Marc Marquez ha vinto il GP di Germania 2021, ottava tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito del Sachsenring. Il fuoriclasse spagnolo è tornato al successo nella classe regina dopo più di un anno. Il pluri Campione del Mondo non tagliava il traguardo davanti a tutti addirittura da Valencia 2019, poi nel 2020 incappò in un brutto infortunio e in questa stagione ha impiegato diverse gare per tornare a risplendere, tra l’altro sull’amato tracciato teutonico che è il suo feudo per eccellenza. L’alfiere della Honda ha guadagnato la vetta nelle prime tornate e poi non l’ha più mollata, aiutato anche da qualche goccia di pioggia che lo ha agevolato dal punto di vista fisico.

L’iberico ha preceduto sul traguardo il portoghese Miguel Oliveira, ottimo per tutto il weekend in sella alla KTM e capace di concretizzare quando contava. Il francese Fabio Quartararo si è dovuto accontentare della terza piazza dopo essere scattato dalla seconda posizione, ma l’alfiere della Yamaha può gioire perché aumenta il suo vantaggio in classifica generale nei confronti dell’australiano Jack Miller (soltanto sesto con la Ducati ufficiale) e del francese Johann Zarco (ottavo con la Ducati Pramac dopo essere partito dalla pole position).

Francesco Bagnaia ha pagato a caro prezzo le qualifiche e una partenza disastrosa: si è ritrovato in 15ma posizione, poi si è reso protagonista di una rimonta stellare e ha chiuso in quinta posizione davanti all’Aprilia di Aleix Espargarò. Valentino Rossi entra in zona punta: il Dottore è 14mo con la Yamaha Petronas (2 punti), precedendo il fratello Luca Marini. Franco Morbidelli soltanto 18mo con l’altra Petronas, davanti alla Yamaha ufficiale di un lacunoso Maverick Vinales.

Di seguito l’ordine d’arrivo, il risultato e la classifica finale del GP di Germania 2021, ottava tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito del Sachsenring.

GP GERMANIA MOTOGP 2021: RISULTATO E CLASSIFICA GARA

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 160.6 41’07.243

2 20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 160.5 +1.610

3 16 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 160.2 +6.772

4 13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 160.1 +7.922

5 11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 160.1 +8.591

6 10 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 160.1 +9.086

7 9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 160.0 +9.371

8 8 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 159.9 +11.439

9 7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 159.9 +11.625

10 6 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 159.7 +14.769

11 5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 159.6 +16.803

12 4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 159.5 +16.915

13 3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 159.4 +19.217

14 2 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 159.2 +22.300

15 1 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 159.1 +23.615

16 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 159.1 +23.738

17 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 159.1 +23.946

18 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 159.1 +24.414

19 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 159.0 +24.715

Non classificati

32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 157.7 25 Laps

9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 157.9 26 Laps

73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 157.8 26 Laps

