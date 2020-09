LIVE Tour de France 2020, Grand Colombier in DIRETTA: la fuga con Marcato, Bonifazio e Trentin ha 4’30” di vantaggio sul gruppo maglia gialla

AGGIORNA LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO

14.45 La media di tappa resta superiore ai 50 km/h.

14.40 Tony Martin fa un’andatura sostenuta. Roglic vuole vincere la tappa oggi.

14.35 Meno di 90 chilometri al traguardo.

14.30 4’30” di vantaggio per gli otto. La Jumbo li tiene sotto controllo.

14.25 La Jumbo-Visma di Roglic fa l’andatura in gruppo.

14.20 All’attacco troviamo Kévin Ledanois (Arkéa-Samsic), Simon Geschke e Matteo Trentin (CCC Team), Jesús Herrada (Cofidis), Marco Marcato (UAE Team Emirates), Niccolo’ Bonifazio (Total Direct Energie), Michael Gogl (NTT Pro Cycling) e Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept)

14.16 100 chilometri all’arrivo.

14.12 3’30” adesso per i fuggitivi.

14.07 I risultati del traguardo volante

1. Matteo Trentin, 20 points

2. Niccolo Bonifazio, 17

3. Michael Gogl, 15

4. Jesus Herrada, 13

5. Kévin Ledanois, 11

6. Simon Geschke, 10

7. Marco Marcato, 9

8. Pierre Rolland, 8

9. Sam Bennett, 7

10. Michael Morkov, 6

11. Peter Sagan, 5

12. Bryan Coquard, 4

13. Kasper Asgreen, 3

14. Lukas Pöstlberger, 2

15. Amund Groendahl Jansen, 1

14.03 Per ora stanno facendo la tappa a una media altissima: 53 km/h.

13.58 Trentin vince il traguardo volante davanti a Bonifazio.

13.55 A breve ci sarà lo sprint intermedio: davanti Matteo Trentin dovrebbe fare incetta di punti, dietro dovrebbe essere battaglia tra Sagan e Bennett.

13.52 Caduta in gruppo, a terra Carapaz e Hofstetter.

13.50 All’attacco troviamo Kévin Ledanois (Arkéa-Samsic), Simon Geschke e Matteo Trentin (CCC Team), Jesús Herrada (Cofidis), Marco Marcato (UAE Team Emirates), Niccolo’ Bonifazio (Total Direct Energie), Michael Gogl (NTT Pro Cycling) e Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept).

13.47 Il gruppo sembra aver definitivamente lasciato andare la fuga: più di un minuto di margine.

13.44 130 chilometri all’arrivo.

13.42 Più di 40” di vantaggio per gli attaccanti sul gruppo, proseguono però gli scatti.

13.40 Si ritira Sergio Higuita dopo la caduta nei primi chilometri di gara.

13.38 La Mitchelton-SCOTT non si arrende e prosegue ad attaccare.

13.36 Proseguono gli scatti in gruppo.

13.34 30” di vantaggio per i fuggitivi, Jungels è a metà strada e fa fatica.

13.32 140 chilometri all’arrivo.

13.30 Da dietro prova a riportarsi sotto Bob Jungels (Deceuninck Quick-Step).

13.28 Gli uomini all’attacco: Kévin Ledanois (Arkéa-Samsic), Simon Geschke e Matteo Trentin (CCC Team), Jesús Herrada (Cofidis), Marco Marcato (UAE Team Emirates), Niccolo’ Bonifazio (Total Direct Energie), Michael Gogl (NTT Pro Cycling) e Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept).

13.26 Circa 20” guadagnati da questo gruppetto sul plotone principale che non si è ancora arreso.

13.23 Guadagna qualcosa sul gruppo un drappello di una decina di uomini tra i quali gli azzurri Bonifazio e Trentin.

13.20 Scatenata la CCC, dopo Trentin spazio a Van Avermaet e Schar.

13.18 Ancora una volta da dietro si riporta sotto Peter Sagan con Bennett alla ruota.

13.16 Ci prova a ripetizione Matteo Trentin. Davanti anche Elia Viviani.

13.13 Non va via la fuga. 155 chilometri all’arrivo.

13.10 Attacca Peter Sagan, ma il rivale in Maglia Verde Sam Bennett si piazza alla sua ruota.

13.08 160 chilometri all’arrivo.

13.06 Si rialza il campione colombiano, ma il dolore si fa sentire.

13.05 Brutta caduta per Higuita (EF) che era all’attacco.

13.03 Proseguono gli scatti, gruppo allungatissimo.

13.00 Attacca anche il campione del mondo Pedersen, davanti anche De Marchi.

12.58 Oggi il gruppo, come di consueto, non lascia spazio.

12.56 Si muove anche Julian Alaphilippe.

12.54 All’attacco Matteo Trentin.

12.52 Ovviamente subito tanti scatti.

12.50 SI PARTE! Inizia questa quindicesima tappa! Sarà spettacolo.

12.47 Tutto pronto per il via.

12.42 Oggi tratto di trasferimento molto lungo: altri 5 chilometri prima del via.

12.39 Occhio anche alla possibile sfida per il traguardo volante, posto dopo un centinaio di chilometri.

12.37 Anche oggi ci si aspetta una prima ora di gara a velocità folli, vista la pianura da percorrere. In tanti vorranno andare in fuga.

12.35 Il via ufficiale con il chilometro 0 verrà dato alle 12.50.

12.33 Corridori che si sono messi in modo per il tratto di trasferimento.

🚩 The riders have set off from Lyon in the départ fictif! 🚩 Départ fictif donné de Lyon !#TDF2020 pic.twitter.com/DKGbJGSeW0 — Tour de France™ (@LeTour) September 13, 2020

12.31 Sarà grande battaglia tra i big. Siamo nella regione dell’Ain e quella che ci aspetta è una delle giornate più dure di questa Grande Boucle. Dopo cento chilometri tranquilli, infatti, si affronteranno, nell’ordine: Montée de la Selle de Fromentel (11,1 km all’8,1%), Col de la Biche (6,9 km all’8,9%) e il Col du Grande Colombier (17,4 km al 7,1%), l’erta che ospita il traguardo.

12.29 Oggi in programma la quindicesima frazione: Lione-Grand Colombier di 174,5 chilometri.

12.25 Buongiorno e ben ritrovati con la DIRETTA LIVE del Tour de France 2020.

18.00 La nostra DIRETTA LIVE finisce qua, grazie per averci seguito. Ora vi aspettiamo anche domani!

17.57 La classifica generale:

1 Primož ROGLIC PRIMOŽ ROGLIC 11 TEAM JUMBO – VISMA 61h 03′ 00” – B : 21” –

2 Tadej POGACAR TADEJ POGACAR 131 UAE TEAM EMIRATES 61h 03′ 44” + 00h 00′ 44” B : 18” –

3 Egan BERNAL GOMEZ EGAN BERNAL 1 INEOS GRENADIERS 61h 03′ 59” + 00h 00′ 59” – –

4 RIGOBERTO URAN 71 EF PRO CYCLING 61h 04′ 10” + 00h 01′ 10” – –

5 NAIRO QUINTANA 81 TEAM ARKEA – SAMSIC 61h 04′ 12” + 00h 01′ 12” – –

6 MIGUEL ANGEL LOPEZ 141 ASTANA PRO TEAM 61h 04′ 31” + 00h 01′ 31” – –

7 ADAM YATES 161 MITCHELTON – SCOTT 61h 04′ 42” + 00h 01′ 42” B : 12” –

8 MIKEL LANDA 61 BAHRAIN – MCLAREN 61h 04′ 55” + 00h 01′ 55” – –

9 RICHIE PORTE 101 TREK – SEGAFREDO 61h 05′ 06” + 00h 02′ 06” – –

10 ENRIC MAS 94 MOVISTAR TEAM 61h 05′ 54” + 00h 02′ 54” – –

11 GUILLAUME MARTIN 121 COFIDIS 61h 06′ 14” + 00h 03′ 14” B : 4” –

12 TOM DUMOULIN 14 TEAM JUMBO – VISMA 61h 07′ 32” + 00h 04′ 32” – –

13 RICHARD CARAPAZ 3 INEOS GRENADIERS 61h 08′ 11” + 00h 05′ 11” – –

14 ALEJANDRO VALVERDE 91 MOVISTAR TEAM 61h 09′ 22” + 00h 06′ 22” – –

15 DAMIANO CARUSO 63 BAHRAIN – MCLAREN 61h 10′ 02” + 00h 07′ 02” – –

16 SERGIO ANDRES HIGUITA 74 EF PRO CYCLING 61h 29′ 12” + 00h 26′ 12” – –

17 WARREN BARGUIL 83 TEAM ARKEA – SAMSIC 61h 30′ 11” + 00h 27′ 11” – –

18 SEPP KUSS 16 TEAM JUMBO – VISMA 61h 37′ 16” + 00h 34′ 16” – P : 20”

19 ESTEBAN CHAVES 164 MITCHELTON – SCOTT 61h 39′ 09” + 00h 36′ 09” – –

20 MARC SOLER 97 MOVISTAR TEAM 61h 40′ 53” + 00h 37′ 53” B : 5” –

17.56 Soren Kragh Andersen vince a Lione con una stoccata ai -3 che ha sorpreso il gruppo. La frazione è stata spumeggiante e nel finale hanno attaccato diversi corridori, tra cui Egan Bernal, Julian Alaphilippe e Marc Hirschi. Bene l’Italia con Simone Consonni terzo e Matteo Trentin e Sonny Colbrelli che hanno chiuso in top-10.

17.53 La top-10 odierna:

1. Soren Kragh Andersen (Sunweb)

2. Luke Mezgec (Mitchelton-Scott)

3. Simone Consonni (Cofidis)

4. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

5. Casper Pedersen (Sunweb)

6. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

7. Matteo Trentin (CCC)

8. Oliver Naesen (Ag2r)

9. Sonny Colbrelli (Bahrain-McLaren)

10. Marc Hirschi (Sunweb)

17.50 Secondo Mezgec, terzo un ottimo Simone Consonni.

14.45 SOREN KRAGH ANDERSEN! Il danese corona il grande lavoro della Sunweb.

14.44 9″ per il danese a due chilometri dalla fine.

14.43 Riparte Soren Kragh Andersen e nessuno lo segue.

14.42 Sagan chiude su Hirschi con Van Avermaet a ruota.

14.41 Hirschi va a riprendere il gruppo di Alaphilippe e, poi, scatta!

17.40 Si è mosso anche Bernal, ma la Jumbo non lascia spazio.

17.39 Attacca Alaphilippe! Prima si era mosso anche De Gendt.

17.38 Inizia la salita. Porte aveva avuto un problema meccanico, ma è rientrato.

17.37 Ripreso Benoot, prova Kamna.

17.35 Ora un tratto in discesa e poi ci sarà la Côte de la Croix-Rousse.

17.34 Scatta anche Madouas.

17.33 Benoot ha preso un buon margine e dal gruppo si muove anche il suo compagno Soren Kragh Andersen.

17.32 Inizia la Côte de la Duchère con l’allungo di Benoot.

17.29 Tredici chilometri all’arrivo, grande caos in gruppo.

17.24 La Jumbo-Visma prende la testa del gruppo per proteggere Roglic.

17.20 22 chilometri al traguardo. Siamo vicini alla prima delle due cotes che precedono il traguardo.

17.15 27 chilometri all’arrivo. Il gruppo continua ad andare fortissimo mentre CCC e Bora tirano.

17.10 Sempre Bora e CCC in testa al gruppo.

17.06 36 chilometri al traguardo.

17.00 Media di 42,5 km/h.

16.54 Bennett si trova a quasi dieci minuti.

16.49 Il gruppo è in fila indiana, ma per ora non si spezza.

16.45 50 chilometri al traguardo.

16.40 Attenzione al vento, c’è il rischio ventagli. Intanto Adam Yates ha avuto un problema meccanico, ma non è lontano dal gruppo.

16.35 Per ora non succede nulla in gruppo, chi vuole anticipare lo sprint partirà sui due strappetti che precedono il traguardo.

16.30 60 chilometri al traguardo.

16.24 Davanti oltre ai favoriti Sagan, Van Aert e Van Avermaet c’è anche la coppia Mitchelton, molto pericolosa su questo tracciato, composta da Mezgec e Impey.

16.19 Ora che il gruppo Bennett ha mollato, davanti CCC e Bora hanno abbassato il ritmo.

16.15 68 chilometri al traguardo.

16.09 Molla definitivamente il gruppo di Bennett.

16.04 1’30” per il gruppo di Bennett da quello maglia gialla di cui fa parte Sagan.

16.00 Kung verrà ripreso a breve, probabilmente.

15.56 40 km/h la media.

15.52 91 chilometri al traguardo.

15.47 Quasi due minuti di vantaggio per il gruppo maglia gialla su quello maglia verde.

15.43 Tappa molto nervosa finora, ma mancano ancora 100 km al traguardo.

15.41 Alessandro De Marchi (CCC) si è portato in testa al gruppo per aiutare gli uomini della Bora-Hansgrohe.

15.39 Riepiloghiamo la situazione: Stefan Kung (Groupama-FDJ) in testa con 1’17” di vantaggio sul gruppo, mentre il drappello con Sam Bennett ha 1′ di ritardo dal plotone.

15.36 Foratura per Lukas Postlberger: un uomo in meno per la Bora-Hansgrohe.

15.33 Per Kung inizia ora la Côte de Courreau: è il terzo GPM di giornata (terza categoria, 4 km al 5.7%).

15.30 Edward Theuns è stato ormai ripreso dal gruppo, mentre il vantaggio di Stefan Kung sta calando rapidamente (1’40”).

15.27 Giunge intanto la notizia del ritiro di Pierre Latour (AG2R La Mondiale).

15.24 Il ritardo del drappello di Sam Bennett dal gruppo ha superato il minuto.

15.21 Non si sono fatti sorprendere gli uomini di classifica: alle spalle dei due uomini della Bora-Hansgrohe marciano Jumbo-Visma e Ineos.

15.18 Nel frattempo è calato il vantaggio del battistrada solitario Stefan Kung (Groupama-FDJ): 2’34”.

15.15 Bennett arriva allo scollinamento con un ritardo di 30”: ora il velocista della Deceuninck-Quick Step proverà a recuperare in discesa. C’è grande lotta per la maglia verde!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tredicesima tappa del Tour de France 2020. La frazione odierna è costituita dai 191.5 chilometri che collegano Châtel-Guyon al Puy Mary Pas de Peyrol, una delle vette più alte del Cantal, sul Massiccio Centrale.

Dopo le ultime tre tappe che non hanno regalato particolari emozioni in chiave classifica generale, oggi si tornerà a fare sul serio e i big saranno chiamati a dare risposte importanti su un tracciato molto duro. Saranno ben sette infatti i GPM che i corridori dovranno affrontare quest’oggi: il Col de Ceyssat (1^ cat., 10,2 km al 6.1%), il Col de Guery (3^ cat., 7,8 km al 5%), Montèe de la Stèle (2^ cat., 6,8 km al 5.7%), la Cote de l’Estiade (3^ cat., 3,7 km al 6.9%), la Cote d’Anglards-de-Salers (3^ cat., 3,5 km al 6.9%), e il Col de Neronne (2^ cat., 3,8 km al 9,1%), prima del gran finale sul Puy Mary Pas de Peyrol (1^ cat., 5,4 km all’8.1%). È la frazione che presenta il dislivello più alto di tutto la corsa: ben 4400 metri, un presupposto che potrebbe accendere la battaglia e dar vita a distacchi anche piuttosto significativi. Correrà ancora con la maglia gialla Primoz Roglic (Jumbo-Visma): lo sloveno ha 21” di vantaggio su Egan Bernal (Ineos), 30” su Romain Bardet (AG2R La Mondiale), 32” su Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) e 44” su Tadej Pogacar (UAE Emirates).

La tredicesima tappa del Tour de France 2020 scatterà alle ore 12.10. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale integrale, con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della Grande Boucle. Buon divertimento!

