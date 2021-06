Fabio Quartararo esprime il proprio parere al termine del Gran Premio di Germania, ottavo atto del Motomondiale 2021. Il francese di Yamaha ha concluso al terzo posto la prova del Sachsenring alle spalle del portoghese Miguel Oliveira (KTM) e la Honda dello spagnolo Marc Marquez (Honda).

Il leader del Mondiale non è riuscito a fronteggiare i rivali che oggi si sono mostrati nettamente superiori. Il transalpino allunga nel campionato e si prepara all’appuntamento in Olanda dove avrà 22 lunghezze sul connazionale Johann Zarco (Ducati/Pramac).

Quartararo, poco prima di salire sul podio, ha affermato ai microfoni del Motomondiale: “Questo podio è preziosissimo. Per tutto il fine settimana ho faticato tantissimo. Per l’intera prova ho sofferto. Per me questo podio è d’oro”.

Il leader del Mondiale ha continuato dicendo: “Ho dato tutto, questo risultato è importantissimo per tutta la squadra. Non vedo l’ora di andare ad Assen dove la Yamaha è sempre andata bene. In Olanda adoro correre”.

