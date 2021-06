LIVE MotoGP, GP Germania in DIRETTA: programma e orario TV8 qualifiche. Rossi deve reagire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.10 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani mattina per le FP3 alle 9.55. Le FP4 si svolgeranno poi alle 13.30, le qualifiche dalle 14.10. Un saluto sportivo.

15.09 La classifica combinata delle prove libere:

1 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’22.324 14 1’20.690 21

2 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’21.828 13 1’20.910 21 0.220 0.220

3 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’22.253 14 1’21.023 21 0.333 0.113

4 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’22.076 19 1’21.077 22 0.387 0.054

5 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’22.010 9 1’21.108 19 0.418 0.031

6 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’21.936 7 1’21.131 21 0.441 0.023

7 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’22.040 17 1’21.143 19 0.453 0.012

8 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’22.148 22 1’21.181 20 0.491 0.038

9 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’22.051 9 1’21.192 19 0.502 0.011

10 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’22.381 13 1’21.228 18 0.538 0.036

11 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’22.646 12 1’21.282 21 0.592 0.054

12 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’21.660 4 1’21.291 16 0.601 0.009

13 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’22.537 23 1’21.293 24 0.603 0.002

14 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’22.678 8 1’21.398 22 0.708 0.105

15 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’22.969 20 1’21.426 21 0.736 0.028

16 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’22.172 20 1’21.453 22 0.763 0.027

17 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’22.728 4 1’21.568 16 0.878 0.115

18 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’22.364 19 1’21.595 15 0.905 0.027

19 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’22.477 20 1’21.702 18 1.012 0.107

20 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’22.612 19 1’21.878 22 1.188 0.176

21 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’22.691 22 1’21.968 21 1.278 0.090

22 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’22.260 14 1’22.211 8 1.521 0.243

15.08 Risultati e classifica FP2:

1 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 298.3 1’20.690

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 293.4 1’20.910 0.220 / 0.220

3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 293.4 1’21.023 0.333 / 0.113

4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 294.2 1’21.077 0.387 / 0.054

5 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 296.7 1’21.108 0.418 / 0.031

6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 291.8 1’21.131 0.441 / 0.023

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.8 1’21.143 0.453 / 0.012

8 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 298.3 1’21.181 0.491 / 0.038

9 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 298.3 1’21.192 0.502 / 0.011

10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 289.5 1’21.228 0.538 / 0.036

11 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 293.4 1’21.282 0.592 / 0.054

12 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 296.7 1’21.291 0.601 / 0.009

13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 296.7 1’21.293 0.603 / 0.002

14 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 297.5 1’21.398 0.708 / 0.105

15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 299.1 1’21.426 0.736 / 0.028

16 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.8 1’21.453 0.763 / 0.027

17 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 295.0 1’21.568 0.878 / 0.115

18 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 292.6 1’21.595 0.905 / 0.027

19 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 295.0 1’21.702 1.012 / 0.107

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.5 1’21.878 1.188 / 0.176

21 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.1 1’21.968 1.278 / 0.090

22 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 299.1 1’22.211 1.521 / 0.243

15.07 Non è di certo un buon segno vedere cinque italiani agli ultimi cinque posti…

15.05 Pessima giornata per l’Italia. Nessuno dei nostri si è rivelato competitivo per il podio. Morbidelli ha agguantato la top10, tuttavia non ha ancora trovato il giusto feeling. Valentino Rossi non riesce proprio a venire a capo del problema gomme con la sua Yamaha Petronas. Venerdì da incubo per Bagnaia, addirittura ultimo: va bene non aver montato la soft al posteriore, ma i segnali in ogni caso sono stati molto poco confortanti, con un passo più lento di un secondo rispetto ai migliori.

15.03 Di sicuro abbiamo capito che Ktm (Oliveira) e Marquez (Honda) possono contare su un ottimo passo, così come Quartararo (Yamaha) che ha lavorato a lungo con gomme medie usate, ottenendo riscontri interessanti. Non male nei long-run anche Miller con la Ducati, sebbene molto incostante.

15.02 E’ stato un venerdì interlocutorio, i tempi lasciano il tempo che trovano perché non tutti hanno montato la soft al posteriore nelle battute finali, tra cui Marquez e Bagnaia.

15.01 Gli altri italiani: 11° Petrucci, 18° Marini, 19° Bastianini, 20° Savadori, 21° Valentino Rossi a 1″278, 22° e ultimo Bagnaia a 1″521.

15.00 Fuori dai 10 Marc Marquez, che nel finale non ha montato la gomma soft: lo spagnolo aveva però convinto per tutta la sessione, così come avvenuto al mattino. Il catalano è 12°.

14.59 Completano la top10 Rins, Pol Espargarò, Nakagami, Aleix Espargarò, Zarco, Miller e Morbidelli.

14.58 Miglior tempo per il portoghese Miguel Oliveira (Ktm) in 1’20″690, 2° Quartararo a 0.220, 3° Vinales a 0.333.

14.56 BANDIERA A SCACCHI! Terminata la seconda sessione delle prove libere del GP di Germania di MotoGP!

14.56 Caduto Luca Marini alla curva 7. E’ arretrato dal 3° al 18° posto.

14.55 Morbidelli arpiona il 10° posto in extremis.

14.55 Bagnaia è addirittura ultimo, ma non ha montato la gomma soft al posteriore.

14.54 Quartararo secondo a 0.220 da Oliveira. La Ktm fa la differenza nel quarto settore.

14.53 TEMPONE DI OLIVEIRA! 1’20″690! 0.362 su Vinales, 0.385 su Quartararo. Le gomme soft, come previsto, stanno rivoluzionando la classifica.

14.52 Valentino Rossi sale al 14° posto a 8 decimi da Nakagami, che nel frattempo si è portato in vetta in 1’21″131.

14.52 Ora molti piloti hanno montato una soft al posteriore. Dunque cambierà tutto.

14.51 Mir scavalca Marini ed è 4°.

14.50 Bagnaia gira con gomme usate, i tempi sono comunque alti.

14.49 La caduta di Valentino Rossi.

14.47 Bagnaia è 16° a 9 decimi da Marquez, Morbidelli 17° a 0.957, Valentino Rossi 18° a 0.984.

14.45 Al di là della rivelazione Marini, gli italiani stanno vivendo un venerdì molto complicato. Per Bagnaia il sogno di lottare per il Mondiale si allontana sempre di più: non è costante e competitivo su tutte le piste.

14.44 Per ora Honda e Ktm le migliori sul passo, ma anche Quartararo è della partita: il francese sta girando su tempi interessanti, pur se con gomme molto logorate.

14.43 Tutto bene per Valentino Rossi, che ha alzato il pollice destro nei confronti degli steward.

14.42 CADUTO VALENTINO ROSSI ALLA CURVA 1!

14.42 Il passo di Valentino Rossi non è neanche malvagio, ma bisogna capire quali sono gli obiettivi. Ad oggi il Dottore può giocarsi una top15 in vista di domenica.

14.41 Si fa vedere anche la Suzuki. Rins, al rientro dopo l’infortunio, è 3° 0.337 con una coppia di gomme hard.

14.40 Gli italiani: 3° Marini, 8° Petrucci, 16° Bagnaia, 17° Morbidelli, 18° Valentino Rossi, 19° Bastianini, 22° Savadori.

14.39 1’22″5 per Quartararo, è un ottimo tempo perché ottenuto con gomme medie ormai logore.

14.38 Valentino Rossi migliora, ma è ancora 19° a 1″067 da Marquez. Il 42enne di Tavullia non riesce a portarsi sotto il secondo di distacco.

14.37 Il Sachsenring è il feudo di Marc Marquez. Qui ha vinto ininterrottamente dal 2013 al 2019…

14.36 MARC MARQUEZ SI RIPRENDE LA VETTA! 1’21″291, 0.205 su Oliveira e 0.354 su un super Luca Marini.

14.36 Morbidelli è 17° a 0.752 dalla vetta.

14.35 Gira forte sul passo Oliveira. Ora una tornata in 1’21″7.

14.34 Valentino Rossi è sempre 20° a 1″020 da Oliveira.

14.33 Venerdì molto difficile per Bagnaia, che proprio non riesce a trovare la quadra su una pista che non ama. E’ 15° a 7 decimi.

14.31 PAZZESCO LUCA MARINI! Sale in seconda piazza con la Ducati VR46 a 149 millesimi da Oliveira! Il fratello di Valentino Rossi monta una hard all’anteriore e media al posteriore.

14.30 Oliveira è sempre al comando nel computo totale dei tempi davanti a Marc Marquez, Aleix Espargarò, Quartararo, Vinales, Petrucci, Nakagami, Zarco, Marini e Pol Espargarò.

14.29 Chiaramente ciò che conta è la classifica combinata. I primi 10 al termine della sommatoria di FP1-FP2-FP3 si qualificheranno direttamente per la Q2.

14.28 Quartararo è 16° nella classifica delle FP2, ma ancora 4° nel combinato grazie al tempo realizzato in mattinata.

14.27 Cambia la classifica. Aleix Espargarò è terzo con l’Aprilia a 0.327.

14.25 Lievissimo miglioramento per Valentino Rossi, ora a 1″020. Il Dottore ha limato 29 millesimi, chiaramente non basta.

14.24 Stupisce per ora la quarta piazza di Danilo Petrucci con la KTM Tech3: 388 millesimi dal compagno di marca (ma non di squadra) Oliveira.

14.22 Bagnaia risale ed è 11° a 7 decimi da Oliveira.

14.22 Valentino Rossi è 20° a 1″059. Per ora il Dottore non riesce a scendere sotto il secondo di distacco.

14.21 Continua a fare fatica Bagnaia, 19°. Per il momento non spinge Quartararo, 14°: il francese sta girando con gomme medie usate.

14.20 Bene Aleix Espargarò con l’Aprilia, 5° alle spalle di un sorprendente Petrucci. La prima Ducati è quella di Zarco, 6° a 0.455.

14.19 Caduta di Pol Espargarò (Honda) alla curva 3.

14.19 Marquez è 2° a 0.160, 3° Vinales a 0.371.

14.18 Si porta davanti a tutti la KTM con Oliveira: 1’21″496. E’ il miglior tempo di giornata.

14.16 Anche Morbidelli in pista con due gomme hard.

14.15 Caduta per Luca Marini (Ducati VR46) alla curva 13. Nessuna conseguenza fisica, ma moto danneggiata.

14.15 Valentino Rossi lavora per la gara e sceglie una coppia di gomme dure.

14.14 Hard all’anteriore e media al posteriore per Bagnaia e Vinales, doppia media per Quartararo.

14.13 Momento di gloria per Savadori con l’Aprilia, è primo in 1’23”, ma è chiaramente un tempo molto alto, 2″ in più rispetto a quello di Marquez stampato stamane.

14.12 In pista tutti i piloti.

14.10 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP2 del GP di Germania di MotoGP al Sachsenring!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Germania, ottavo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring i team e i piloti si attiveranno per trovare la miglior messa a punto possibile in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Il francese Fabio Quartararo riprende il proprio cammino, dopo le penalità subite in Catalogna. Tuta aperta e frenata azzardata costati caro al transalpino, avanti nella graduatoria generale con 115 punti, 14 in più del connazionale della Ducati Pramac Johann Zarco e 25 in più dell’australiano della Ducati Factory Jack Miller. La pista dovrebbe adattarsi bene alla Yamaha, che fa della scorrevolezza la sua arma principale. Quartararo ha voglia di ribadire il concetto: sono io il leader e non ci saranno sconti.

Per la Ducati sarà un weekend sulla difensiva? La storia parla chiaro: su questa pista, la Casa di Borgo Panigale ha vinto solo una volta nel 2008 e il protagonista di questa “impresa” ha un nome preciso: Casey Stoner. Essere veloce qui per la Ducati significa trovarsi in una nuova dimensione. Lo sperano i citati Zarco e Miller e se lo augura Francesco “Pecco” Bagnaia. E Valentino Rossi? 15 punti dopo sette gare disputate sono davvero pochi. Avrebbe sperato in una serie decisamente migliore Rossi. Il nove volte iridato si presenta sul Sachsenring tra dubbi e perplessità riguardanti sia il suo livello di competitività attuale che il proprio futuro non più agonistico.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Germania, ottavo round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La FP1 prenderà il via alle 09.55, mentre la FP2 comincerà alle 14.10. Buon divertimento!

Credit: MotoGP. com Press