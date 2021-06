VIDEO Franco Morbidelli caduta qualifiche GP Germania: scivolata nel Q1, era in lotta per passare il taglio

Franco Morbidelli è caduto durante il Q1 delle qualifiche del GP di Germania 2021, ottava tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Sachsenring. Il centauro italiano era in piena lotta per superare il taglio e strappare uno dei due posti che garantivano l’accesso al decisivo Q2, ma il romano è purtroppo finito nella ghiaia e non è così riuscito a centrare l’obiettivo.

L’alfiere della Yamaha Petronas conferma comunque di avere delle difficoltà sul tracciato teutonico e domani sarà chiamato a una difficilissima rimonta in gara dalla 18ma piazzola: il ribattezzato Morbido dovrà risalire dalla sesta fila in sella a una moto ormai non più performante. Di seguito il VIDEO della caduta di Franco Morbidelli durante le qualifiche del GP di Germania 2021.

VIDEO CADUTA FRANCO MORBIDELLI QUALIFICHE GP GERMANIA

Foto: MotoGP.com Press