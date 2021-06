Fabio Quartararo prosegue nel suo ottimo cammino e chiude al secondo posto complessivo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Germania, ottavo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Sul tracciato del Sachsenring il portacolori del team Yamaha ufficiale ha concluso con il tempo di 1:20.910 con 220 millesimi di distacco dallo straordinario crono dello scatenato Miguel Oliveira.

Il pilota soprannominato “El Diablo” si è dimostrato a proprio agio con la sua M1 sulla tortuosa pista teutonica, e conferma di essere pronto a vincere ormai in ogni occasione. Domani, quindi, il nativo di Nizza andrà a caccia della sesta pole position consecutiva, provando a tenere a distanza i rivali della Ducati che, nella pista della Sassonia, spesso non hanno brillato e, anche oggi, non vanno oltre l’ottavo e nono posto di Johann Zarco e Jack Miller.

Il suo commento, al termine della giornata odierna, parte dalla caduta della quale si è reso protagonista nella FP1: “Sul momento mi sono spaventato per quanto accaduto, ma va tutto ok – spiega a Speedweek – Nonostante quello stop ho compiuto 34 giri mettendo alla frusta le mie gomme. Non so come siano andati gli altri, ma io sono fiducioso. Al termine di quello stint lunghissimo ero costante sul piede dell’1:22.5, per cui un ritmo davvero interessante. Anzi, penso che domani potrei migliorare ancora”.

Davanti a tutti in graduatoria, tuttavia, si è piazzato Miguel Oliveira. Il pilota della KTM ormai non stupisce più nemmeno il pilota yamahista. “C’è anche lui per la lotta al titolo senza dubbio. Ha compiuto un grande passo in avanti ed ora la sua moto è eccellente. Dal mio punto di vista posso dire che la partenza ad handicap che ha compiuto mi dà una mano a livello di classifica. Ad ogni modo ora sta volando e sarà da tenere molto in attenzione. Marc Marquez? Sappiamo che su questa pista è il migliore, domenica proverò a rendergli la vita dura nel caso, ma per il podio ci sarà di sicuro come la Ducati. Non saremo sul loro tracciato ideale, forse, ma la battaglia comprenderà anche loro. Io, ad ogni modo, devo concentrarmi solo su me stesso per migliorare il mio feeling con la moto”.

