Tour de France 2020, Nairo Quintana: “Sapevo che sarebbe stato difficile, ho pagato la caduta”

Nairo Quintana è andato in crisi sulla salita della Grand Colombier, ascesa conclusiva della quindicesima tappa del Tour de France 2020. Il colombiano non è riuscito a tenere il passo degli sloveni Primoz Roglic e Tadej Pogacar, giungendo a 3’50” di ritardo dai balcanici e sprofondando al nono posto in classifica generale a 5’08” da Roglic.

Nairo Quintana ha analizzato così la sua prova tramite i canali ufficiali della Arkèa-Samsic: “Sapevo che sarebbe stato difficile resistere in questa tappa, visto che la salita della Gran Colombier è molto difficile. Ho provato a farlo, ma la seconda caduta che ho avuto in questo Tour de France a Puy Mary mi sta causando molto dolore. Ho pensato di riprendermi, ma una caduta è sempre una caduta. Con orgoglio e cuore sono arrivato in cima, ma ora cercherò di recuperare e di finire al meglio questo Tour de France: voglio ringraziare tutti i miei compagni“.

Foto: Lapresse