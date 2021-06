MotoGP, Maverick Vinales in crisi nera. Patisce Quartararo, Yamaha irritata

Maverick Vinales, una crisi senza fine. Il Top Gun del Motomondiale disperso ora più che mai e il 21° posto delle qualifiche del GP di Germania, ottavo round del Mondiale 2021 di MotoGP, lo sta a certificare. Per un Fabio Quartararo in testa al campionato e convincente in ogni condizione (secondo il francese al Sachsenring), c’è un Vinales che non va e soffre tremendamente il confronto con il centauro transalpino.

Dopo un inizio brillante a Losail (Qatar), l’iberico non ha più trovato la retta via in sella alla sua M1 e la sostituzione del suo capo-tecnico Esteban Garcia e l’arrivo di Silvano Galbusera è una chiara indicazione da parte della scuderia di Iwata che l’insoddisfazione non manchi. Le aspettative sul conto di Vinales erano decisamente diverse nel momento del suo arrivo e il differenziale quasi imbarazzante rispetto a Quartararo evidenzia le varie criticità che affliggono l’iberico.

Problematiche che riguardano molto una sfera mentale, visto che a Maverick la velocità di base non fa di certo difetto. Tuttavia, è altrettanto evidente che l’iberico perda con troppa facilità la bussola e il rendimento nel time-attack odierno è un’altra conferma di quanto già visto e sentito. I 40 punti di differenza tra l’iberico e Quartaro nella classifica generale si spiegano un po’ così e forse in Yamaha ci si guarderà anche attorno per capire se valga la pena continuare con Vinales.

Il riferimento è a un Franco Morbidelli che, da primo del gruppo Yamaha l’anno scorso, si è trovato in questa stagione a doversi barcamenare con una M1 datata (2019) e quindi non all’altezza in termini di perfomance. Non resta che attendere le decisioni a Iwata.

Credit: MotoGP. com Press