MotoGP, orari qualifiche 19 giugno: programma GP Germania 2021, tv streaming, guida DAZN, Sky e TV8

Mentre ci troviamo nel bel mezzo delle prime due sessioni di prove libere per ogni classe, è già tempo di pensare alla giornata di domani per quanto riguarda il fine settimana del Gran Premio di Germania, ottavo appuntamento del Motomondiale 2021.

Sul tracciato del Sachsenring, infatti, i piloti si sfideranno sul filo dei millesimi per andare a caccia della pole position in vista della gara di domenica. In Moto3, come sempre, l’equilibrio ed i giochi tattici la faranno da padrone, mentre in Moto2 tutto sembra portare all’ennesimo derby interno in Red Bull KTM Ajo, con Marco Bezzecchi pronto a inserirsi tra Remy Gardner e Raul Fernandez.

Nella classe regina tutto sembra portare verso una battaglia sul filo dei millesimi, dato che la pista teutonica non proporrà grandi distacchi. Le Yamaha sfidano Suzuki e KTM, con Ducati e Honda che cercheranno di inserirsi ai piani alti.

IN TV – Il sabato del Gran Premio di Germania del Motomondiale 2021 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport MotoGP (208) e DAZN. TV8 (121 di Sky e 8 dgt) garantirà le dirette delle qualifiche. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport, come sempre, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni turno o sessione del weekend tedesco.

PROGRAMMA GP GERMANIA 2021 – MOTOMONDIALE

Sabato 19 giugno

Ore 9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

Ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

Ore 10.55-11.35 Prove libere 3 Moto2

Ore 12.35-12.50 Qualifiche 1 Moto3

Ore 13.00-13.15 Qualifiche 2 Moto3

Ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 15.10-15.35 Qualifiche 1 Moto2

Ore 15.45-16.00 Qualifiche 2 Moto2

Replica qualifiche MotoGP su Sky Sport Collection (205): ore 18.00

Replica qualifiche MotoGP su Sky Sport MotoGP (208): ore 16.10, 19.30, 23.00

Replica qualifiche Moto2 su Sky Sport MotoGP (208): ore 21.15,

Replica qualifiche Moto3 su Sky Sport MotoGP (208): ore 18.45,

Credit: MotoGP.com Press