. Una posizione da difendere con i denti.

17.19 Egan Bernal resta in corsa, ma i segnali sono pessimi. Ha pagato 40″ proprio sul terreno prediletto. E’ vero, era una salita esplosiva, ma arrivava dopo una tappa impegnativa, da fondisti. Non è quello del 2019, deve sperare che oltre i 2000 metri Roglic possa accusare un cedimento, ma è dura.

17.18 Sembra una lotta a due ormai tra Roglic e Pogacar per la conquista di questo Tour de France. Il capitano della Jumbo-Visma oggi è sembrato quasi giocare con gli avversari. E avrà anche la cronometro a disposizione per rifilare distacchi pesanti…

17.17 La nuova classifica generale:

1 Primož ROGLIC PRIMOŽ ROGLIC 11 TEAM JUMBO – VISMA 56h 34′ 35” – B : 21” –

2 Tadej POGACAR TADEJ POGACAR 131 UAE TEAM EMIRATES 56h 35′ 19” + 00h 00′ 44” B : 18” –

3 Egan BERNAL GOMEZ EGAN BERNAL 1 INEOS GRENADIERS 56h 35′ 34” + 00h 00′ 59” – –

4 RIGOBERTO URAN 71 EF PRO CYCLING 56h 35′ 45” + 00h 01′ 10” – –

5 NAIRO QUINTANA 81 TEAM ARKEA – SAMSIC 56h 35′ 47” + 00h 01′ 12” – –

6 MIGUEL ANGEL LOPEZ 141 ASTANA PRO TEAM 56h 36′ 06” + 00h 01′ 31” – –

7 ADAM YATES 161 MITCHELTON – SCOTT 56h 36′ 17” + 00h 01′ 42” B : 12” –

8 MIKEL LANDA 61 BAHRAIN – MCLAREN 56h 36′ 30” + 00h 01′ 55” – –

9 RICHIE PORTE 101 TREK – SEGAFREDO 56h 36′ 41” + 00h 02′ 06” – –

10 ENRIC MAS 94 MOVISTAR TEAM 56h 37′ 29” + 00h 02′ 54” – –

11 ROMAIN BARDET 31 AG2R LA MONDIALE 56h 37′ 35” + 00h 03′ 00” – –

12 GUILLAUME MARTIN 121 COFIDIS 56h 37′ 49” + 00h 03′ 14” B : 4” –

13 TOM DUMOULIN 14 TEAM JUMBO – VISMA 56h 39′ 07” + 00h 04′ 32” – –

14 RICHARD CARAPAZ 3 INEOS GRENADIERS 56h 39′ 46” + 00h 05′ 11” – –

15 ALEJANDRO VALVERDE 91 MOVISTAR TEAM 56h 40′ 57” + 00h 06′ 22” – –

16 DAMIANO CARUSO 63 BAHRAIN – MCLAREN 56h 41′ 37” + 00h 07′ 02” – –

17 PIERRE ROLLAND 218 B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM 56h 49′ 09” + 00h 14′ 34” B : 6” –

18 WARREN BARGUIL 83 TEAM ARKEA – SAMSIC 57h 01′ 46” + 00h 27′ 11” – –

19 SEPP KUSS 16 TEAM JUMBO – VISMA 57h 08′ 05” + 00h 33′ 30” – P : 20”

20 MARC SOLER 97 MOVISTAR TEAM 57h 11′ 21” + 00h 36′ 46” B : 5” –

17.16 Roglic e Pogacar hanno guadagnato 13″ su Porte e Landa, 16″ su Lopez, 38″ su Bernal e Uran, 40″ su Yates e Quintana.

17.15 L’ordine d’arrivo della tappa:

1 Daniel Felipe MARTINEZ POVEDA DANIEL FELIPE MARTINEZ 76 EF PRO CYCLING 05h 01′ 47” – B : 15” –

2 Lennard KÄMNA LENNARD KÄMNA 24 BORA – HANSGROHE 05h 01′ 51” + 00h 00′ 04” B : 8” –

3 Maximilian SCHACHMANN MAXIMILIAN SCHACHMANN 28 BORA – HANSGROHE 05h 02′ 38” + 00h 00′ 51” B : 12” –

4 VALENTIN MADOUAS 56 GROUPAMA – FDJ 05h 03′ 20” + 00h 01′ 33” – –

5 PIERRE ROLLAND 218 B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM 05h 03′ 29” + 00h 01′ 42” – –

6 NICOLAS EDET 123 COFIDIS 05h 03′ 40” + 00h 01′ 53” – –

7 SIMON GESCHKE 113 CCC TEAM 05h 04′ 22” + 00h 02′ 35” – –

8 MARC SOLER 97 MOVISTAR TEAM 05h 04′ 30” + 00h 02′ 43” – –

9 HUGH JOHN CARTHY 73 EF PRO CYCLING 05h 05′ 05” + 00h 03′ 18” – –

10 DAVID DE LA CRUZ 133 UAE TEAM EMIRATES 05h 05′ 39” + 00h 03′ 52” – –

11 DANIEL MARTIN 171 ISRAEL START-UP NATION 05h 06′ 18” + 00h 04′ 31” – –

12 PRIMOŽ ROGLIC 11 TEAM JUMBO – VISMA 05h 07′ 52” + 00h 06′ 05” – –

13 TADEJ POGACAR 131 UAE TEAM EMIRATES 05h 07′ 52” + 00h 06′ 05” – –

14 RICHIE PORTE 101 TREK – SEGAFREDO 05h 08′ 05” + 00h 06′ 18” – –

15 MIKEL LANDA 61 BAHRAIN – MCLAREN 05h 08′ 05” + 00h 06′ 18” – –

16 MIGUEL ANGEL LOPEZ 141 ASTANA PRO TEAM 05h 08′ 08” + 00h 06′ 21” – –

17 NEILSON POWLESS 77 EF PRO CYCLING 05h 08′ 16” + 00h 06′ 29” – –

18 EGAN BERNAL 1 INEOS GRENADIERS 05h 08′ 30” + 00h 06′ 43” – –

19 RIGOBERTO URAN 71 EF PRO CYCLING 05h 08′ 30” + 00h 06′ 43” – –

20 ADAM YATES 161 MITCHELTON – SCOTT 05h 08′ 32” + 00h 06′ 45” – –

21 NAIRO QUINTANA 81 TEAM ARKEA – SAMSIC 05h 08′ 32” + 00h 06′ 45” – –

22 ENRIC MAS 94 MOVISTAR TEAM 05h 08′ 44” + 00h 06′ 57” – –

23 TOM DUMOULIN 14 TEAM JUMBO – VISMA 05h 09′ 02” + 00h 07′ 15” – –

24 RICHARD CARAPAZ 3 INEOS GRENADIERS 05h 09′ 21” + 00h 07′ 34” – –

25 SEPP KUSS 16 TEAM JUMBO – VISMA 05h 09′ 21” + 00h 07′ 34” – –

26 ROMAIN SICARD 186 TOTAL DIRECT ENERGIE 05h 09′ 36” + 00h 07′ 49” – –

27 ROMAIN BARDET 31 AG2R LA MONDIALE 05h 10′ 22” + 00h 08′ 35” – –

28 ALEJANDRO VALVERDE 91 MOVISTAR TEAM 05h 10′ 31” + 00h 08′ 44” – –

29 GUILLAUME MARTIN 121 COFIDIS 05h 10′ 38” + 00h 08′ 51” – –

30 WARREN BARGUIL 83 TEAM ARKEA – SAMSIC 05h 11′ 12” + 00h 09′ 25” – –

31 DAMIANO CARUSO 63 BAHRAIN – MCLAREN 05h 11′ 12” + 00h 09′ 25” – –

32 PELLO BILBAO 62 BAHRAIN – MCLAREN 05h 12′ 01” + 00h 10′ 14” – –

33 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 144 ASTANA PRO TEAM 05h 12′ 01” + 00h 10′ 14” – –

17.12 Arriva solo ora Bardet a 2’30” da Roglic. Martin, in crisi totale, a 2’45”.

17.11 Ricapitoliamo: vittoria di tappa per Daniel Martinez (EF), mentre in chiave classifica generale Primoz Roglic e Tadej Pogacar hanno guadagnato secondi su tutti. Bruttissimo colpo per Egan Bernal, il grande sconfitto di oggi.

17.09 Roglic e Pogacar all’arrivo, hanno accelerato anche negli ultimi 300 metri. Porte perde 14″, Bernal 37″!

17.08 Grande dimostrazione di forza oggi da parte della maglia gialla. Il suo volto non sembra nemmeno affaticato.

17.08 Porte ha staccato Landa e Lopez, ma non riesce a rientrare su Roglic e Pogacar.

17.07 Roglic pedala benissimo. Grande prestazione di Porte che sta provando a riportarsi sulla coppia slovena.

17.07 Bernal ora si pianta nell’ultimo chilometro! Sembra non andare più avanti! Tratto all’11,9%!

17.06 Già 14″ persi da Bernal!

17.05 Altra accelerazione di Pogacar! Bernal prova a rientrare sul gruppetto di Landa e Porte. Che cuore per il colombiano, ma sta faticando, la sua è una pedalata scomposta.

17.04 Pogacar e Roglic si danno cambi regolari. Seguono poco più indietro Porte, Landa e Lopez. Poi ancora più indietro Bernal, Uran e Quintana. Brutto momento per i colombiani.

17.04 Roglic ha risposto in scioltezza all’attacco di Pogacar. Vanno via i due sloveni. IN CRISI BERNAL! Sta perdendo tantissimo, così come Quintana!

17.03 Kamna lancia una volata lunghissima, Martinez lo salta e va a prendersi la tappa! VITTORIA COLOMBIANA!

17.02 ATTACCA POGACAR TRA GLI UOMINI DI CLASSIFICA! Kuss va a chiudere! Bernal fa fatica!

17.01 Scatta Kamna, Martinez rientra e poi parte al contrattacco! Ma il tedesco resiste! 500 metri all’arrivo!

17.00 Niente da fare, Schachmann si stacca e non disputerà la volata.

16.59 ULTIMO CHILOMETRO! Martinez tira il terzetto di testa: tatticamente non è una buona scelta. Occhio perché Schachmann è veloce in questi arrivi.

16.58 Martinez e Kamna non insistono nell’azione e Schachmann rientra. I due Bora sono in superiorità numerica, Martinez per vincere dovrà rivelarsi nettamente superiore.

15.57 KAMNA PARTE AL CONTRATTACCO! Martinez risponde bene, si stacca Schachmann!

16.57 RIPRESO SCHACHMANN! Il tedesco ora è insieme al connazionale Kamna ed al colombiano Martinez.

16.56 Anche il gruppo maglia gialla inizia il Pas del Peyrol.

16.55 Kamna sembra stare bene a ruota di Martinez. Il colombiano si alza sui pedali e sta andando a riprendere Schachmann.

16.54 ULTIMI 2 KM PER SCHACHMANN! Qui la pendenza è sempre superiore all’11%! Ultimi 1000 metri all’11,9%!

16.53 Martin e Bardet ora stanno limitando i danni. Ma c’è da scommettere che perderanno tanto sull’ascesa conclusiva…

16.52 Martinez a 16″ dalla vetta. Kamna non ha dato un cambio al colombiano, ma potrebbe patire le pendenze superiori all’11%.

16.51 Schachmann sta per arrivare al tratto più duro della salita. E lì potrebbe fare tanta fatica nei confronti di Martinez, che è uno scalatore puro.

16.50 4 km all’arrivo per Schachmann. 21″ su Martinez e Kamna. A 7’46” il gruppetto maglia gialla, a 8’15” Martin, a 8’26” Bardet.

16.50 Damiano Caruso non fa parte del gruppetto maglia gialla.

16.49 Iniziata la salita finale per Schachmann. Pas de Peyrol: 5,4 km all’8,1%. Ultimi tre km sempre sopra l’11%, ultimo chilometro all’11,9% medio!

16.48 Martin ha perso 20″ dal gruppetto Roglic, ancora più indietro Bardet.

16.47 Intanto davanti Martinez e Kamna si sono portati ad appena 20″ da Schachmann. Il tedesco sta per imboccare la salita conclusiva.

16.46 Ancora due compagni a disposizione per Roglic, Kuss e Dumoulin. E proprio l’olandese si mette ora in testa a tirare. A Bernal è rimasto solo Carapaz.

16.45 Yates è rientrato con i denti. Crisi nera per Bardet, che ha perso terreno anche da Martin. I francesi stanno sprofondando, ma non è una sorpresa.

16.43 Bernal sta mettendo alla frusta la Ineos. Ritmo davvero notevole imposto da Carapaz!

16.42 FORCING DELLA INEOS! Si staccano Bardet, Martin e Yates!

16.41 Ora 3 km di falso piano e 3 di leggera discesa. Poi il Pas de Peyrol: 5,4 km all’8,1%. Ultimi tre km sempre sopra l’11%, ultimo chilometro all’11,9% medio!

16.40 Schachmann transita al GPM del Col de Neronne con 27″ su Martinez e Kamna, che ovviamente non può dare cambi.

16.39 Schachmann (Bora) solo al comando. A 34″ il colombiano Martinez (EF) ed il tedesco Kamna (Bora). A 1’01” Rolland, Madouas, Edet e Soler. A 8’39” il gruppo maglia gialla.

16.37 Ultimo chilometro del Col de Neronne. Ma poi non sarà di certo finita qui…

16.36 Sta andando forte Martinez, si porta a 41″ da Schachmann. A 9′ il gruppo maglia gialla.

16.35 Soler non ce la fa. Restano Martinez e Kamna a ruota di Schachmann. Il tedesco non darà un cambio, perché al comando c’è un suo compagno di squadra.

16.35 Pedala a bocca aperta Bernal. Roglic lo tallona. Ci aspetta un grande duello. Bene anche Landa nelle prime posizioni del plotone.

16.34 Kamna e Soler sono riusciti a tenere la ruota di Martinez. Sono in 3 all’inseguimento del leader Schachmann. Anche il gruppo maglia gialla sta per imboccare il Col de Neronne!

16.34 1’03” di vantaggio per il tedesco al comando. Scatta Martinez, si pianta completamente Alaphilippe.

16.33 Rolland, Barguil, Alaphilippe, Soler, Martinez, Powless, Kamna, Edet e De Lacruz. Sono i corridori rimasti all’inseguimento di Schachmann.

16.32 Soler prova ad accelerare. Gli inseguitori riprendono Powless. De la Cruz alle spalle del connazionale spagnolo.

16.31 Sivakov si stacca dal gruppetto di Alaphilippe. Ora potrebbe attendere il capitano Bernal…

16.30 La pendenza massima del Col de Neronne è del 10,1%.

16.28 Schachmann imbocca ora il Col de Neronne.

16.27 Schachmann inizia a credere nella vittoria. 35″ su Powless e 1’17” sul gruppetto Alaphilippe. A 9’25” il gruppo maglia gialla.

16.25 Powless non è ha più, in pochi metri ha perso 13 secondi. Agile e potente al tempo stesso la pedalata di Schachmann.

16.24 SCHACHMANN SOLO AL COMANDO! Non ce la fa Powless e si stacca.

16.23 Schachmann e Powless guidano la tappa con 54″ sul gruppetto di 14 corridori dove figurano anche Alaphilippe, Rolland e Barguil. A 9’26” il plotone sempre tirato dalla Ineos.

16.22 STA PER ARRIVARE IL COL DE NERONNE! E’ uno strappo che farà male: 3,8 km al 9.1% di pendenza media! Poi un falsopiano di 6 km, infine il Pas de Peyrol (5,4 all’8,1%, ma ultimi 3 km sempre sopra l’11%).

16.20 20 km all’arrivo per i fuggitivi. Dietro è sempre la Ineos a dettare il ritmo.

16.18 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Vivremo insieme questi ultimi km di una tappa esplosiva!

16.15 La Ineos ha decisamente alzato l’andatura. Buchmann e Higuita in coda al gruppo maglia gialla.

16.12 Scende a 9’30” il vantaggio dei primi nei confronti del gruppo.

16.09 Schachmann ha raggiunto Powless.

16.07 Meno di 30 chilometri all’arrivo, 10′ di ritardo per il gruppo dai fuggitivi.

16.02 In gruppo l’andatura sembra essersi abbassata di nuovo.

15.58 Si muove anche Schachmann dal gruppo dei fuggitivi.

15.55 I nomi dei fuggitivi: Rémi Cavagna e Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Simon Geschke (CCC), Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Marc Soler (Movistar), Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), Lennard Kämna e Max Schachmann (Bora-Hansgrohe), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Hugh Carthy, Daniel Martínez e Neilson Powless (EF Education First), Nicolas Edet (Cofidis), David de la Cruz (UAE Team Emirates), Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept), Romain Sicard (Total Direct Energie) e Valentin Madouas (Groupama-FDJ).

15.52 Powless ha attaccato e staccato gli altri battistrada. Intanto Ineos alza il ritmo in gruppo.

15.50 La corsa dovrebbe accendersi sulle ultime tre salite.

🚴 With 45km to go, the peloton is riding at a calm tempo as it moves towards the 3 final climbs of the day. The gap is over 10′

15.46 Al traguardo mancano 45 chilometri.

15.42 Il gruppo è praticamente fermo e il vantaggio dei battistrada si sta impennando. 10’30” ora.

15.37 Il vantaggio dei fuggitivi, ai -50 dal traguardo, è arrivato a 9’40”.

15.33 Il vantaggio dei battistrada resta stabile attorno ai nove minuti.

15.28 55 chilometri al traguardo.

15.23 I nomi dei fuggitivi: Rémi Cavagna e Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Simon Geschke (CCC), Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Marc Soler (Movistar), Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), Lennard Kämna e Max Schachmann (Bora-Hansgrohe), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Hugh Carthy, Daniel Martínez e Neilson Powless (EF Education First), Nicolas Edet (Cofidis), David de la Cruz (UAE Team Emirates), Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept), Romain Sicard (Total Direct Energie) e Valentin Madouas (Groupama-FDJ).

15.18 Al momento nel gruppo maglia gialla è presente anche la maglia verde Sam Bennett.

15.13 Addirittura 9 minuti ora per la fuga.

15.08 In gruppo fa un andatura molto blanda la Jumbo-Visma.

15.03 I fuggitivi cominciano la Côte de l’Estiade.

14.59 70 chilometri al traguardo.

14.55 I nomi dei fuggitivi: Rémi Cavagna e Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Simon Geschke (CCC), Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Marc Soler (Movistar), Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), Lennard Kämna e Max Schachmann (Bora-Hansgrohe), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Hugh Carthy, Daniel Martínez e Neilson Powless (EF Education First), Nicolas Edet (Cofidis), David de la Cruz (UAE Team Emirates), Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept), Romain Sicard (Total Direct Energie) e Valentin Madouas (Groupama-FDJ).

14.50 Il vantaggio dei battistrada supera gli otto minuti.

14.48 Alaphilippe vince il traguardo volante, mentre Bardet e Quintana dovrebbero essere rientrati.

14.46 Mollema non riesce a continuare e si ritira.

#TDF2020

Unfortunately, @BaukeMollema was caught up in the last crash. He has abandoned and we will report the extent of his injuries when we know more. — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) September 11, 2020

14.44 Caduto anche Quintana

Chute de Nairo Quintana a 85 kilomètres de l’arrivée, qui vient de repartir — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) September 11, 2020

14.42 Il gruppo Bardet è a un minuto da quello maglia gialla.

14.40 Anche Bauke Mollema è stato coinvolto nella caduta.

14.38 Caduta nel gruppo, coinvolto anche Bardet. Tutta l’Ag2r si ferma ad aspettarlo.

14.36 6’50” per i fuggitivi sul gruppo.

14.32 I nomi dei fuggitivi: Rémi Cavagna e Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Simon Geschke (CCC), Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Marc Soler (Movistar), Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), Lennard Kämna e Max Schachmann (Bora-Hansgrohe), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Hugh Carthy, Daniel Martínez e Neilson Powless (EF Education First), Nicolas Edet (Cofidis), David de la Cruz (UAE Team Emirates), Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept), Romain Sicard (Total Direct Energie) e Valentin Madouas (Groupama-FDJ).

14.26 Di nuovo tutti insieme i fuggitivi.

14.22 Carthy molla, Madouas resta solo in testa.

14.20 Cala notevolmente il vantaggio dei due di testa.

.@alafpolak1 and @remicav are trading turns with the other escapees at the head of the #TDF2020 front group which has extended the advantage to seven minutes.

Photo: A.S.O. / Pauline Ballet pic.twitter.com/m7SLK6tDYi — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) September 11, 2020

14.16 105 chilometri all’arrivo.

14.10 La media si aggira attorno ai 40 km/h.

14.04 Madouas e Carthy hanno preso 30″ al resto dei fuggitivi.

14.00 Madouas e Carthy accelerano sul Montèe de la Stelle.

13.57 Davanti ci sono Rémi Cavagna e Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Simon Geschke (CCC), Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Marc Soler (Movistar), Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), Lennard Kämna e Max Schachmann (Bora-Hansgrohe), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Hugh Carthy, Daniel Martínez e Neilson Powless (EF Education First), Nicolas Edet (Cofidis), David de la Cruz (UAE Team Emirates), Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept), Romain Sicard (Total Direct Energie) e Valentin Madouas (Groupama-FDJ).

13.54 Ci avviciniamo al prossimo GPM: Montée de La Stèle, 6,8 km al 5,7% di pendenza media.

13.48 La Jumbo-Visma ha lasciato spazio agli attaccanti: 6′ di ritardo.

13.46 Sul GPM ha scollinato per primo Rolland davanti a Barguil.

13.43 Max Schachmann (Bora-Hansgrohe), Romain Sicard (Total Direct Energie) e Valentin Madouas (Groupama-FDJ) sono rientrati nel drappello inseguitore.

13.41 Ufficiale il ricongiungimento, ora 17 uomini al comando.

13.38 Gruppo che ora ha nettamente rallentato: 5′ di ritardo.

13.35 Gli uomini al comando:

🕐 The leading group now counts a 4'16" lead whilst the second group are 20" behind them.

13.32 A breve il ricongiungimento davanti.

13.29 Il gruppo arriva a 4′ di ritardo.

13.27 Inizia il Col de Guéry: 7,8 chilometri al 5%.

13.24 Da dietro si sono mossi anche Max Schachmann (Bora-Hansgrohe) e Romain Sicard (Total Direct Energie), che sono insieme a 1’10” dalla vetta. Mentre in solitaria Valentin Madouas (Groupama-FDJ) a 1’20”.

13.22 Gli inseguitori si stanno avvicinando ai fuggitivi, ora si dovrebbe formare un drappello più folto davanti.

13.19 Il gruppo ora si è rialzato e ha lasciato spazio alla fuga: 3′ di margine.

13.15 Nel drappello inseguitore Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), David de la Cruz (UAE Team Emirates), Nicolas Edet (Cofidis), Neilson Powless, Daniel Martinez, Hugh Carty (EF Education First), Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept), Lennard Kamna (Bora-hansgrohe) e Warren Barguil (Arkéa-Samsic).

13.13 Ricordiamo che al comando ci sono Rémi Cavagna e Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Benoît Cosnefroy (AG2R-La Mondiale), Simon Geschke (CCC), Dan Martin (Israel Start-Up Nation) e Marc Soler (Movistar).

13.11 In ogni caso la Jumbo-Visma è in piena gestione: 1’20” di ritardo dalla vetta.

13.09 Dal gruppo si è sganciato un drappello che vede Sivakov, Barguil, De la Cruz, Powless, Edet: stanno rientrando sul terzetto all’inseguimento della fuga.

13.06 Il teutonico Kamna è rientrato sulla coppia EF, distacco di meno di un minuto dalla vetta.

13.03 Andiamo a riepilogare la situazione, anche se in costante aggiornamento, quando mancano 152 chilometri al traguardo.

Davanti troviamo Rémi Cavagna e Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Benoît Cosnefroy (AG2R-La Mondiale), Simon Geschke (CCC), Dan Martin (Israel Start-Up Nation) e Marc Soler (Movistar).

Alle loro spalle la coppia EF formata da Daniel Martinez e Hugh Carty.

A 1’22” si è ricompattato il plotone Maglia Gialla, sempre guidato dalla Jumbo Visma.

13.01 Siamo allo scollinamento sul GPM, passa per primo Simon Geschke (CCC).

12.59 Prova a scattare Esteban Chaves dal plotone (Mitchelton-SCOTT).

12.57 Jumbo Visma che per ora sta gestendo la situazione in testa al gruppo.

12.55 Davanti sono dunque in cinque: Rémi Cavagna e Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Benoît Cosnefroy (AG2R-La Mondiale), Simon Geschke (CCC), Dan Martin (Israel Start-Up Nation) e Marc Soler (Movistar).

12.53 160 chilometri all’arrivo.

12.52 Marc Soler rientra nella fuga al comando. Intanto Daniel Martinez scatta a ripetizione nel plotone.

12.50 Si è rialzato Peter Sagan, si arrende lo slovacco in salita.

12.48 Alle loro spalle Pavel Sivakov (Ineos), Peter Sagan and Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Nans Peters (AG2R-La Mondiale), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Neilson Powless (EF), Imanol Erviti and Marc Soler (Movistar), Matteo Trentin (CCC), Gorka Izagirre (Astana), Jack Bauer and Daryl Impey (Mitchelton-Scott), Romain Sicard (Total Direct Energie) e Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept).

12.46 Davanti sempre Rémi Cavagna e Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Benoît Cosnefroy (AG2R-La Mondiale), Simon Geschke (CCC), Dan Martin (Israel Start-Up Nation).

12.44 Nel frattempo Marc Soler (Movistar) prova in solitaria a riportarsi sul primo drappello.

12.43 Anche il gruppo è in salita e ripartono gli scatti. EF protagonista.

12.41 Dal plotone si muove Thibaut Pinot (FDJ), mentre la Jumbo-Visma gestisce la situazione.

12.39 Alle spalle del drappello di Alaphilippe troviamo un gruppetto con Peter Sagan, Trentin, Bauer, Impey, Sicard, Coquard, Verona ed altri corridori.

12.37 Inizia il Col de Ceyssat: prima categoria con 10,2 chilometri al 6,1% di pendenza media.

12.35 Niente da fare, altri scatti in gruppo: a breve il primo GPM di giornata.

12.33 Il gruppo Maglia Gialla probabilmente si è rialzato.

12.31 Un drappello di una decina di corridori si è lanciato all’inseguimento degli attaccanti.

12.29 40” di margine per gli attaccanti, ancora scatti dal gruppo.

12.27 Al contrattacco Thomas De Gendt (Lotto Soudal).

12.25 Sei uomini al comando: Rémi Cavagna e Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Benoît Cosnefroy (AG2R-La Mondiale), Simon Geschke (CCC), Dan Martin (Israel Start-Up Nation). 22” di ritardo per il gruppo.

12.23 A tutta in testa Julian Alaphilippe, ma la fuga non va via. Intanto si staccano diversi corridori.

12.21 Davanti al momento Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Benoît Cosnefroy (AG2R-La Mondiale), Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie), Simon Geschke (CCC), Nils Politt (Israel Start-Up Nation), Tejay van Garderen (EF), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Dan Martin (Israel Star Up Nation) e Alessandro De Marchi (CCC).

12.19 Dal plotone si muove la Bora-hansgrohe con Peter Sagan.

12.17 Da dietro arriva anche Alessandro De Marchi (CCC).

12.15 Il gruppo comunque è vicinissimo.

12.13 Contrattacco da dietro: Daniel Martin con Alaphilippe.

12.11 Al momento vanno via in sei: Cosnefroy, Cavagna, Van Garderen, Geschke, Politt, Bonifazio.

12.08 Attacca Benoit Cosnefroy per andare a cercare punti in chiave Maglia a Pois.

12.06 Tanti scatti come di consueto sin dai primi chilometri!

12.04 SI PARTE!

11.59 La bici di Marc Hirschi, vincitore di ieri.

11.57 Sta per terminare il tratto di trasferimento, ultimi 3 chilometri.

11.50 Corridori che iniziano il tratto di trasferimento. A breve prenderà il via questa frazione.

11.46 Anche oggi dovrebbe esserci una partenza a tutta per andare a cercare la fuga giusta.

11.43 Corridori che si stanno incolonnando sulla linea di partenza.

11.40 Si stanno completando le operazioni al foglio firma.

Follow the Signature Podium presented by Tissot live ahead of the 13th stage!

11.38 Partenza fittizia prevista alle 11.50, chilometro 0 alle 12.05.

11.35 Atteso lo scontro diretto tra i big: Primoz Roglic vuole incrementare il margine in chiave Maglia Gialla.

11.33 Si torna dunque a salire: oltre 4000 metri di dislivello per una tappa che potrebbe sconvolgere la classifica generale.

11.31 Oggi in programma la tredicesima tappa. La frazione odierna è costituita dai 191.5 chilometri che collegano Châtel-Guyon al Puy Mary Pas de Peyrol, una delle vette più alte del Cantal, sul Massiccio Centrale.

11.29 Buongiorno e ben ritrovati con il Tour de France 2020.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tredicesima tappa del Tour de France 2020. La frazione odierna è costituita dai 191.5 chilometri che collegano Châtel-Guyon al Puy Mary Pas de Peyrol, una delle vette più alte del Cantal, sul Massiccio Centrale.

Dopo le ultime tre tappe che non hanno regalato particolari emozioni in chiave classifica generale, oggi si tornerà a fare sul serio e i big saranno chiamati a dare risposte importanti su un tracciato molto duro. Saranno ben sette infatti i GPM che i corridori dovranno affrontare quest’oggi: il Col de Ceyssat (1^ cat., 10,2 km al 6.1%), il Col de Guery (3^ cat., 7,8 km al 5%), Montèe de la Stèle (2^ cat., 6,8 km al 5.7%), la Cote de l’Estiade (3^ cat., 3,7 km al 6.9%), la Cote d’Anglards-de-Salers (3^ cat., 3,5 km al 6.9%), e il Col de Neronne (2^ cat., 3,8 km al 9,1%), prima del gran finale sul Puy Mary Pas de Peyrol (1^ cat., 5,4 km all’8.1%). È la frazione che presenta il dislivello più alto di tutto la corsa: ben 4400 metri, un presupposto che potrebbe accendere la battaglia e dar vita a distacchi anche piuttosto significativi. Correrà ancora con la maglia gialla Primoz Roglic (Jumbo-Visma): lo sloveno ha 21” di vantaggio su Egan Bernal (Ineos), 30” su Romain Bardet (AG2R La Mondiale), 32” su Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) e 44” su Tadej Pogacar (UAE Emirates).

La tredicesima tappa del Tour de France 2020 scatterà alle ore 12.10. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale integrale, con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della Grande Boucle. Buon divertimento!

