MotoGP oggi, GP Germania 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi, venerdì 18 giugno, prende il via il weekend del GP di Germania, tappa del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring i piloti e i team lavoreranno alacremente per trovare il set-up adeguato alle esigenze dei centauri.

Un circuito molto particolare quello teutonico, con le sue 10 curve a sinistra e 3 a destra. Particolarmente insidiosa sarà poi la curva-11, ovvero la “Waterfall”, un punto molto delicato del tracciato teatro di tante cadute per il fianco della gomma non sufficientemente in temperatura a causa della conformazione del layout.

Si riprende a gareggiare con Fabio Quartararo, in testa al campionato della classe regina, che vorrà dimenticare quanto accaduto in Catalogna. Le caratteristiche della pista potrebbero essere favorevoli alla Yamaha e il transalpino cercherà di approfittarne. Per la Ducati, sulla carta, questo fine-settimana sarà da giocare in difesa. Con l’eccezione del 2008 (vittoria di Casey Stoner), la scuderia di Borgo Panigale ha sempre fatto una grandissima fatica nell’essere scorrevole su questo “kartodromo”.

Guarda la MotoGP live su DAZN

Desiderosi di un cambio di rotta anche Marc Marquez e Valentino Rossi. Lo spagnolo della Honda è in cerca di feeling con la sua Honda e la pista tedesca potrebbe dare all’iberico una chance essendo da sempre un circuito che Marc sa interpretare come nessuno. Discorso diverso per Valentino che dovrà tirarsi fuori da una situazione nella quale fatica a essere veloce nel complesso.

PROGRAMMA GP GERMANIA MOTOGP

Venerdì 18 giugno

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

PROGRAMMA GP GERMANIA MOTOGP IN TV

La copertura televisiva del GP di Germania del Motomondiale sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Da non dimenticare, la trasmissione in diretta da parte di DAZN. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà le dirette delle qualifiche e delle gare delle tre categorie, nonché della FP4 della MotoGP. Non è prevista la trasmissione delle prove libere 1-2-3 e dei warm-up che sarà disponibile esclusivamente su Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Germania del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) Sky Sport MotoGP (208). Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le dirette delle qualifiche e delle gare delle tre categorie, nonché della FP4 della MotoGP. Non è prevista la trasmissione delle prove libere 1-2-3 e dei warm-up che sarà disponibile esclusivamente su Sky Sport.

STREAMING – Il GP di Germania del Motomondiale potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it. Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

IL PROGRAMMA TV8

Sabato 19 giugno

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 20 giugno

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

Credit: MotoGP.com Press